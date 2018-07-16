Eski Diyanet BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den GÃ¼len'le arabuluculuk iddiasÄ±na yanÄ±t

Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Fethullah GÃ¼len'le hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda arabulucuk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet Görmez, 17-25 AralÄ±k operasyonlarÄ±ndan sonra Gülen Cemaati ile hükümet arasÄ±nda arabuluculuk yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±na dair soruya "Bu ayrÄ±lÄ±k olmasÄ±n diye gösterdiÄŸim bir çaba var. Ama bu çaba böyle bir toplantÄ± falan deÄŸil" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n isteÄŸiyle emekliye ayrÄ±lan Görmez, Habertürk'te Türkiye'nin NabzÄ± 15 Temmuz Özel programÄ±na telefonla baÄŸlanarak "17-25 AralÄ±k'tan sonra FETÖ ile görüÅŸtü" iddialarÄ± hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

Sputnik'in yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Görmez'in yayÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler ÅŸöyle: "Efendim Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda oturan bir hoca, eÄŸer konunun güvenlik boyutlarÄ±ndan haberdar deÄŸilse, Türkiye'de ortaya çÄ±kan herhangi bir ihtilafÄ± sulh ile barÄ±ÅŸ ile çözmek için üstüne düÅŸeni yapar. DoÄŸrusu zaman zaman dershane hareketleri döneminde diyanet iÅŸleri baÅŸkanÄ± olarak ülkemizde bu ayrÄ±lÄ±k olmasÄ±n diye gösterdiÄŸim bir çaba var. Ama bu çaba böyle bir toplantÄ± falan deÄŸil, sadece insanlarla konuÅŸarak, bana ziyarete gelenlerle paylaÅŸarak, bu ülkeye bu kötülüÄŸü yapmayÄ±n diyerek, nasihatte bulunarak böyle bir ÅŸey olmuÅŸtur. Fakat olayÄ±n güvenlik boyutunu, bu noktada daima ben öz eleÅŸtiri yaptÄ±m. Tabi gönül ister ki, keÅŸke bütün MGK'larda din rengine bürünmüÅŸ bu tür yapÄ±lanmalar hakkÄ±nda diyanet iÅŸleri baÅŸkanÄ± da çaÄŸrÄ±lÄ±p, arka plan bilgileri verilebilirdi.

SayÄ±n Görmez kimlerle görüÅŸtünüz? ÖrneÄŸin Åžerif Ali Tekalan'la görüÅŸtünüz mü?

DoÄŸrudur. Geldi, kendisi… Son zamanlarda, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zamanlarda bazÄ± ÅŸeyler anlattÄ±. Ben de kendisine nasihatlerde bulundum. Böyle yanlÄ±ÅŸ hareketlerle, devletin kurumlarÄ±na sÄ±zarak, bu tür yanlÄ±ÅŸlÄ±klar yapmamalarÄ± gerektiÄŸini izah ettim. AslÄ±nda ÅŸunu açÄ±kça ifade etmek isterim, 2012'den itibaren, FETÖ'nün Ankara'da en çok zarar vermek istediÄŸi kurumun Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu biz de çok sonra öÄŸrendik. Tek tek maddeler halinde, Mercedes krizinden tutun, fetva krizine kadar… Bu krizlerin tamamÄ±nÄ±n bir algÄ± operasyonu olduÄŸunu daha sonra öÄŸrendik." (HABER MERKEZÄ°)

AKP'ye yakÄ±n medyada Mehmet GÃ¶rmez ihtilafÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez emekliye ayrÄ±ldÄ±

Diyanet BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez gÃ¶revden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±

'Ä°ran tutumu Mehmet GÃ¶rmez'i koltuÄŸundan etti' iddiasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 11:23

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