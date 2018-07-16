MHP'den Meral AkÅŸener hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

MHP, Devlet BahÃ§eli'ye hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla Meral AkÅŸener hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

MHP, Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli'ye yönelik ithamlarda bulunduÄŸu ve hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.

Partiden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Genel Sekreter Ä°smet Büyükataman'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.

Dilekçede, 7 Temmuz'da gerçekleÅŸen 27. Dönem Milletvekilleri Yemin Töreni sÄ±rasÄ±nda Ä°YÄ° Parti'den seçilmiÅŸ bazÄ± milletvekillerinin Bahçeli'nin elini öpmesinin basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yoÄŸun bir ÅŸekilde yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu durumdan rahatsÄ±z olan AkÅŸener'in parti kurmaylarÄ±na, "Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapÄ±lan siyasi nezaket deÄŸildir. Partimize FETÖ'cü, ipsiz sapsÄ±z diyen ve hatta genel baÅŸkanÄ±n namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket deÄŸildir." diyerek Bahçeli'nin elini öpenlerin partiyi terk etmesini istediÄŸinin kamuoyuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan dilekçede, AkÅŸener'in, bu ifadeleriyle Bahçeli'ye açÄ±k bir ÅŸekilde hakaret ettiÄŸi iddia edildi.

AkÅŸener'in, kendisi hakkÄ±nda 2015'te ortaya atÄ±lan "kaseti var" iddialarÄ±na atfen, Bahçeli'yi "namusuna kadar laf etmekle" itham ettiÄŸine dikkati çekilen dilekçede, "MHP'nin SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± bugüne kadar hiçbir zeminde siyasi deÄŸerlendirmeler ve eleÅŸtiriler dÄ±ÅŸÄ±nda AkÅŸener'in namusu hakkÄ±nda menfi bir deÄŸerlendirmede bulunmamÄ±ÅŸ ve böyle bir ifade kullanmamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

"AkÅŸener'in kaseti olduÄŸu" iddialarÄ±nÄ±n Gazeteci Latif ErdoÄŸan'Ä±n sözleri üzerine gündeme geldiÄŸi anÄ±msatÄ±lan dilekçede, Bahçeli'nin 18 MayÄ±s 2015'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda bu iddialara tepki gösterdiÄŸi vurgulandÄ±.

AkÅŸener'in beyanlarÄ±yla Bahçeli'ye aÄŸÄ±r hakaret ve ithamlarda bulunduÄŸu, onun, bir bayan siyasetçinin "namusuna dil uzatan" bir siyasi kiÅŸilik olarak kamuoyuna sunulduÄŸu savunulan dilekçede, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulunuldu:

"Türk toplumunun deÄŸer yargÄ±larÄ±, kültürel birikimi ve Ä°slam ahlakÄ± bir bütün olarak deÄŸerlendirildiÄŸinde içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplumda muhterem genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± hedef alan ithamÄ±n ne denli aÄŸÄ±r olduÄŸu da görülmektedir.Türk siyasetinde temsil ettiÄŸi misyon, sahip olduÄŸu dil, üslup ve nezaketi tüm çevreler tarafÄ±ndan kabul edilen ve saygÄ±n bir kiÅŸilik olarak toplumun bütün kesimleri tarafÄ±ndan itibar edilen SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± 'bir kadÄ±n siyasetçinin namusuna dil uzatan' düÅŸük bir ahlaki seviyede göstermek, sayÄ±n genel baÅŸkanÄ±mÄ±za yapÄ±lacak en büyük hakarettir." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:11

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