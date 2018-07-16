TBMM'de Meclis organlarÄ±nÄ±n seÃ§ilmesi Ã¶nerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. AKPâ€™nin, bu hafta Meclis organlarÄ±nÄ±n seÃ§iminin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi Ã¶nerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, grup önerisi üzerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yeni görevinde baÅŸarÄ±lar diledi. Özel, "Bir önceki görevinizi üstlendikten sonra makamÄ±n baÅŸÄ±na neler geldiÄŸini ve devamÄ±nda ÅŸu anda böyle bir makamÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±nda, geçmiÅŸ döneminizdeki performansÄ±nÄ±zÄ±n bu görevinize emsal teÅŸkil etmemesi, CHP olarak en büyük dileÄŸimiz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: SÄ°ZDEN ADALET VE EÅžÄ°TLÄ°K BEKLÄ°YORUZ

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, bütün Meclisin BaÅŸkanÄ± olduÄŸunu vurgulayan Özel, "AK Parti'de önemli görevler üstlenmeniz, AK Parti ve MHP'nin oylarÄ±yla seçilmeniz, bu iki partinin hakkÄ±nÄ±, hukukunu gözetip, bizlerin hakkÄ±nÄ±, hukukunu gözetmeyeceÄŸiniz anlamÄ±na gelmez. Sizden böyle bir yaklaÅŸÄ±m beklemeyiz. Sizden ilk baÅŸta adalet ve eÅŸitlik bekliyoruz” diye konuÅŸtu.

Özel, 600 milletvekilinden oluÅŸan Meclisin yasama tekelinin, CumhurbaÅŸkanÄ± ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n, egemenliÄŸin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z millete hakim olmasÄ±yla çeliÅŸtiÄŸini söylediklerini anÄ±msattÄ±. Özel, AKP’nin ise "Güçlü Meclis", "Meclisin bulunduÄŸu alanlara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri girmez" dediÄŸini belirtti.

'TEHLÄ°KELÄ° HAZIRLIK'

Bir tehlikeye dikkat çekmek istediÄŸini ifade eden Özel, Meclisin 3 maddelik kanunlarla, "Filanca kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, yürütmesini CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapar" denilerek, boÅŸalan alana cumhurbaÅŸkanÄ± kararnamesi çÄ±karÄ±labileceÄŸini söyledi. Özel, "YAÅž Kanunu, Devlet TiyatrolarÄ± ve birçok kanunla yapÄ±lan bu hazÄ±rlÄ±k, son derece tehlikelidir" dedi.

TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m da "Cumhuriyet tarihinin 95 yÄ±llÄ±k parlamenter sisteminin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne dönüÅŸtürülmesi, BaÅŸbakan'Ä±n veya BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n idari tasarrufu deÄŸildir. Bu yüce Meclisin kararÄ±yla ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r, karar da milletin onayÄ±na götürülmüÅŸtür. Milletten onay alan bu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸini artÄ±k kabul etmekten baÅŸka bir yol yoktur. O bakÄ±mdan bundan sonraki Meclisin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ÅŸüphesiz yasama, denetleme faaliyetlerinde daha etkin hale gelmesi, yürütme erkinin kendi alanÄ±nda, Meclisin de kendi alanÄ±nda ülkenin, milletin meselelerine çözüm üretmesi için iÅŸ birliÄŸi halinde, ülkemizin, milletimizin yararÄ±na çalÄ±ÅŸmayÄ± birlikte sürdüreceÄŸiz” dedi.

MECLÄ°S ORGANLARININ SEÇÄ°MÄ° GÖRÜÅžÜLECEK

TBMM Genel Kurulunda, AKP’nin, bu hafta Meclis organlarÄ±nÄ±n seçiminin görüÅŸülmesi önerisi kabul edildi.

Öneri üzerine söz alan HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, bugün yapÄ±lacak görüÅŸmelerde ihtisas komisyonlarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸini ve sonrasÄ±nda komisyonlarÄ±n divanÄ±nÄ±n oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KomisyonlarÄ±n oluÅŸmasÄ± ile kulislerde konuÅŸulan oldukça önemli bir yasanÄ±n teklifinin geleceÄŸini belirten Bilgen, "Bugün çok önemli bir yasa komisyona gelecek. Konunun önemli olduÄŸunda ÅŸüphe yok. Ama içeriÄŸini de bilen yok. Yasa yapmanÄ±n ilk ÅŸartÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lÄ±ktÄ±r. Toplumla ilgili bir iÅŸ yapÄ±yorsak önce bunu toplum tartÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. Bu husus böyle devam ederse parlamentonun saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na gölge düÅŸecektir" dedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Genel Kurulda verilen önergenin, komisyon seçimleri dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ÅŸeyin konuÅŸulmamasÄ±nÄ± içerdiÄŸini bildirdi.

Ülkenin birçok sorununun bulunduÄŸunu aktaran Tanal, "AK Parti Grubu verdiÄŸi önerge ile sadece seçim konularÄ±nÄ± konuÅŸalÄ±m istiyor. Ülkede iÅŸsizlik, terör, yoksulluk, adaletsizlik, insan hakkÄ± ihlali var mÄ±? Var. Ama 'bunlarÄ± konuÅŸmayalÄ±m' diyorlar. Bunu halka ÅŸikayet ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan AKP grubunun önerisi kabul edildi. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:50

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