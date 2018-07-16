FotoÄŸraf: SAFE
NorveÃ§li petrol iÅŸÃ§ilerinin grevi bÃ¼yÃ¼yerek sÃ¼rÃ¼yor
Talepleri karÅŸÄ±lanmayan petrol iÅŸÃ§ilerin grevi bÃ¼yÃ¼yerek devam ediyor. 9 tesisteki greve 20 tesis daha katÄ±ldÄ±. 1550 iÅŸÃ§i iÅŸ bÄ±raktÄ±.
Mahmut ALGÜNERHAN
Oslo
Norveç’te açÄ±k denizdeki petrol platformlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin grevi, yeni iÅŸçilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla devam ediyor.
Ä°lk olarak Kuzey Denizi’ndeki 9 tesisteki 669 iÅŸçinin toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine geçen salÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± grev 881 iÅŸçinin daha greve çÄ±kmasÄ±yla geniÅŸledi. Petrol iÅŸçilerinin sendikasÄ± “SAFE”, geçtiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada grev sonrasÄ±nda bir anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanamamasÄ± halinde yeni üyelerini de greve çaÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. TaraflarÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre bugüne kadar herhangi yeni bir görüÅŸme yapÄ±lmadÄ±. Bunun üzerine 20 tesisteki 881 iÅŸçi daha iÅŸ bÄ±raktÄ±. Böylece grevdeki iÅŸçi sayÄ±sÄ± 1550’ye ulaÅŸmÄ±ÅŸ oldu.
ÜRETÄ°M ARTTI, ÜCRETLER ARTMIYOR
Ä°ÅŸçi sendikasÄ± SAFE ile iÅŸveren sendikasÄ± Rederiforbundet’in anlaÅŸma saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± konular ücret ve emeklilik konularÄ±. Sendika, iÅŸverenin var olan emeklilik düzenlemesini zayÄ±flatmak istediÄŸini ve diÄŸer petrol iÅŸçilerine göre daha düÅŸük ücrete sahip olduklarÄ±nÄ± söylüyor.
Norsk Petroleum’un internet sayfasÄ±nda yazÄ±lan bilgilere göre, Norveç 2017’ye kadar arka arkaya dört yÄ±l toplam üretimini artÄ±rdÄ± ve doÄŸal gaz satÄ±ÅŸlarÄ± da rekor seviyede oldu. Önümüzdeki yÄ±llarda da toplam üretimin yüksek olacaÄŸÄ± bekleniyor.
ENERJÄ° GELÄ°RLERÄ° ARTIYOR
Öte yandan 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir Norveç kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±ndaki petrol yataklarÄ±nda bulunduÄŸu düÅŸünülen petrolün yaklaÅŸÄ±k yüzde 45’i çÄ±karÄ±larak satÄ±ldÄ±. 1971’de üretime baÅŸlanmasÄ±ndan bu yana Norveç kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± üzerinde toplam 107 alandan petrol ve gaz üretildi.
Bugün Kuzey Denizi’nde 66, Norveç Denizi’nde 17 ve Barents Denizi’nde 2 olmak üzere toplam 85 adet üretim alanÄ± vardÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda beÅŸ yeni alan üretime sokuldu ve yÄ±l baÅŸÄ±nda dokuz alan geliÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±.
Norveç devletinin 2018 yÄ±lÄ±nda petrol faaliyetlerinden elde ettiÄŸi toplam elektriÄŸin deÄŸerinin 224 milyar kron olduÄŸu tahmin ediliyor ve bu da 2017 yÄ±lÄ±na oranla yüzde 34’lük bir artÄ±ÅŸ anlamÄ±na geliyor.
EN ÖNEMLÄ° Ä°HRACAT ÜRÜNÜ
Norveç, küresel petrol pazarÄ±nda en büyük aktörlerden olmasa da, ham petrol talebinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 2’sini karÅŸÄ±lÄ±yor. Öte yandan Norveç, dünyanÄ±n üçüncü en büyük doÄŸal gaz ihracatçÄ±sÄ± ve Avrupa BirliÄŸi’nin toplam gaz tüketiminin yaklaÅŸÄ±k yüzde 25’ini temin ediyor. Norveç’te üretilen neredeyse tüm petrol ve doÄŸal gaz ihraç ediliyor ve ihracat deÄŸeri toplam Norveç ihracatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Bu da, petrol ve doÄŸal gazÄ±, Norveç’in en önemli ihracat malÄ± yapÄ±yor.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:55
NorveÃ§â€™te petrol platformunda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler greve baÅŸladÄ±