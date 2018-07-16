â€˜YÄ±lÄ±n skandalÄ±â€™ diyen SemercioÄŸlu'dan ÅŸimdi de Ä°ntizar'a destek

Ä°ntizarâ€™Ä±n ve Sinem Gedik iliÅŸkisi iddiasÄ±nÄ± â€˜yÄ±lÄ±n skandalÄ± patladÄ±â€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyuran Cengiz SemercioÄŸlu: Bu olay haberdir

Ä°ntizar ile ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli’nin eski eÅŸinin iliÅŸkisi olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± “YÄ±lÄ±n skandalÄ± sonunda patladÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla elde edilen görüntülere dayanarak duyuran Hürriyet YazarÄ± Cengiz SemercioÄŸlu, bugün yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda kendisine yönelik eleÅŸtirilere cevap verdi.

OlayÄ±n gündem olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada homofobik lince maruz kalan Ä°ntizar’Ä±n yanÄ±nda olduÄŸunu öne süren SemercioÄŸlu, “Bu olay bir haberdir ve ben de gazeteci olarak haberi yaptÄ±m” dedi.

“Sinem Gedik bir kadÄ±nla deÄŸil de erkekle iliÅŸki yaÅŸasaydÄ± yine ‘skandal’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atacak mÄ±ydÄ±n?” sorusuna da yanÄ±t veren SemercioÄŸlu, “Kesinlikle evet. Çünkü bu haberde skandal olan iki kadÄ±nÄ±n yakÄ±nlaÅŸmasÄ± deÄŸil, olay sÄ±rasÄ±nda evde çocuÄŸun olduÄŸu iddiasÄ±” dedi. Ancak yazÄ±nÄ±n devamÄ±nda çocuÄŸa dair bir görüntü izlemediÄŸini söyledi.

Hürriyet yazarÄ± Cengiz SemercioÄŸlu, “Ceceli olayÄ±nÄ±n perde arkasÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda kendisini özetle ÅŸu soru ve yanÄ±tlarla savundu:

* Sinem Gedik ve Ä°ntizar’Ä±n linç edilmesinin önünü açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor musun?

Sanki kamerayÄ± oraya ben koydum, görüntüleri ben çektim, ortalÄ±ÄŸa ben yaydÄ±m, davayÄ± ben açtÄ±m... Gidin bu soruyu Mustafa Ceceli’ye sorun. ÇocuÄŸunun annesinin görüntülerini bulup çÄ±karan, dava dosyasÄ±na koyarak yayÄ±lmasÄ±na neden olan kiÅŸi; Mustafa Ceceli. Bu olay bir haberdir ve ben de gazeteci olarak haberi yaptÄ±m.

* Bu olayda Mustafa Ceceli’yi mi savunuyorsun?

Ben bu olayda önce ve sonuna kadar küçük ArÄ±n’Ä± savunuyorum. Sonra Ä°ntizar’Ä±... ArdÄ±ndan da Sinem’i... Ceceli’yi hiç savunmuyorum. Eski eÅŸine ve çocuÄŸunun annesine yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok ayÄ±p ve yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z buluyorum. Bu uÄŸurda oÄŸlunu bile ateÅŸe atmasÄ±nÄ± bir baba olarak asla affetmiyorum. Tabii kadÄ±nlarÄ±n yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çocuk odada deÄŸilse! Durum öyleyse iÅŸin rengi deÄŸiÅŸir.

* ÇocuÄŸun odada olduÄŸu görüntüler var mÄ±?

Benim izlediÄŸim videolarda yok. Ancak bazÄ± fotoÄŸraflarda açÄ±kça görülüyor. Ama o kareler de iki kadÄ±nÄ±n yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlar deÄŸil. ÇocuÄŸun odaya girip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anlar yakÄ±nlaÅŸma anlarÄ± mÄ±, fotoÄŸraflara bakarak çÄ±karmak mümkün deÄŸil.

* Sinem Gedik bir kadÄ±nla deÄŸil de erkekle iliÅŸki yaÅŸasaydÄ± yine “skandal” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atacak mÄ±ydÄ±n?

Kesinlikle evet. Çünkü bu haberde skandal olan iki kadÄ±nÄ±n yakÄ±nlaÅŸmasÄ± deÄŸil, olay sÄ±rasÄ±nda evde çocuÄŸun olduÄŸu iddiasÄ±. Ve Ceceli’nin, çocuÄŸunun annesinin görüntülerine dayanarak dava açmasÄ±. Bunlar skandal deÄŸilse neden 3 gündür Türkiye bu olayla çalkalanÄ±yor?

Bu olay nedeniyle yapÄ±m ÅŸirketinin Ä°ntizar’la sözleÅŸmesini feshetmesine ne diyorsun?

Tek kelimeyle; korkunç. Kabul edilir bir ÅŸey deÄŸil. Bizi sadece Ä°ntizar’Ä±n sesi ve müziÄŸi ilgilendirir, cinsel yönelimleri deÄŸil. Üstelik Polat YaÄŸcÄ±’nÄ±n ikinci açÄ±klamasÄ± da durumu kurtarmÄ±yor. Sonuna kadar Ä°ntizar’Ä±n arkasÄ±ndayÄ±z. (HABER MERKEZÄ°)

ÅžarkÄ±cÄ± Ä°ntizarâ€™a sosyal medyada homofobik linÃ§

ÅžarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli kendini â€˜babalÄ±ÄŸÄ±ylaâ€™ savunduÂ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 09:49

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