NorveÃ§ gazetesi Afrinâ€™e gitti: Afrinli olmayanlar yerleÅŸtiriliyor

Afrin'e giden NorveÃ§â€™in en yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetesi VG, AraplarÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸini ve ilÃ§enin etnik nÃ¼fusunun deÄŸiÅŸtirildiÄŸini yazdÄ±.

Norveç’in en yüksek tirajlÄ± gazetesi Verdens Gang (VG), Afrin’den kaçan Kürtlerin evlerine AraplarÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸini ve ilçenin etnik nüfusunun deÄŸiÅŸtirildiÄŸini yazdÄ±.

TSK’nin uluslararasÄ± medya için düzenlediÄŸi Afrin gezisine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan VG’nin Muhabiri Ingeborghus Amundsen, ilçede yaÅŸayan deÄŸiÅŸik kesimlerden insanlarla görüÅŸtükten sonra izlenimlerini bir makale ile gazetenin önceki günkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mladÄ±.

‘BAÅžKA YERLEÅžÄ°M BÄ°RÄ°MLERÄ°NDEN ARAPLAR YERLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž’

Türkiye’nin uluslararasÄ± medya için düzenlediÄŸi gezi sÄ±rasÄ±nda gazetecilere gösterilenlerin oldukça sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu ve 200 metrelik sokaÄŸÄ± silahlÄ± polis, Özgür Suriye Ordusu militanlarÄ± ve diÄŸer güvenlik görevlilerin gözetiminde 45 dakikada gezebildiklerini söyledi.

Afrin’de halkÄ±n gazetecilerle konuÅŸmak için istekli olduÄŸunu belirten Amundsen, “Türk yetkililer çatÄ±ÅŸmalarÄ±n bitmesinden sonra 140 bin sivilin geri döndüÄŸünü söylüyor. Ama biz büyük bir çoÄŸunluÄŸu baÅŸka yerleÅŸim birimlerinden gelen Araplarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Daha önce çoÄŸunlukta bulunan Kürtler görünmüyor” dedi.

ARAPLAR OTOBÜSLERLE DOÄžU GUTA’DAN AFRÄ°N’E GETÄ°RÄ°LDÄ°

Amundsen, Rusya ve Türkiye arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmadan sonra son aylarda binlerce kiÅŸinin DoÄŸu Guta’dan Ä°dlib ve Afrin’e getirildiÄŸini belirterek, AraplarÄ±n güneyden kuzeye getirilmelerinin “etnik nüfus deÄŸiÅŸikliÄŸi” iddialarÄ±nÄ± güçlendirdiÄŸini belirtti.

400 kilometre uzaktan getirilerek Afrin’e yerleÅŸtirilen ve kasap dükkanÄ± açan 62 yaÅŸÄ±ndaki Abo Suleiman VG’ye “Çok iyi karÅŸÄ±landÄ±m. Burada kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Kürtlerin ise tam tersi duygular içinde olduÄŸunu söyleyen Amundsen, Afrin’e geri dönen Kürtlerden birinin “Yeni birçok yüzle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Bizim dükkan ve mallarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±lar. Kendimizi Filistinliler gibi hissediyoruz” dediÄŸini yazdÄ±.

‘TÜRKÄ°YE AFRÄ°N’DEN ÇEKÄ°LECEK’

Türkiye devletinin Afrin’de siyasi ve ekonomik kontrolü olduÄŸunu söyleyen Amundsen, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Mehmet Akarca’ya da ilçede yaÅŸananlarla ilgili sorular yöneltmiÅŸ.

Türkiye’nin Afrin’e yerleÅŸeceÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddeden Karaca, “Ama bunun böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±nda göreceksiniz. Bu hafta içinde Afrin’den çekilme baÅŸlayacak” diyor. (Stockholm/EVRENSEL)

â€˜Afrinâ€™i asÄ±l sahiplerine vereceÄŸizâ€™ ne demek?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 12:31

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