Nikaraguaâ€™da ÅŸiddet yÃ¼kseliyor

Nikaragua'da geÃ§en hafta 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi protestolar sonrasÄ± polis barikatlarÄ± temizleme gerekÃ§esiyle operasyon dÃ¼zenledi.

Nikaragua'nÄ±n güneydoÄŸusunda geçen hafta 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösterilerde protestocularÄ±n kurduÄŸu barikatlarÄ± temizlemek gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Hükümet güçleri, insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n 6 sivil ve 4 emniyet mensubunun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirttiÄŸi Masaya kenti ile Niquinohomo, Catarina ve Monimbo bölgelerinde protestolara karÅŸÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.

KESKÄ°N NÄ°ÅžANCILAR GÖNDERDÄ°LER!

Nikaragua Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (ANPDH) BaÅŸkanÄ± Alvaro Leiva, emniyet güçlerini taÅŸÄ±yan 22 aracÄ±n bölgeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Leiva, “Kentin etrafÄ±nda farklÄ± yerlerde konuÅŸlanmÄ±ÅŸ keskin niÅŸancÄ±lar olduÄŸunu” kaydederek, Masaya’daki halka evlerinden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmamalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Bu arada hükümet ile muhalifler arasÄ±nda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ulusal Diyalog grubu üyeleri de saldÄ±rÄ±lara hedef oldu. Grup üyelerinden Esteli Piskoposu Abelardo Mata’nÄ±n aracÄ±, “paramilislerin” ateÅŸ açmasÄ± sonucu hasar gördü.

300 KÄ°ÅžÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Ülkede nisan ayÄ± ortalarÄ±nda baÅŸlayan ve halen devam eden protestolarda en az 300 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sanÄ±lÄ±yor.

Nikaragua’da sosyal güvenlik hakkÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±ran yeni yasal düzenlemelere karÅŸÄ± yapÄ±lan protestolar, nisan ayÄ±nda büyük çaplÄ± kitle eylemlerine dönüÅŸmüÅŸtü. Protestocular, Devlet BaÅŸkanÄ± Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasÄ±nÄ± talep ediyor. (AA)

Nikaragua notlarÄ±

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Nikaragua'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemler devam ediyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 12:59

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