Adalet iÃ§in Ankara'ya gelen SomalÄ± ailelere biber gazlÄ± saldÄ±rÄ±

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda verilen cezalara tepki gÃ¶steren ve 'Adalet' iÃ§in Ankara'ya gelen madenci ailelerine HSK Ã¶nÃ¼nde polis saldÄ±rdÄ±.

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda verilen cezalara tepki gösteren ve 'Adalet' için Ankara'ya gelen madenci ailelerine HSK önünde polis saldÄ±rdÄ±.

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda verilen cezalara ve iyi hal indirimlerine tepki gösteren madenci aileleri adalet talebiyle Ankara'ya geldi. SabahÄ±n erken saatlerinde Ankara'ya ulaÅŸan ailelerin araçlarÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±lay’a giriÅŸlerine izin verilmedi. Aileler AÅžTÄ°’de araçlardan indirildi.

Ailelerin öÄŸle saatlerinde HSK önünde yapacaÄŸÄ± açÄ±klamaya avukatlar ve CHP'li milletvekilleri Özgür Özel, Murat Emir, YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya ile HDP milletvekili Oya Ersoy da destek için geldi. Ancak aileler HSK önünde polis engeliyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Polisler, "HSK önünde açÄ±klama yapmanÄ±za izin yok" diyerek ailelerin daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Aileler ise "Bela çÄ±karmaya deÄŸil, hak aramaya geldik, fakire adalet yok" diyerek tepki gösterdi. GörüÅŸmelerin ardÄ±ndan polis, ailelerin HSK önüne gelmesine izin vermeyerek aileleri kalkanlarla itti ve biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±.

HSK önünde yapmak istediÄŸimiz açÄ±klamamÄ±z polis tarafÄ±ndan engelleniyor https://t.co/pI3IYrAoyG — Adaleti Yeryüzüne ÇÄ±kar (@adalet301) 16 Temmuz 2018

301 CANIMIZ ÖLDÜ AÇIKLAMAYA BÄ°LE Ä°ZÄ°N VERMÄ°YORSUNUZ

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda ailelerin Ä±srarÄ± üzerine polisler sadece aileler ve milletvekillerinin açÄ±klama yapmasÄ±na izin verdi. Aileler polis müdahalesine "15 Temmuz ÅŸehitlerini her yerde gösteriyorsunuz. Bizim 301 canÄ±mÄ±z öldü. AçÄ±klama yapmamÄ±za bile izin vermiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Aileler adÄ±na açÄ±klamayÄ± yapan Soma’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren madenci UÄŸur Çolak’Ä±n babasÄ± Ä°smail Çolak yaptÄ±. Çolak, ülke tarihinin en büyük iÅŸçi katliamÄ±nda evlatlarÄ±nÄ± kaybettiklerini ve o gün mahÅŸeri yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. 3 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir adliye koridorlarÄ±nda sadece kendi evlatlarÄ± için deÄŸil, ölüm düzeninde çalÄ±ÅŸan tüm iÅŸçiler için adalet diye haykÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten Çolak, "Biliyorduk ki, eÄŸer bu davada adalet saÄŸlanÄ±rsa, bu dava emsal teÅŸkil ederse; patronlar bu kadar pervasÄ±zca iÅŸçilerin kanÄ± ile büyüyemeyecek, bir Soma bir Ermenek daha yaÅŸanmayacaktÄ±" dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ülkede adaletin kimler için var olduÄŸunu kararÄ±n verildiÄŸi 11 Temmuz günü bir kez daha gördüklerini ifade eden Çolak, kamu görevlilerinin, enerji ve çalÄ±ÅŸma bakanlÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na ve davada patronlara ödül niteliÄŸinde cezalar kesildiÄŸine dikkat çekti. Çolak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Adalet bu davada göçük altÄ±nda kaldÄ±. Her gün ortalama 5 iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ülkemizde adalet iÅŸçiler için katillere karÅŸÄ± yükseltilmesi gereken bayraktÄ±r. Adaletin saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±, sorumlularÄ±n yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± ülkemiz yeni Somalara yeni Ermeneklere gebedir. Memleketin her köÅŸesi bu yaÄŸma ve ölüm düzeninde adalet arayanlarla dolu.”

‘ADALETÄ° YERÄ°N ALTINDAN KÖMÜR ÇIKARIR GÄ°BÄ° BÄ°ZLER ÇIKARACAÄžIZ’

Çolak, “Bugün burada HSK önündeyiz. AmacÄ±mÄ±z HSK'dan adalet talep etmek deÄŸil. Adaleti yerin altÄ±ndan kömürü çÄ±karÄ±r gibi yeryüzüne bizlerin çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± haykÄ±rmaktÄ±r. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek. EmeÄŸin ve adaletin ülkesini kurana kadar devam edeceÄŸiz” dedi.

Aileler yanlarÄ±nda getirdikleri kömürleri HSK önüne fÄ±rlattÄ±lar.

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

HER BÄ°R MADENCÄ° Ä°ÇÄ°N 6 GÜN YATACAKLAR

HDP milletvekili Oya Ersoy, 301 kiÅŸinin öldüÄŸü bir davada ceza alanlarÄ±n her bir madenci için 6 gün cezaevinde yatacaÄŸÄ±na dikkat çekti. Ersoy, adalet yürüyüÅŸünün burada bitmeyeceÄŸini belirtti. CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel de yargÄ±lamada beklenenin çok altÄ±nda ceza alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, yargÄ±lama sürecinde yargÄ±çlarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine iliÅŸkin eleÅŸtirileri paylaÅŸtÄ±. Özel, ikna çabalarÄ± sonucunda HSK önünde açÄ±klamanÄ±n gerçekleÅŸtirilebildiÄŸini belirterek, ailelerin HSK BaÅŸkanÄ±yla görüÅŸme talebinin önce toplantÄ± gerekçesiyle reddedildiÄŸini ancak ailelerin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve süresiz oturma eylemi baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirmeleri üzerine ise HSK BaÅŸkanÄ±’nÄ±n iki anne ve iki babayla görüÅŸmeyi kabul ettiÄŸini söyledi. Özel, “HSK BaÅŸkanÄ±yla görüÅŸme sonrasÄ± elbette sorunlar çözülmeyecek. Ancak aileler kamu görevlilerinin yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, çarpÄ±k düzeni eleÅŸtirerek sözlerini söyleme iradesini hayata geçirmiÅŸ olacaklar” dedi.

Aileler ve milletvekilleri açÄ±klama sonrasÄ± HSK BaÅŸkanÄ± ile görüÅŸme için HSK binasÄ±na girdi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:58

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