Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda yargÄ±lanan 13 gazetecinin duruÅŸmasÄ± ertelendi

KapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinin 'NÃ¶betÃ§i Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸi' kampanyasÄ±na katÄ±lan gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ertelendi.

KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi” kampanyasÄ±na katÄ±lan 13 gazetecinin “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 10 Ekim’e ertelendi.

“Örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan 13 gazetecinin sekizinci duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. SanÄ±klarÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. GeçtiÄŸimiz duruÅŸmada esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan duruÅŸma savcÄ±sÄ± Ercan GümüÅŸ, Hüseyin Aykol’un zincirleme ÅŸekilde örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek 13 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. SavcÄ± GümüÅŸ, kampanyaya katÄ±lan DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren, Evrensel yazarlarÄ± Ä°hsan Çaralan ve Fehim IÅŸÄ±k, gazeteciler ErtuÄŸrul MavioÄŸlu, Celal BaÅŸlangÄ±ç, Celalettin Can, Öncü Akgül, Hüseyin Aykol, Ömer AÄŸÄ±n, DilÅŸah Kocakaya, Mehmet Åžirin TaÅŸdemir, Veysel Kemer ve Yüksel OÄŸuz’un da 7 buçuk yÄ±la kadar cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

‘DOSYADA ANAYASAYA AYKIRILIK SÖZ KONUSU’

Hüseyin Aykol ve Fehim IÅŸÄ±k’Ä±n avukatÄ± Özcan KÄ±lÄ±ç söz alarak, Aykol ve IÅŸÄ±k’Ä±n eser sahibi gibi sorumlu tutulmasÄ±nÄ±n hukuken ve usulen mütalaa ile çakÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. IÅŸÄ±k’Ä±n yalnÄ±zca 1 günlük nöbetçi genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken KÄ±lÄ±ç, suç tarihi itibariyle genel yayÄ±n yönetmeninin kim olduÄŸu hususunun BasÄ±n SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan sorulmasÄ±nÄ± istedi. “Taleplerimiz araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz” diyen KÄ±lÄ±ç, Celalettin Can yönünden de esas hakkÄ±ndaki mütalaaya karÅŸÄ± beyanda bulunmak için süre talep etti. YazarÄ±mÄ±z Ä°hsan Çaralan’Ä±n avukatÄ± Devrim AvcÄ±, Çaralan’Ä±n sorumlu müdürün baÄŸlÄ± olduÄŸu amir sÄ±fatÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, sorumlu müdürün baÄŸlÄ± olduÄŸu amirin belirlenmesi için BasÄ±n SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yazÄ± yazÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. AvcÄ±, Çaralan’Ä±n sorumlu müdürün baÄŸlÄ± olduÄŸu amir sÄ±fatÄ±yla yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n cezalarÄ±n ÅŸahsiliÄŸi ilkesinin ihlali olduÄŸunu belirterek Anayasa’ya aykÄ±rÄ±lÄ±k itirazÄ±nda bulundu. Celal BaÅŸlangÄ±ç’Ä±n avukatÄ± Fikret Ä°lkiz de, cezalarÄ±n ÅŸahsiliÄŸi ilkesi gereÄŸince Anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k itirazÄ±nda bulundu. Ä°lkiz, dosyanÄ±n Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸundan iptalini istedi. Örgüt propagandasÄ± suçunun unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ä°lkiz, beraat talep etti.

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, avukatlarÄ±n Anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k itirazlarÄ±nÄ± kovuÅŸturmanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama ve dosya içeriÄŸini dikkate alarak reddetti. Mahkeme esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için bir sonraki duruÅŸmayÄ± 10 Ekim’e erteledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:35

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