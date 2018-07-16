Beykent Ãœniversitesi iÅŸÃ§ileri patron temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Ãœcretleri Ã¶denmediÄŸi iÃ§in Beykent Ãœniversitesi Esenyurt yerleÅŸkesinde eylemde olan taÅŸeron iÅŸÃ§iler patron temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ücretleri ödenmediÄŸi için 3 gündür üniversitenin Esenyurt yerleÅŸkesinde eylemde olan Beykent Üniversitesi taÅŸeron iÅŸçileri bugün Beylikdüzü Merkez kampüsünde patron temsilcileriyle görüÅŸtü. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan iÅŸçiler açÄ±klama yaptÄ±.

Buna göre iÅŸçiler, patron temsilcilerinden aylardÄ±r ödenmeyen ücretlerini istedi. Patron avukatlarÄ± ise yüklenici firma Peyzaj MimarlÄ±k'Ä±n iddia ettiÄŸi gibi 27 milyonluk bir borcunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu borcun 4 milyon lira civarÄ±nda olduÄŸunu, artÄ±k Peyzaj MimarlÄ±k ile iliÅŸkilerinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ÅŸçilerin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre hukuki iÅŸlemlerin devam ettiÄŸini belirten patron avukatlarÄ± Peyzaj MimarlÄ±k’Ä±n iÅŸçi alacaklarÄ±na dair bir liste vermesi halinde ücretlerin ödenmesi sözünü verdi.

Peyzaj MimarlÄ±k’a ödeme yapmayacaklarÄ±nÄ± dile getiren avukatlar iÅŸçilerin ÅŸantiyeyi boÅŸaltmasÄ±nÄ± istedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Beykent Ãœniversitesi kampÃ¼sÃ¼nde iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

Beykent Ãœniversitesinde Ã§alÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸÃ§iler paralarÄ±nÄ± istiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 13:37

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