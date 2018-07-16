Ã‡ocuk hamileliklerini gizleyen BaÄŸcÄ±lar'daki hastaneye soruÅŸturma

Cinsel istismar sonucu hamile kalmÄ±ÅŸ 392 Ã§ocuÄŸu gizlediÄŸi iddia edilen BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde çoÄŸunluÄŸu Suriyeli uyruklu cinsel istismar sonucu hamile kalan çocuklarÄ±n gizlendiÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

OLAYLA Ä°LGÄ°LÄ° Ä°HBARDA BULUNULDU

BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde çoÄŸunluÄŸu Suriyeli çocuklarÄ±n hamile olduÄŸu halde adli makamlara bildirilmediÄŸi gerekçesiyle savcÄ±lÄ±ÄŸa ihbarda bulunuldu. Ä°hbar üzerine BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± hastanede görevli 59 saÄŸlÄ±k görevlisi hakkÄ±nda "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle 16 Mart 2018'de soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SavcÄ±lÄ±k ayrÄ±ca Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden de soruÅŸturma izni istedi. Ä°stanbul ValiliÄŸi de 59 saÄŸlÄ±k görevlisi hakkÄ±nda soruÅŸturma izni verdi. Söz konusu ValiliÄŸin soruÅŸturma izninin kesinleÅŸmesinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k görevlilerinin ifadesine baÅŸvurulacak.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIÅžTI

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± konuyla ilgili dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer vermiÅŸti: Medyada, BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile ilgili çÄ±kan haberlere iliÅŸkin açÄ±klama gereÄŸi görülmüÅŸtür. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± tüm hastanelerde olduÄŸu gibi BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde de 18 yaÅŸ altÄ±nda doÄŸum yapan tüm kadÄ±nlarÄ±n adli mercilere bildirimi eksiksiz olarak yapÄ±lmaktadÄ±r. Haberde bahsedilen hastalarÄ±n, gebe polikliniÄŸi ve doÄŸumhane dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka ÅŸikayetleri sebebiyle KBB, Ä°ç HastalÄ±klarÄ± ve Çocuk PolikliniÄŸine baÅŸvuran hastalar olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu vakalarÄ±n ilerleyen süreçte gebe polikliniÄŸi ve doÄŸumhaneye baÅŸvurduklarÄ±nda gerekli bildirimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. OlasÄ± bir aksaklÄ±ÄŸa sebebiyet vermemek için, KadÄ±n DoÄŸum Poliklinikleri ile birlikte diÄŸer polikliniklere baÅŸvuran 18 yaÅŸ altÄ± gebelik teÅŸhisi almÄ±ÅŸ tüm hastalarÄ±n Sosyal Hizmetler UzmanÄ± vasÄ±tasÄ±yla Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Çocuk Åžubesine bildirilmesi gerektiÄŸi konusunda hastane çalÄ±ÅŸanlarÄ± tekrar bilgilendirilmiÅŸtir. Bilgilerinize saygÄ± ile sunulur. (Ä°stanbul/DHA)

Bu kez BaÄŸcÄ±lar: 392 hamile Ã§ocuÄŸun kaydÄ± bildirilmemiÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:23

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