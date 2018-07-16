Adnan Oktar'Ä±n sosyal medyacÄ±larÄ± iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±

Adnan Oktar ve grubuna yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda sosyal medya Ã¼zerinden destek gÃ¶sterenler iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 186’ya çÄ±ktÄ±. Sosyal medya üzerinden ÅŸüpheliler lehinde propaganda yapanlarla ilgili de iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda ÅŸu ana kadar 186 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AralarÄ±nda Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduÄŸu 105'i kadÄ±n 186 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor. DiÄŸer 49 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Ä°FADE Ä°ÅžLEMLERÄ° BAÅžLADI

Åžüphelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna’nÄ±n ifadesinin sonraki aÅŸamalarda alÄ±nacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

SOSYAL MEDYACILAR Ä°ÇÄ°N DE Ä°ÅžLEM

Bu arada, sosyal medya üzerinden ÅŸüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Operasyonun ardÄ±ndan, 51 maÄŸdurun emniyete gelerek ÅŸüpheliler hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olduÄŸu öÄŸrenildi.

AyrÄ±ca, Ä°ngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan’da konsolosluklara giden 15 kiÅŸinin de bazÄ± ÅŸüphelilerden ÅŸikayetçi olduÄŸu bildirildi. (AA)

Adnan Oktar ve grubu hakkÄ±nda operasyon sonrasÄ± 45 ÅŸikayet

Adnan Oktar'Ä±n villasÄ±nda bulunan 127 ekranlÄ± kamera odasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 08:30

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