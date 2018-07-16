Irak protestolarÄ±: 3 milyar dolar ÅŸimdiye kadar neredeydi?

Irakâ€™Ä±n Basra kentinden baÅŸlayarak yayÄ±lan protestolarÄ± Al Arab ve Rai al Youm gazeteleri yorumladÄ±.

Irak’ta hizmet yoksunluÄŸu, elektrik kesintileri ve yolsuzluklara karÅŸÄ± baÅŸlayan ve ölümlerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± protestolar, Al Arab ve Rai al Youm gazeteleri tarafÄ±ndan yorumlandÄ±.

3 MÄ°LYAR DOLAR IRAK AYAKLANMASINI DURDURUR MU?

Al Arab

IraklÄ± politikacÄ±lar ve din adamlarÄ± Basra’dan sonra güneydeki Maysan, Zi Kar, Mesna ve Necef ÅŸehirlerine sÄ±çrayan Irak halk ayaklanmasÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek için yarÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar Ä°badi kuvvet kullanÄ±mÄ±na deÄŸinmeyi ihmal etmeden göstericilere vaatlerde bulunurken, Necef merkezli dini otorite dahil dini liderler, huzursuzluÄŸun yedinci gününde egemen sÄ±nÄ±fÄ±n, özellikle Orta ve Güney Irak’ta olaÄŸanüstü durumu kontrol altÄ±na almaya yardÄ±mcÄ± olmayÄ± amaçlayan açÄ±klama hamlesi baÅŸlattÄ±.

Ä°badi, Basra’da baÅŸlayÄ±p ülkenin güneyindeki Åžii çoÄŸunluÄŸun bulunduÄŸu diÄŸer illere yayÄ±lmaya baÅŸlayan protestolarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak için kamu hizmetlerini iyileÅŸtirmek amacÄ±yla Basra eyaletine 3 milyar dolar ayÄ±rdÄ±. Ä°badi, geçici hükümetinin Basra’ya elektrik, su ve saÄŸlÄ±k hizmetleri saÄŸlamak için fon saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ORTADOÄžU’NUN VENEDÄ°ÄžÄ°'NDE SULAR AKMIYOR

Bir zamanlar içinden geçen su kanallarÄ± aÄŸÄ± nedeni ile IraklÄ±larÄ±n “OrtadoÄŸu’nun Venedik’i” diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Basra’da durumun yakÄ±nda önemli ölçüde iyileÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± düÅŸük. Güney Irak illerine yayÄ±lan huzursuzluk, IraklÄ± liderlerin daha iyi bir gelecek vaatlerini yerine getirmedikleri yönündeki hakim anlayÄ±ÅŸÄ± güçlendirdi. IraklÄ±larÄ±n çoÄŸunluÄŸu hükümetin fon tahsis etme vaadinin artÄ±k kimseyi ikna etmeyen sözlerden biri olduÄŸu görüÅŸünde.

IraklÄ± bir siyasetçi deÄŸiÅŸimin il meclislerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu da protestocular için bir zafer anlamÄ±na geliyor. Irak’Ä±n en büyük dini lideri Ayetullah Ali el Sistani protestocularla dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu ifade ederek, “kamu hizmetlerinin ciddi bir ÅŸekilde azalmasÄ±” ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Siyasi çevrenin ileri gelenleri ve iktidar partisinin liderleri göstericilerin öfkelerini yatÄ±ÅŸtÄ±rmak için onlara sempati gösterme arayÄ±ÅŸÄ±na girdiler. Sadr hareketinin lideri Mukteda Es Sadr durumu sakinleÅŸtirmek için Basra’ya bir heyet gönderdi. Her an geçmiÅŸ yÄ±llarda yolsuzluÄŸu korumak için oynadÄ±klarÄ± rolü kÄ±nama durumuna geçebilecek olan dini otoritenin protestocular üzerindeki etkisinin çoÄŸunu yitirdiÄŸi netleÅŸiyor.

ÅžÄ°DDET PROTESTOLARI ARTIRIR

Gözlemciler, hükümet ve partilerin mülklerini korumak için ÅŸiddet kullanmalarÄ± neticesinde protesto alanÄ±nÄ±n geniÅŸleyeceÄŸi görüÅŸünde. Daha fazla ölüme yol açabilecek olan ÅŸey, ÅŸu an ikili bir rol oynayan dini otoritenin dÄ±ÅŸlanmasÄ±na yol açacaktÄ±r. Bu da, bir yandan, hizmet talep eden gösterilerdeki protestocularÄ± destekleyen, diÄŸer yandan hükümetin güvenliÄŸi saÄŸlama bahanesiyle ÅŸiddeti kullanma hakkÄ±nÄ± savunan tutumdur.

Önceki yÄ±llarda mümkün olan bu sefer kullanÄ±lamaz hale geldi. ParasÄ± varken özellikle elektrik alanÄ±nda sözünü tutmayan bir hükümet iflasa yakÄ±n zamanda para bulamaz. Pazar günü iki protestocunun öldüÄŸü çoÄŸunluÄŸu gençlerden olan halkÄ±n bir parçasÄ± olarak sokaÄŸa çÄ±kÄ±p Necef havalimanÄ±nÄ± basmak, Basra’daki petrol ÅŸirketlerini kuÅŸatmak ve Maysan, Zi Kar, Necef ve Muthanna’da devletin sembolü olan binalarÄ± tahrip etmek de onlarÄ± tatmin edecek bir çözüm deÄŸil.

Siyasi gözlemciler görev süresi sona ermiÅŸ Ä°badi hükümetinin pratik çözümler bulma konusunda en zayÄ±f döneminde olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.

Ä°BADÄ° ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR NEREDEYDÄ°?

Rai Al Youm

BaÅŸyazÄ±

Su yok. Elektrik yok. SaÄŸlÄ±k hizmeti yok. Amerikan iÅŸgalinden bu yana, Herhangi bir okul, hastane, üniversite ve yeni köprü binasÄ± yok…

ABD’nin Irak iÅŸgalinden ve Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Saddam Hüseyin’in devrilmesinden 15 yÄ±l sonra kötü hizmetler, yüksek iÅŸsizlik, yaygÄ±n yolsuzluk ve mezhepçi partilerin ülkenin geleceÄŸi üzerindeki egemenlikleri nedeni ile ülkenin çeÅŸitli büyük ÅŸehirleri protestolara sahne oluyor.

Günde yaklaÅŸÄ±k dört milyon varil petrol ihraç eden petrol zengini Irak, su, elektrik, iÅŸsizlik ve vatandaÅŸlara asgari düzeyde hizmet verecek saÄŸlÄ±k tesislerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± güney eyaletlerinin çoÄŸunda, açlarÄ±n devrimi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Sahte seçimler… Felçli parlamento… Kamu soygunlarÄ±… Güvenlik eksikliÄŸi… Mezhepsel ve etnik esaslar temelinde bölünmenin derinleÅŸmesi… YabancÄ± güçlerin, Amerikan ya da Ä°ran’Ä±n artan etkisi… Ve ülke ve halkÄ±n iÅŸlerini yönetmek için bir ulusal hükümet kurmada tam bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k.

Göstericiler Basra, Samada, NasÄ±riye ve Di Kar’daki belediyelere ve hükümet binalarÄ±na girdiler, Necef havaalanÄ±ndaki hava trafiÄŸini durdurdular ve ülkede adÄ± yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸan partilerin genel merkezlerine saldÄ±rdÄ±lar.

MADEM MÄ°LYARLARI VARDI, NÄ°YE KULLANMADI?

BaÅŸbakan Haydar Ä°badi, protestocularÄ±n taleplerini karÅŸÄ±lamak için Basra’ya ve diÄŸer güney illerine milyarlarÄ± akÄ±tma sözü verdi. EÄŸer Hükümet bu milyarlara sahipse neden bu yÄ±llar boyunca bunlarÄ± eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, kamu hizmeti projelerine aktarmadÄ±?

Bahane terörle mücadele ve onu yok etmek için iç savaÅŸa katÄ±lmak ise bu terör güney illerine ulaÅŸmadÄ±, ulaÅŸtÄ±ysa da bu ihmal edilebilir bir düzeydedir.

Ülkenin en büyük Åžii din adamÄ± Ali El Sistani’nin protestocularla ve onlarÄ±n talepleriyle dayanÄ±ÅŸma içinde olmasÄ± iyi bir ÅŸeydir. Ama neden tüm bu yÄ±llar boyunca sustu ve neden yolsuzlukla ve yolsuzluk yapanlarla savaÅŸmak için bir fetva yayÄ±nlamadÄ± ve kamuoyunu onlara karÅŸÄ± harekete geçirmedi?

On yÄ±ldan uzun süren ve bir milyondan fazla insanÄ±n ÅŸehit olmasÄ±na yol açan Irak üzerindeki haksÄ±z kuÅŸatmanÄ±n zirvesinde, kamu hizmetleri bu kadar bozulmamÄ±ÅŸtÄ± ve vatandaÅŸlar için mevcut olan elektrik miktarÄ± ÅŸu an olandan daha fazlaydÄ±. AynÄ± ÅŸeyler eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k hizmetleri için de söyleniyor.

Basra’daki sÄ±caklÄ±k 55 dereceye ulaÅŸtÄ±. Suyun ve onunla birlikte su kaynaklarÄ±nÄ±n tam yokluÄŸunda insanlar nasÄ±l yaÅŸar?

Onurlu Irak protestolarÄ±, kamu parasÄ±nÄ± yaÄŸmalayan, devlet kurumlarÄ±nÄ± baltalayan, ulusal kimliÄŸi yok eden tüm yolsuzluklar ortadan kalkana, yolsuzluk partileri ve Amerikan tanklarÄ±nÄ±n arkasÄ±na takÄ±lan istisnasÄ±z tüm politikacÄ±lar yÄ±kÄ±lana kadar devam etmelidir.

(Çeviriler: Yusuf ErtaÅŸ)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 13:46

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