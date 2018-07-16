HSK tarafÄ±ndan, 696 sayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca YargÄ±tay'a 100, DanÄ±ÅŸtay'a 12 yeni Ã¼ye seÃ§ildi.

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) tarafÄ±ndan, 696 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarÄ±nca YargÄ±tay'a 100, DanÄ±ÅŸtay'a 12 yeni üye seçildi.

YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay'daki iÅŸ yükü nedeniyle yeni üyelerin atanmasÄ± ve dairelerin kurulmasÄ± amacÄ±yla çÄ±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK gereÄŸi, YargÄ±tay'a 100, DanÄ±ÅŸtay'a 16 yeni üyelik kadrosu ihdas edilmiÅŸti. DanÄ±ÅŸtay'a ihdas edilen kadrolarÄ±n 4'ü CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 12 üyenin ise idari yargÄ± hakimleri arasÄ±ndan HSK tarafÄ±ndan seçilmesi öngörülüyordu.

AlÄ±nan bilgiye göre, HSK, üyelik seçimiyle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±. YargÄ±tay'a 100, DanÄ±ÅŸtay'a 12 yeni üye seçildi.

Yeni üyelerin göreve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay'da üyelerin daireleri ile iÅŸ bölümünün yeniden ÅŸekillendirilmesi bekleniyor.

Yeni üyelerin isimleri, HSK'nin internet sitesinde yayÄ±mlanacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:47

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