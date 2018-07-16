DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YPG'nin Menbic'den Ã§ekildiÄŸine inanmÄ±yor

Menbic Askeri Konseyi, YPG'nin kenti tamamen terk ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise 'Bu haberleri abartÄ±lÄ± buluyoruz' dedi.

Suriye'nin Menbic kentinde Türkiye ile ABD arasÄ±nda pazarlÄ±k konusu haline gelen YPG'nin bölgedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi öne sürüldü. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "YPG'nin tamamen çekildiÄŸine dair haberleri abartÄ±lÄ± buluyoruz" denildi.

Reuters'in haberine göre Menbic Askeri Konseyi, YPG'nin son askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n da 15 Temmuz 2018 itibariyle bölgedeki askeri eÄŸitim görev ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸehri terk ettiÄŸini dile getirdi.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan konuya dair yapÄ±lan açÄ±klamaysa ÅŸöyle: "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiÄŸine dair haberleri abartÄ±lÄ± buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahÄ± üzerindeki kontrol noktalarÄ±ndan çekilme sürüyor. Ortak devriye hazÄ±rlÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. DolayÄ±sÄ±yla Münbiçten bu aÅŸamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiÄŸine dair haberler gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r."

SDG, IÅžÄ°D'Ä° KENTTEN ÇIKARMIÅžTI

Menbic Askeri Konseyi, ABD'nin desteklediÄŸi ve YPG'nin en güçlü unsuru olduÄŸu Suriye Demokratik Güçleri'nin bir parçasÄ± ve kentin askeri korumasÄ±ndan sorumlu. Menbic, 15 AÄŸustos 2016'da SDG tarafÄ±ndan IÅžÄ°D'den alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD-TÜRKÄ°YE ANLAÅžMASI

Türkiye ile ABD geçtiÄŸimiz ay YPG'nin bölgeden çekilmesi konusunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. Bu anlaÅŸmaya göre kentin çevresindeki güvenliÄŸi ABD ve Türkiye'ye baÄŸlÄ± güçler ortak ÅŸekilde üstlenecek. (DIÅž HABERLER)

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