FotoÄŸraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA
Adnan Oktar'Ä±n sosyal medyacÄ±larÄ± iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±
Adnan Oktar ve grubuna yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda sosyal medya Ã¼zerinden destek gÃ¶sterenler iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 186’ya çÄ±ktÄ±. Sosyal medya üzerinden ÅŸüpheliler lehinde propaganda yapanlarla ilgili de iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda ÅŸu ana kadar 186 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AralarÄ±nda Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduÄŸu 105'i kadÄ±n 186 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor. DiÄŸer 49 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
Ä°FADE Ä°ÅžLEMLERÄ° BAÅžLADI
Åžüphelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna’nÄ±n ifadesinin sonraki aÅŸamalarda alÄ±nacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.
SOSYAL MEDYACILAR Ä°ÇÄ°N DE Ä°ÅžLEM
Bu arada, sosyal medya üzerinden ÅŸüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Operasyonun ardÄ±ndan, 51 maÄŸdurun emniyete gelerek ÅŸüpheliler hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olduÄŸu öÄŸrenildi.
AyrÄ±ca, Ä°ngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan’da konsolosluklara giden 15 kiÅŸinin de bazÄ± ÅŸüphelilerden ÅŸikayetçi olduÄŸu bildirildi. (AA)
Adnan Oktar ve grubu hakkÄ±nda operasyon sonrasÄ± 45 ÅŸikayet
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 08:30
Adnan Oktar'Ä±n villasÄ±nda bulunan 127 ekranlÄ± kamera odasÄ±