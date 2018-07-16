ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:20
Ece Ayhan'Ä±n öykülerinin derlendiÄŸi 'Ä°yi Bir GüneÅŸ' adlÄ± kitabÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±. | Arka plan: Mockup Photos
Åžair Ece Ayhanâ€™Ä±n Ã¶ykÃ¼leri kitaplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
16 Temmuz 2018 14:03
Ece Ayhan'Ä±n 7 Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n bir araya getirildiÄŸi 'Ä°yi Bir GÃ¼neÅŸ' YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlandÄ±.
YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ±’ndan çÄ±kan “Ä°yi Bir GüneÅŸ”, Ece Ayhan’Ä±n beÅŸi 1956-1958 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Yenilik, SeçilmiÅŸ Hikâyeler, Dost dergilerinde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ, ikisi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda yayÄ±mlamayÄ± tercih etmediÄŸi toplam yedi öyküsünü bir araya getiriyor.
Ahmet Soysal’Ä±n ön sözü ve Tunç Tayanç’Ä±n son sözü kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitapta, Ä°kinci Yeni’nin hÄ±rçÄ±n sesli ÅŸairi Ece Ayhan bu kez yalÄ±n, duru bir üslupla örülmüÅŸ öykülerle okurlarÄ±nÄ± selamlÄ±yor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)
Ece Ayhan ve 50. yÄ±lÄ±nda Ortodoksluklar ÅŸiiri Ã¼zerine
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:20
KaraÅŸÄ±n ÅŸaire iki el mektup
www.evrensel.net