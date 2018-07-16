Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± ilk iÅŸ olarak inÅŸaat patronlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸanâ€™Ä±n kabinesinde yer alan Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurumâ€™un ilk iÅŸi inÅŸaat patronlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek oldu.Â

Eski Emlak Konut GYO Genel Müdürü olan Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, göreve gelir gelmez ilk iÅŸ olarak inÅŸaat sektörü temsilcileri ile makamÄ±nda bir araya geldi.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre; cumartesi günü, Gayrimenkul ve Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ± DerneÄŸi (GYODER) BaÅŸkanÄ± Feyzullah Yetgin, Ä°stanbul Ä°nÅŸaatçÄ±lar DerneÄŸi (Ä°NDER) BaÅŸkanÄ± Nazmi DurbakayÄ±m ve Konut GeliÅŸtiricileri ve YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± DerneÄŸi (KONUTDER) BaÅŸkanÄ± Altan Elmas, BakanÄ± ziyaret etti. YaklaÅŸÄ±k 3 saat süren görüÅŸmede sektörün beklentileri ve çözüm önerileri deÄŸerlendirildi.

PATROLAR TEÅžVÄ°K Ä°STEDÄ°, KENSEL DÖNÜÅžÜMÜ HIZLANDIRACAK YASA TALEP ETTÄ°

Sektörün saÄŸlÄ±klÄ± büyümesi, büyümenin önündeki engeller ana gündem maddeleri oldu. Patronlar kalÄ±cÄ± teÅŸvikler beklediklerini iletti. KDV ve tapu harçlarÄ±nda indirim, konut kredi faizlerinin makul seviyede tutulmasÄ± konuÅŸuldu. YabancÄ±ya yapÄ±lan satÄ±ÅŸlarda vatandaÅŸlÄ±k için 1 milyon liralÄ±k alÄ±m ÅŸartÄ± gelmiÅŸti. Sektör bunun 300 bin dolara inmesini istedi. Ä°nÅŸaat ÅŸirketlerinin KDV alacaklarÄ± ve Eximbank destekleri de deÄŸerlendirildi. Sektör temsilcileri ucuz arsa üretimi saÄŸlanmasÄ± için de destek istedi. Patronlar, kentsel dönüÅŸümü hÄ±zlandÄ±racak yasal düzenlemeler de bekliyor. (HABER MERKEZÄ°)

TarafsÄ±z olmak ya da patronlar kabinesi...

Yeni kabine patronlardan oluÅŸuyor: AÃ§Ä±k ve Ã§Ä±plak bir sermaye iktidarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 10:00

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