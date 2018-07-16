EHB'li avukatlar, ESP'liler ve ETHA'dan gazeteciler yargÄ± Ã¶nÃ¼nde

EHB'li avukatlar, ESP Ã¼yeleri ve ETHA'dan gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul adliyesinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarÄ± Sezin Uçar, Özlem GümüÅŸtaÅŸ ile Etkin Haber AjansÄ± Editörü Ä°sminaz Temel ve muhabiri Havva CuÅŸtan’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13’ü tutuklu toplam 23 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava bugün ÇaÄŸlayan'da görülüyor. Dava öncesi yapÄ±lan açÄ±klamada, lÅžlD'e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin cenazelerine katÄ±lmanÄ±n suç sayÄ±larak tutuklama gerekçesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Davada savunma yapan Avukat Özlem GümüÅŸtaÅŸ, beraatini istediÄŸini belirterek “Bu ülkeden gitmeyi düÅŸünmüyorum. Ben bu topraklarÄ± seviyorum hiçbir yere gitmeyi düÅŸünmüyorum” dedi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarÄ± Sezin Uçar, Özlem GümüÅŸtaÅŸ ile Etkin Haber AjansÄ± editörü Ä°sminaz Temel ve muhabiri Havva CuÅŸtan’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13’ü tutuklu toplam 23 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul Adliyesi 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülmeye baÅŸlandÄ±. 23 kiÅŸinin gizli tanÄ±k ifadesi ile “örgüt üyesi” olduklarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± duruÅŸmaya, tutuklu avukatlar Sezin Uçar ve Özlem GümüÅŸtaÅŸ ile tutuklu gazeteciler Ä°sminaz Temel ve Havva CuÅŸtan'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± tutuklu sanÄ±klarÄ± ile bazÄ± tutuksuz sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

'SAVCI, ESP'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ YARATMAYA ÇALIÅžIYOR'

DuruÅŸmada ilk olarak savunma yapan Avukat Özlem GümüÅŸtaÅŸ, “Ä°ddianame savcÄ±sÄ± ESP’den bir terör örgütü yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Biz bu ülkede inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerleri, ölümlere, yaralanmalara raÄŸmen koruyor, direne direne siyaset yapÄ±yoruz” dedi.

“ESP’nin memleket ve dünya gündemini ilgilendiren herhangi bir konuda, ezilenlerin, halklarÄ±mÄ±zÄ±n talepleri hakkÄ±nda söz söylemesi için yasa dÄ±ÅŸÄ± bir partiden talimat almasÄ±na gerek yoktur” diyen GümüÅŸtaÅŸ, bu faaliyetlerin ESP’nin varlÄ±k nedeni olduÄŸunu söyledi.

Cezaevindeyken koÄŸuÅŸun ve maphuslarÄ±n avukatÄ± olduÄŸunu söyleyen GümüÅŸtaÅŸ, “Tebligatlar cezaevine geldi. TutukluluÄŸumda resmi avukatlÄ±ÄŸÄ±mÄ± benden alamadÄ±lar. Kendi mesleÄŸimize has dayanÄ±ÅŸmanÄ±n en güzelini yaÅŸadÄ±m. Avukat arkadaÅŸlarÄ±m doÄŸum günü kutladÄ±. Åžiir kitaplarÄ± getirdiler. AvukatlarÄ±m aynÄ± zamanda mahpus arkadaÅŸÄ±m oldu” dedi

12 yÄ±ldÄ±r avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GümüÅŸtaÅŸ, “EÄŸilmeden bükülmeden bu mesleÄŸi yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Sözümü sakÄ±nmayan bir avukat oldum. Ben bütün süreçler boyunca ÅŸöyle düÅŸündüm, bir atmosfer gelir baÅŸka atmosfer gelir onu yÄ±kar. Bizim mesleÄŸimiz yine kalÄ±r. O nedenle yasalara uygun olarak hareket ettim. Mahkemelerden kamunun beklediÄŸi gibi vicdana göre karar vermesini bekledim. Bugün de bunu öyle bekliyorum. Buradan beraat edip çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ± düÅŸünüyorum” diye konuÅŸtu.

Davaya, 1 saat ara verildi. AranÄ±n ardÄ±ndan av. Sezin Uçar’Ä±n savunma yapmasÄ± bekleniyor

DAVA ÖNCESÄ° BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Dava öncesi adliye önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirildi. “Özgürlük”, “Özgür basÄ±n susturulamaz, tutuklu gazetecilere özgürlük”, “SendikamÄ±zÄ±n avukatlarÄ± Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar'a özgürlük” pankartlarÄ± açÄ±lÄ±rken, tutuklu avukatlarÄ±n, gazetecilerin ve ESP’lilerin fotoÄŸraflarÄ± taÅŸÄ±ndÄ±. “Özgür basÄ±n susturulamaz”, “Bize gücünüz yetemez, biz kazanacaÄŸÄ±z”, “BaskÄ±lar bizi yÄ±ldÄ±ramaz” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamaya Ezilenlerin Sosyalist Partisi, HDK Yürütme Kurulu ve Ä°stanbul Yürütme Koordinasyonu, HDP Ä°stanbul Ä°l Örgütü, HDP Milletvekilleri Musa PiroÄŸlu, Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit ve Züleyha Gülüm, Devrimci Parti, DÄ°SK Yönetim Kurulu ve Limter-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamber SaygÄ±lÄ±, Suruç Aileleri, Cumartesi Anneleri, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu EÅŸ BaÅŸkanÄ± Okan DanacÄ± ve üyeler, Sosyalist KadÄ±n Meclisi MYK, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Tutsaklarla DayanÅŸma Ä°nisiyatifi, Demokratik Alevi Dernekleri, Özgür basÄ±n Platformu, Ä°stanbul KHK DireniÅŸçileri, BEKSAV da destek verdi.

Ä°lk olarak Ezilenlerin Hukuk Bürosu adÄ±na Avukat Can Tombul konuÅŸtu. Tombul, “Büromuz avukatlarÄ± Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar’Ä±n, Etkin Haber AjansÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± Ä°sminaz Temel ve Havva CuÅŸtan’Ä±n, Suruç yaralÄ±sÄ± Mazlum DemirtaÅŸ'Ä±n ve kardeÅŸini Suruç katliamÄ±nda kaybeden Özgen Sadet’in, Ezilenlerin Sosyalist Partisi üye ve yöneticilerinin tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, bugün Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baÅŸlayacak” dedi.

Av. Can Tombul, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n alÄ±ndÄ±klarÄ± tarihten “tam 6 ay önce” gerçekleÅŸen referandum öncesinde eylem yapabilecekleri gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2014-2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda gerçekleÅŸen çoÄŸunluÄŸu IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin cenazelerine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle tutuklandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Tombul, “O yÄ±llarda suç olmayan cenazeler ve anmalar 2017 yÄ±lÄ±na geldiÄŸinde suç oluverdi” dedi.

EHB Ã¼yesi avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle yargÄ±lanÄ±yor

‘AVUKATLIK YAPTIKLARI Ä°ÇÄ°N TUTUKLANDILAR’

AvukatlarÄ±n tutuklanmalarÄ±nÄ±n esas gerekçesini açÄ±klayan Tombul, “MesleÄŸe ilk baÅŸladÄ±klarÄ± andan itibaren gözaltÄ±nda kaybedilenlerin, katledilen-ÅŸiddet gören kadÄ±nlarÄ±n, hapishanelerde iÅŸkence görenlerin. Devrimcilerin, istismara uÄŸrayan çocuklarÄ±n, iÅŸçilerin, öÄŸrencilerin, Gezi DireniÅŸçilerinin. dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±lan seçilmiÅŸlerin avukatlÄ±klarÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± ve her koÅŸulda yapacaklarÄ±nÄ± belirtikleri için” diye konuÅŸtu.

Tombul, “Soma katliamÄ±nda, DiyarbakÄ±r, Ankara, Suruç, Ä°stanbul bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda yüzlerce insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± elinden alan failleri ve bu faillerle kurulan iliÅŸkileri sorgulayan gazeteciler, yazarlar ve araÅŸtÄ±rmacÄ±lar gibi meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z da, 'yaÅŸam hakkÄ±’ savunuculuÄŸu yaptÄ±klarÄ± için siyasi iktidarÄ±n her zaman hedefinde olmuÅŸlardÄ±r” dedi.

ArdÄ±ndan konuÅŸan ESP MYK Üyesi Åžahin Tümüklü, “Uzun bir süredir faÅŸizm koÅŸullarÄ±nda partimiz ve toplumsal muhalefetin dinamiÄŸi, tutuklama gözaltÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± ve faÅŸizmin zor biçimleriyle muhatap oluyor. BunlarÄ±n her biriyle mücadele eden bizler faÅŸizmi tanÄ±yoruz. FaÅŸizm Suruç'tan bugüne, toplumsal muhalefetin, demokratik kuvvetlerin ve özgürlük mücadelesi verenlerin karÅŸÄ±sÄ±nda karanlÄ±ÄŸÄ±, zorbalÄ±ÄŸÄ± ve yasakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± savunuyor” diye konuÅŸtu.

ÖZGÜR BASIN SUSMAYACAK

ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± ETHA adÄ±na konuÅŸan Ebru YiÄŸit, gerçekleri halka ulaÅŸtÄ±rma iradesinin ve vicdanÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtti. “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu iktidarÄ±n zulmünü insanlara ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±lanacak” diyen YiÄŸit, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu zulme karÅŸÄ± çÄ±kmanÄ±n insanlÄ±k vicdanÄ± olduÄŸunu onlarÄ±n yüzüne haykÄ±racak. ETHA olarak ilk kez bu sansürle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±yoruz. Bu ülkedeki onlarca basÄ±n kuruluÅŸu gibi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk günden itibaren gerçekleri hakla ulaÅŸtÄ±rmak istediÄŸimiz için susturulmak istendik ama iktidar bir türlü ÅŸunu anlayamadÄ±, ETHA’yÄ± özgür basÄ±nÄ± gözaltÄ± ve tutuklamalarla yÄ±ldÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Çünkü ETHA gücünü iktidardan deÄŸil iktidarÄ±n yandaÅŸ medyasÄ±ndan deÄŸil gerçeklerden halktan ve gerçekleri halka ulaÅŸtÄ±rma vicdanÄ±ndan alÄ±yor, dolayÄ±sÄ±yla bu saldÄ±rÄ±larÄ±n boÅŸuna olduÄŸunu söylüyoruz, özgür basÄ±n susmayacak” ifadelerini kullandÄ±.

ÖHP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ä°lknur Alcan ise, “Bu davayÄ± OHAL'den sonra yapÄ±lan baskÄ±lardan ayrÄ± düÅŸünemiyoruz. ÖHP olarak Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar'Ä±n her daim yanÄ±nda olduk ve bundan sonra da olacaÄŸÄ±z. Siyasi iktidar kendisine tabi avukatlar yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±kça direnen avukatlarÄ± baskÄ± tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±yor. Bundan sonra da meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

Son olarak konuÅŸan HDP Milletvekili Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit, “Her gün haksÄ±z hukuksuz tutuklamalara tanÄ±klÄ±k ediyoruz” diyerek konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti: “Ä°ktidar bu ülkenin hukuk sistemini laÄŸvetti bizlerde bu sisteme karÅŸÄ± direniyoruz. Ne yazÄ±k ki hükümet ve hükümetin elinde oyuncaÄŸa dönüÅŸen siyasi bir aparata dönüÅŸen yargÄ± hiçbir hukuÄŸu tanÄ±mÄ±yor. Birileri ÅŸunu düÅŸünüyor olabilir biz birçoÄŸunu cezaevine koyarÄ±z birçoÄŸunu sindiririz ve böylece bu ülkenin sistemini deÄŸiÅŸtirebiliriz diye düÅŸünebilirler. Kimse öyle bir rahatlÄ±ÄŸa kapÄ±lmasÄ±n. Ezilenler burada, hak mücadelesi verenler burada, bir an olsun mücadele içerisinde tereddüt etmedik. Bu özgürlük mücadelesi bayraÄŸÄ±nÄ± daha çok yükseltme sözü veriyoruz. DayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:31

www.evrensel.net