Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada görüÅŸmenin içeriÄŸiyle ilgili ÅŸu bilgilere yer verildi:

“CumhurbaÅŸkan Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda bugün bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸmiÅŸtir.

GörüÅŸmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alÄ±nan konularÄ±n takibinin önemine deÄŸinen iki lider Suriye'deki geliÅŸmeler hakkÄ±nda fikir teatisinde bulunmuÅŸlardÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacaklarÄ± görüÅŸmenin önemine iÅŸaretle, baÅŸarÄ± dileklerini ifade etmiÅŸlerdir. GörüÅŸmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n, Suriye meselesinin çözümü için iÅŸbirliÄŸine önemli bir katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye-ABD arasÄ±ndaki adli konulara da deÄŸinilen telefon görüÅŸmesinde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump, ikili iÅŸbirliÄŸini her alanda daha da geliÅŸtirme kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸlerdir" (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:22

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