Ä°ki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi yayÄ±mlandÄ± (16 Temmuz 2018)

11 ve 12 sayÄ±lÄ± Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerine gÃ¶re Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruldu.Â

Resmi Gazete’nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda 11 ve 12 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri yayÄ±nlandÄ±.

Kararnameyle Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruldu.

DEVLET ARÅžÄ°VLERÄ° BAÅžKANLIÄžININ GÖREVLERÄ°

Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ve genel bütçeye tabi olacak.

Kararnamede BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n görevleri de yer aldÄ±. Buna göre, BaÅŸkanlÄ±k, kamu, özel ve yurt dÄ±ÅŸÄ± arÅŸivlerinde bulunan devlet, millet hayatÄ±nÄ± ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil edecek, sertifikalandÄ±racak, gerektiÄŸinde ise satÄ±n alarak devlet arÅŸivlerine kazandÄ±racak.

BaÅŸkanlÄ±k, arÅŸiv belgelerinin tahribini önleyecek tedbirleri alacak, arÅŸiv laboratuvarÄ± kuracak veya laboratuvar hizmeti satÄ±n alacak; bunlarÄ±n tamir, konservasyon ve restorasyonunu yapacak.

ArÅŸivlerde gerçekleÅŸtirilecek mikrofilm ve dijitalleÅŸtirme faaliyetleri ile yenilikçi tekniklerin uygulanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yürütecek BaÅŸkanlÄ±k, Devlet ArÅŸiv AÄŸÄ±nÄ± ve Devlet ArÅŸivi Veri Merkezini oluÅŸturup koordine edecek. BaÅŸkanlÄ±k ayrÄ±ca kaÄŸÄ±t ve elektronik ortamda oluÅŸturulan arÅŸiv belgelerinin her türlü güvenliÄŸine iliÅŸkin önlemleri alacak.

Düzenlemeye göre BaÅŸkan, CumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak ve CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yönetecek.

MÄ°LLÄ° SARAYLAR Ä°DARESÄ° BAÅžKANLIÄžI KURULDU

Bir diÄŸer kararnameye göre de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruldu.

Kararnameye göre; milli saraylarÄ±n (Saray , müze, köÅŸk, kasÄ±r ve fabrikalar ile bunlara baÄŸlÄ± taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±klarÄ±) yönetimi ve tanÄ±tÄ±mÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak genel bütçeye tabi Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruldu.

BaÅŸkanlÄ±k, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yönetiminde bulunan Saray , köÅŸk ve kasÄ±rlar ile bunlara baÄŸlÄ± taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±klarÄ±nÄ±n tespitini, tasnifini, periyodik bakÄ±mÄ±nÄ±, muhafazasÄ±nÄ±, restorasyonunu ve tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapacak.

KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± Müzesi'nde (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi BinasÄ±) tüm müzecilik hizmetlerinin yerine getirilmesi, müzenin ulusal ve uluslararasÄ± tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± veya yaptÄ±rÄ±lmasÄ± ile bu amaçla faaliyetlerde bulunulmasÄ±, ilgili kuruluÅŸlarla kültürel alanlarda iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±, müzenin onarÄ±m, restorasyon, teÅŸhir ve müzecilikle ilgili diÄŸer teknik hizmetlerinin yürütülmesi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki müzelerin tanÄ±tÄ±lmasÄ±, ziyarete hazÄ±r tutulmasÄ±, ziyaretçilere iliÅŸkin verilerin istatistiki yöntemlerle deÄŸerlendirilmesi için gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± da BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n görevleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanÄ±, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n genel yönetimi ve temsilinden CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± sorumlu olacak ve CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yönetecek, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n bütçe teklifini hazÄ±rlayacak.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Saray , köÅŸk, kasÄ±r, müze ve fabrikalardan saÄŸlanan her türlü gelir ile bunlarÄ±n bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± için yapÄ±lan ÅŸartlÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar ve yardÄ±mlar hakkÄ±nda, Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde iÅŸlem yapÄ±lacak.

Kadro ve pozisyonlarÄ±n tespiti, ihdasÄ±, kullanÄ±mÄ± ve iptali ile kadro ve pozisyonlara iliÅŸkin diÄŸer hususlar, Genel Kadro ve Usulü HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenecek.

Mevzuatta Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görevleriyle ilgili olarak TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari TeÅŸkilatÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 07:30

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