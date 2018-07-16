YargÄ±tayÂ ve DanÄ±ÅŸtay Ã¼yelikleri seÃ§imi Resmi Gazete'de

HSK tarafÄ±ndanÂ YargÄ±tay'a 100, DanÄ±ÅŸtay'a 12 yeni Ã¼ye seÃ§ilmesine dair kararlar Resmi Gazete'de yer aldÄ±.

YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay'a seçilen yeni üyelere iliÅŸkin Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna göre, HSK Genel Kurulunca YargÄ±tay'a 100, DanÄ±ÅŸtay'a ise 12 yeni üye seçildi.

YargÄ±tay'Ä±n yeni üyelerinin isimleri ÅŸöyle:

Abdullah Özer, Abdurrahman Orkun DaÄŸ, Ahmet BadalÄ±, Ahmet Kar, Ahmet Sezer, Ali DoÄŸan, Ali Nevzat AçÄ±kgöz, Ali Öztürk, Ali SandÄ±kcÄ±, Aytekin Cenikli, Bayram AydoÄŸdu, Bayram Åžen, Berrin Aksoyak, Bülent KantarcÄ±, Cafer AÅŸÄ±k, Celal Albay, Cengiz BalÄ±kçÄ±, Cengiz Turhan, Çetin Akkaya, DoÄŸan AÄŸÄ±rman, Ekrem Çetintürk, Harun Mert, Orhan Sekmen, Ergün Åžahin, Ertan AydÄ±n, Fahrettin KÄ±rbÄ±yÄ±k, Fahrettin Koç, Faris Karak, Fatih AkdoÄŸan, Fatih Mehmet Öztürk, Fehmi Tosun, Ferhan Temel, Feyzullah TaÅŸkÄ±n, Fikret Demir, Haluk BeÅŸer, Hasan Öz, Hayri Kaynar, Hulusi Pur, Hüseyin SarÄ±kamÄ±ÅŸ, Ä°brahim Ä°lhan, Ä°brahim PektaÅŸ, Ä°dris Ünal, Ä°lhan Kara, Ä°smail Aysal, Ä°smail Tamer, Ä°smail Ulukul, Ä°smail Yavuz, Kemalettin Ünlü, Kenan Zeybek, Mahmut Akgün, Mehmet AsanoÄŸlu, Mehmet Cebeci, Mehmet Fatih BelviranlÄ±, Mehmet OdabaÅŸÄ±, Mehmet Özdemir, Mehmet Tunç, Metin Tepe, Mikail Özdemir, Muhammed Yavuz, Muharrem Ürgüp, Mustafa Çorumlu, Mustafa Demirel, Mustafa DoÄŸru, Mustafa Erol, Mustafa KarayÄ±ldÄ±z, Mustafa Taner Uyar, Mustafa YapÄ±cÄ±, Mustafa YÄ±ldÄ±rÄ±m, Muzaffer GürkanlÄ±, Nadir Meral, NazÄ±m Durmaz, Necip Topuz, Numan KÄ±lÄ±ç, Orhan Balbal, Orhan Usta, Orhan YalmancÄ±, Rahmi Altuntop, Recep UyanÄ±k, Rifat Ä°nanç, Sabri YÄ±lmaz, Sadi DoÄŸan, Salim Küçük, Selim Aker, Serdar CoÅŸkun, Serdar Mutta, Sinan Sezer, Åžaban Kazdal, Åžahin Çil, Åžerafettin Özyürür, Åžerafettin Saka, Talip BakÄ±r, Tekin Küçük, Turhan Kök, UÄŸur Sürmeli, Veli Åžengün, Velihattin Eldemir, Yakup Dokgöz, YÄ±lmaz AkÄ±ncÄ±, Yunus YÄ±lmaz, Yüksel Gezgin.

DanÄ±ÅŸtay'Ä±n HSK tarafÄ±ndan belirlenen yeni üyeleri ise ÅŸu isimlerden oluÅŸtu:

Abdullah Aygün, Ali Çopur, Battal ÖÄŸüt, Fatih Terzi, Gülay Ölmez, Kemal AçÄ±kgöz, Musa Heybet, Mustafa Arslan, Ömer Civri, Recep KÄ±lÄ±ç, Sami Karatekin, Åžahnaz Gerek.

Yeni üyelerin göreve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay'da üyelerin daireleri ile iÅŸ bölümünün yeniden ÅŸekillendirilmesi bekleniyor.

Yeni üyelerin isimleri, HSK'nin internet sitesinde de yayÄ±mlandÄ±.(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 09:49

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