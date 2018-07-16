Nisan'da mevsim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,3 oldu

Nisan ayÄ±nda, mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 103 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 291 bin kiÅŸi olurken iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,3'e yÃ¼kseldi.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), Nisan ayÄ± iÅŸgücü istatistiklerini yayÄ±nladÄ±. TÜÄ°K'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± verilere göre, mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir önceki döneme göre 103 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 291 bin kiÅŸi olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ise 0,4 puan artarak %10,3 oldu.

Ä°STÄ°HDAM AZALDI

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam bir önceki döneme göre 34 bin kiÅŸi azalarak 28 milyon 818 bin kiÅŸi olarak tahmin edildi. Ä°stihdam oranÄ± 0,1 puan azalarak % 47,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %53,1 olarak gerçekleÅŸti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, tarÄ±m sektöründe 20 bin, inÅŸaat sektöründe 52 bin kiÅŸi azalÄ±rken, sanayi sektöründe 32 bin, hizmet sektöründe 6 bin kiÅŸi arttÄ±.

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir önceki döneme göre 103 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 291 bin kiÅŸi olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,4 puan artarak %10,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ temel iÅŸgücü göstergeleri, Nisan 2017 – Nisan 2018

HER 3 Ä°ÅžÇÄ°DEN 1'Ä° KAYIT DIÅžI ÇALIÅžTI

TÜÄ°K rakamlarÄ±na göre, Nisan 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0,6 puan azalarak % 33,3 olarak gerçekleÅŸti. TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörde kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± ise bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0,1 puan azalarak % 22,4 oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 11:07

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