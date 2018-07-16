NorveÃ§li petrol iÅŸÃ§ilerinin grevi bÃ¼yÃ¼yerek sÃ¼rÃ¼yor

Talepleri karÅŸÄ±lanmayan petrol iÅŸÃ§ilerin grevi bÃ¼yÃ¼yerek devam ediyor. 9 tesisteki greve 20 tesis daha katÄ±ldÄ±. 1550 iÅŸÃ§i iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te açÄ±k denizdeki petrol platformlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin grevi, yeni iÅŸçilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla devam ediyor.

Ä°lk olarak Kuzey Denizi’ndeki 9 tesisteki 669 iÅŸçinin toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine geçen salÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± grev 881 iÅŸçinin daha greve çÄ±kmasÄ±yla geniÅŸledi. Petrol iÅŸçilerinin sendikasÄ± “SAFE”, geçtiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada grev sonrasÄ±nda bir anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanamamasÄ± halinde yeni üyelerini de greve çaÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. TaraflarÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre bugüne kadar herhangi yeni bir görüÅŸme yapÄ±lmadÄ±. Bunun üzerine 20 tesisteki 881 iÅŸçi daha iÅŸ bÄ±raktÄ±. Böylece grevdeki iÅŸçi sayÄ±sÄ± 1550’ye ulaÅŸmÄ±ÅŸ oldu.

ÜRETÄ°M ARTTI, ÜCRETLER ARTMIYOR

Ä°ÅŸçi sendikasÄ± SAFE ile iÅŸveren sendikasÄ± Rederiforbundet’in anlaÅŸma saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± konular ücret ve emeklilik konularÄ±. Sendika, iÅŸverenin var olan emeklilik düzenlemesini zayÄ±flatmak istediÄŸini ve diÄŸer petrol iÅŸçilerine göre daha düÅŸük ücrete sahip olduklarÄ±nÄ± söylüyor.

Norsk Petroleum’un internet sayfasÄ±nda yazÄ±lan bilgilere göre, Norveç 2017’ye kadar arka arkaya dört yÄ±l toplam üretimini artÄ±rdÄ± ve doÄŸal gaz satÄ±ÅŸlarÄ± da rekor seviyede oldu. Önümüzdeki yÄ±llarda da toplam üretimin yüksek olacaÄŸÄ± bekleniyor.

ENERJÄ° GELÄ°RLERÄ° ARTIYOR

Öte yandan 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir Norveç kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±ndaki petrol yataklarÄ±nda bulunduÄŸu düÅŸünülen petrolün yaklaÅŸÄ±k yüzde 45’i çÄ±karÄ±larak satÄ±ldÄ±. 1971’de üretime baÅŸlanmasÄ±ndan bu yana Norveç kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± üzerinde toplam 107 alandan petrol ve gaz üretildi.

Bugün Kuzey Denizi’nde 66, Norveç Denizi’nde 17 ve Barents Denizi’nde 2 olmak üzere toplam 85 adet üretim alanÄ± vardÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda beÅŸ yeni alan üretime sokuldu ve yÄ±l baÅŸÄ±nda dokuz alan geliÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±.

Norveç devletinin 2018 yÄ±lÄ±nda petrol faaliyetlerinden elde ettiÄŸi toplam elektriÄŸin deÄŸerinin 224 milyar kron olduÄŸu tahmin ediliyor ve bu da 2017 yÄ±lÄ±na oranla yüzde 34’lük bir artÄ±ÅŸ anlamÄ±na geliyor.

EN ÖNEMLÄ° Ä°HRACAT ÜRÜNÜ

Norveç, küresel petrol pazarÄ±nda en büyük aktörlerden olmasa da, ham petrol talebinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 2’sini karÅŸÄ±lÄ±yor. Öte yandan Norveç, dünyanÄ±n üçüncü en büyük doÄŸal gaz ihracatçÄ±sÄ± ve Avrupa BirliÄŸi’nin toplam gaz tüketiminin yaklaÅŸÄ±k yüzde 25’ini temin ediyor. Norveç’te üretilen neredeyse tüm petrol ve doÄŸal gaz ihraç ediliyor ve ihracat deÄŸeri toplam Norveç ihracatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Bu da, petrol ve doÄŸal gazÄ±, Norveç’in en önemli ihracat malÄ± yapÄ±yor.

NorveÃ§â€™te petrol platformunda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler greve baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:55

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