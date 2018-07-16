'SDG, barajlarÄ± Suriye hÃ¼kÃ¼metine devrediyor' iddiasÄ±

SDG'nin Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k iki barajÄ±nÄ±n iÅŸletmesini Suriye hÃ¼kÃ¼metine devretmek iÃ§in uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), ülkedeki en büyük iki barajÄ± Suriye hükümetine devretmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Anadolu AjansÄ±’nÄ±n “Rakka’daki güvenilir yerel kaynaklar”a dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na göre SDG(AA haberde YPG olarak bahsediyor), bir aydÄ±r yürüttükleri müzakereleri sonuçlandÄ±rarak Suriye’nin en büyük barajÄ± Tabka ve FÄ±rat Nehri üzerindeki TiÅŸrin’in iÅŸletme haklarÄ±nÄ± hükümete devredilmesine karar verdi. AnlaÅŸmaya göre, hükümet güçleri barajlara ait tesislere kalÄ±cÄ± olarak yerleÅŸecek. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hükümet, SDG kontrolündeki bölgelere elektrik ve su daÄŸÄ±tacak.

‘PETROL SAHALARI Ä°ÇÄ°N GÖRÜÅžMELER SÜRÜYOR’

Habere göre SDG ve hükümet, Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Deyrezzor’da SDG denetiminde bulunan petrol yataklarÄ±nÄ±n iÅŸletmesi için de görüÅŸmeler yapÄ±yor. Bu kapsamda geçen günlerde aralarÄ±nda Rus uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu bir rejim heyeti, ülkenin en büyük petrol sahasÄ± El Ömer’i de ziyaret etti. Haberde taraflarÄ±n 2 Haziran’da El Ömer’den çÄ±kartÄ±lan petrolü takas etme konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ± belirtildi. Yine Haseke ilindeki sahalardan çÄ±karÄ±lan petrolün gelirinin de paylaÅŸÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye’deki petrol kaynaklarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 70’ini kontrol ettiÄŸi belirtiliyor.

YPG, Suriye Demokratik Güçleri'nin içerisindeki en güçlü grup konumunda. (DIÅž HABERLER)

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YPG'nin Menbic'den Ã§ekildiÄŸine inanmÄ±yor

SDG, IÅžÄ°D'i Rakka'dan tamamen Ã§Ä±kardÄ± (GÃ¼n gÃ¼n yaÅŸananlar)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 13:30

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