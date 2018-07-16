Trump: ABâ€™nin dÃ¼ÅŸman olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump: Â Bizim Ã§ok dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±z var. Ticarette bize yaptÄ±klarÄ± konusunda Avrupa BirliÄŸi'nin dÃ¼ÅŸman olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile görüÅŸmesi öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Ticarette bize yaptÄ±klarÄ± konusunda Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) düÅŸman olduÄŸunu düÅŸünüyorum." dedi.

Trump, Putin ile görüÅŸmek üzere gittiÄŸi Finlandiya'nÄ±n baÅŸkenti Helsinki ziyareti öncesinde CBS televizyonunda açÄ±klamalarda bulundu.

Trump, "Bizim çok düÅŸmanÄ±mÄ±z var. Ticarette bize yaptÄ±klarÄ± konusunda Avrupa BirliÄŸi'nin düÅŸman olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Åžimdi Avrupa BirliÄŸi'nden beklemezsiniz ama düÅŸmanlar" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Çin'i, ekonomik olarak Rusya'yÄ± da çeÅŸitli ÅŸekillerde "düÅŸman" olarak tanÄ±mlayan Trump, "Ama bu onlarÄ±n kötü olduÄŸu anlamÄ±na gelmiyor. Hiçbir ÅŸey demek deÄŸil. OnlarÄ±n rekabetçi olduÄŸu anlamÄ±na geliyor" dedi.

Avrupa'yÄ± neden düÅŸman listesinin baÅŸÄ±na koyduÄŸu sorulmasÄ± üzerine Trump, Avrupa'yÄ± da diÄŸerleri ile zikrettiÄŸini, Avrupa ülkelerinin ABD'den nemalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu ülkelerin birçoÄŸunun NATO kapsamÄ±nda taahhütlerini yerine getirmediÄŸini savundu.

Trump geçen hafta NATO Zirvesi'ne katÄ±lmak üzere Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'deydi. Daha sonra Londra'ya temaslarda bulunan Trump bugün Helsinki'de Putin ile görüÅŸecek. (AA)

Heyecan yÃ¼ksek, beklenti dÃ¼ÅŸÃ¼k: Putin-Trump zirvesi bugÃ¼n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 09:10

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