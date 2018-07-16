ÅžarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli kendini â€˜babalÄ±ÄŸÄ±ylaâ€™ savunduÂ 

Mustafa Ceceli: Tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi evladÄ± olan bir baba olarak ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri basÄ±na sÄ±zdÄ±racak son kiÅŸiyim.

YasadÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde elde edilmiÅŸ görüntülerle Ä°ntizar ile eski eÅŸi Sinem Gedik’in iliÅŸkileri olduÄŸu iddiasÄ±yla mahkemeye baÅŸvurup oÄŸlunun velayetini isteyen Mustafa Ceceli’den açÄ±klama geldi.

Konunun kamuoyunun gündeme gelmesinin ardÄ±ndan eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutulan Mustafa Ceceli’den açÄ±klama yaptÄ±, “Hiçkimsenin evine girmedim, hiçkimsenin evine kamera yerleÅŸtirmedim. Tek düÅŸüncesi evladÄ± olan bir baba olarak ise görüntüleri basÄ±na sÄ±zdÄ±racak son kiÅŸiyim. Tek derdi evladÄ± olan bir babayÄ±m” iddiasÄ±nda bulundu.

"KiÅŸilerin yönelimleri asla benim meselem olmadÄ±, olamaz da. Beni ilgilendiren tek mesele küçücük evladÄ±mÄ±n psikolojik geliÅŸimi ve travmalarÄ±dÄ±r. Bu nedenle 3 Temmuz'da, içinde bulunduÄŸum ÅŸok edici duruma raÄŸmen en saÄŸlÄ±klÄ± çözüm yolu olarak yargÄ±ya baÅŸvurdum ve velayet davasÄ± açtÄ±m.

Söz konusu iliÅŸki bir boÅŸanma travmasÄ±nÄ±n ürünü deÄŸildir. BoÅŸanmadan önce baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r ve bugüne kadar süregelmektedir. ÇocuÄŸumun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmalarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±yla dava konusu olan ÅŸey çocuÄŸun bulunduÄŸu ortamlarda onun ruhsal durumunu bozan davranÄ±ÅŸlardÄ±r. ÇocuÄŸumun da bu davranÄ±ÅŸlara maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilgili görüntüler dava dosyasÄ±nda yer almaktadÄ±r.

Empatiden yoksun hakaret, eleÅŸtiri ve iftiralarÄ±n hiçbiri çocuÄŸumun bizzat bana anlattÄ±klarÄ±ndan ve yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan önemli deÄŸildir.

Hiçkimsenin evine girmedim, hiçkimsenin evine kamera yerleÅŸtirmedim. Dava dosyasÄ±ndaki görüntüler benim elime, kimliÄŸi belli olmayan kiÅŸilerin mail atmasÄ± ile geçmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ± ile tarafÄ±mca asla bir gizli çekim söz konusu deÄŸildir. KanÄ±tlar arasÄ±nda kimliÄŸi belli kiÅŸilerce "ÇocuÄŸunuzu kurtarÄ±n" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ihbar mailleri de bulunmaktadÄ±r. Tek düÅŸüncesi evladÄ± olan bir baba olarak ise görüntüleri basÄ±na sÄ±zdÄ±racak son kiÅŸiyim. ÇocuÄŸumun annesinin de bulunduÄŸu görüntüleri kamuya sÄ±zdÄ±ranlarla da hukuk önünde hesaplaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±n bilinmesini istiyorum..

Dava dosyasÄ±nÄ±n ÅŸahitlerini telefonla arayarak tehdit edenler ya da rüÅŸvet teklif edenler, küçücük bir çocuÄŸun gerçek maÄŸduriyetini hiçe sayarak maÄŸduru oynayanlardÄ±r. Bu konuda herkes hukuk önünde hesap verecektir. ÇocuÄŸumun bulunduÄŸu ev ya da ortamda yaÅŸananlar, cinsel yönetim duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla görmezden gelinecek ÅŸeyler deÄŸildir. Bir çocuÄŸun gözünün önünde onun dengesini ve psikolojik geliÅŸimini zedeleyecek davranÄ±ÅŸta bulunan kiÅŸilerle ilgili tek bir açÄ±dan bakÄ±larak yaratÄ±lan maÄŸdur algÄ±sÄ±nÄ± ve konuyu "cinsel yönetim" düzleminde basitleÅŸtiren "algÄ± yönetimini" bir kenara bÄ±rakarak, çocuÄŸun yaÅŸadÄ±klarÄ± ve babanÄ±n ruh halini de düÅŸünerek konunun deÄŸerlendirilmesini kamuoyunun vicdanÄ±na bÄ±rakÄ±yorum.

Kimseye zarar vermek gibi bir düÅŸüncem yok, tek derdi evladÄ± olan bir babayÄ±m. Söz konusu evladÄ± olunca sadece "onu" düÅŸünecek her baba gibi!" (HABER MERKEZÄ°)

SÄ°NEM GEDÄ°K'Ä°N AVUKATINDAN AÇIKLAMA: SUÇA ORTAK OLANLAR HAKKINDA DAVA AÇACAÄžIZ

Ceceli'nin açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dakikalar sonra Sinem Gedik'in avukatÄ± Eda Salman Bayraktar da açÄ±klama yayÄ±nladÄ±

AçÄ±klama ÅŸöyle:

"Kamuoyunun Dikkatine,

Müvekkilim Sinem Gedik'e karÅŸÄ±, eski eÅŸi Mustafa Ceceli tarafÄ±ndan açÄ±lan "velayetin deÄŸiÅŸtirilmesi" davasÄ±nda, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafÄ±ndan sunulan, hukuka aykÄ±rÄ± delil niteliÄŸi taÅŸÄ±yan, edinilme ÅŸekli itibariyle suç teÅŸkil eden bir takÄ±m görüntüler, davadan iki gün sonra basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±na servis edilmek suretiyle yayÄ±nlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki, müvekkilin eski eÅŸi tarafÄ±ndan müvekkile dava öncesinde velayete dair herhangi bir talep iletilmemiÅŸ, velayet hususu taraflar arasÄ±nda bir kez dahi gündeme gelmeden, doÄŸrudan dava konusu edilmiÅŸtir. Söz konusu velayet davasÄ±, yayÄ±n yasaÄŸÄ± dahi talep edilmeksizin, kamuya açÄ±k ÅŸekilde açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Söz konusu davaya iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ±, tarafÄ±mÄ±zca istenmiÅŸtir.

Velayet davalarÄ±nÄ±n amacÄ± "çocuÄŸun menfaatinin, manevi bütünlüÄŸünün korunmasÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸiminin temini" iken, ortak çocuÄŸun korunmasÄ± gereken tüm bu deÄŸerlerini, asÄ±l bu kötü niyetli dava yok saymÄ±ÅŸ; ortak çocuÄŸun menfaatleri söz konusu davanÄ±n açÄ±lmasÄ±yla kendiliÄŸinden zarara uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r.

Ortak çocuÄŸu travmaya uÄŸratacaÄŸÄ± kesin olan delillerin dava dosyasÄ±na koyulmasÄ±, "çocuÄŸun duygusal istismarÄ±dÄ±r. ÇocuÄŸun dahil olmadÄ±ÄŸÄ±, özel ve mahrem alandaki tercihler ve yaÅŸantÄ±, görüÅŸ, anlayÄ±ÅŸ ve inanÄ±ÅŸ farklarÄ±na göre kabul edilebilir veya eleÅŸtirilebilir olsa da, bunun velayet hakkÄ±nÄ±n iyi veya kötü kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda belirleyici olmasÄ± hukuken ve vicdanen mümkün deÄŸildir.

ÇocuÄŸunun duygusal yönden istismarÄ±na bilerek sebep olan kiÅŸinin velayeti hak edip etmediÄŸi ise artÄ±k yüce Türk yargÄ±sÄ±nÄ±n ve toplumumuzun takdirindedir.

Velayet davasÄ±na sunulan görüntülerle ve iddialarla ilgili, "boÅŸanmadan önce var olduÄŸu, ortak çocuÄŸun yanÄ±nda olduÄŸu, bunlarÄ±n bizzat çocuktan öÄŸrenildiÄŸi, görüntülerin gizlice deÄŸil ihbar maili ile elde edildiÄŸi iddialarÄ± tamamen gerçek dÄ±ÅŸÄ± olup, toplumun tepkisini azaltmaya yöneliktir.

Bu asÄ±lsÄ±z iddialara destek olmak üzere teÅŸekkül halinde nasÄ±l hukuka aykÄ±rÄ± delil yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu amaca ortak çocuÄŸun ne ÅŸekilde alet edildiÄŸi, bu planlÄ± hareketin kimlerle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak nasÄ±l kurgulandÄ±ÄŸÄ±, yargÄ±lanmanÄ±n gizliliÄŸine riayet gereÄŸi, ilgili dosyalarda tek tek delilleriyle ortaya koyulacaktÄ±r.

Gerek velayet davasÄ± kapsamÄ±ndaki kurquyu, gerekse iÅŸlenmiÅŸ ve iÅŸlenmekte olan suçlarÄ± ve hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ± planlayan, onlara sebep olan, basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± ve bir kÄ±sÄ±m gazeteciler de dahil olmak üzere suça bilerek ya da bilmeyerek alet olan kiÅŸilere, hatta görüntüleri paylaÅŸmaya devam eden her bireye karÅŸÄ± açacaÄŸÄ±mÄ±z hukuki ve cezai davalar silsilesi kapsamÄ±nda tüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek isteriz.

AyrÄ±ca, günlerdir özellikle ABD'den yükleme ve paylaÅŸÄ±m yapÄ±larak devam eden, mahrem içerikli görüntülerin internette ve sosyal medya mecralarÄ±nda yayÄ±lmasÄ±na yönelik 'örgütlü saldÄ±rÄ±' hareketine karÅŸÄ±, ekip olarak etkin ÅŸekilde tarama, takip ve olumsuz içerik kaldÄ±rma iÅŸlemlerini aralÄ±ksÄ±z gerçekleÅŸtirmekle; söz konusu örgütlü harekete karÅŸÄ± ayrÄ±ca ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸa kapsamlÄ± ÅŸekilde suç duyurusu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmaktayÄ±z.

Ä°çeriklerin yayÄ±lmasÄ±nÄ± engelleme konusunda katkÄ± saÄŸlamak isteyen herkesin, söz konusu içerikleri, gördükleri mecralarda ÅŸikayet etme seçeneÄŸini kullanarak bildirmelerini, bu haksÄ±zlÄ±kla hep birlikte mücadele etmeyi özellikle istirham ve arzu ederiz.

YaÅŸanan olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda, ÅŸiddetin en aÄŸÄ±r hallerinden birini yaÅŸamakta olan müvekkilin maÄŸduriyetine hassasiyet gösteren, destek ve el veren güzel yüreklere sonsuz teÅŸekkür; yayÄ±n yasaÄŸÄ±na ve mahremiyete saygÄ± göstermeksizin suça ortak olan basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± ve sosyal medya hesap sahiplerine esefle...

Av. Eda Salman Bayraktar"

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 10:58

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