EMEP heyeti HDP'yi ziyaret etti

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan ve beraberindeki heyet, 24 Haziran seÃ§imleri sonrasÄ± HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Emek Partisi (EMEP) heyeti 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet, HDP Genel Merkezi'nde HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alican Önlü, HDP Grup BaÅŸkan Vekilleri Fatma Kurtulan ve Ayhan Bilgen ile bir araya geldi. Dostça geçen görüÅŸmede, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi öÄŸrenildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:57

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