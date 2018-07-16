AyrÄ±ÅŸtÄ±rma ve kutuplaÅŸtÄ±rma

Muhalif iÅŸÃ§iler, AKPâ€™ye oy vermiÅŸ iÅŸÃ§ilere karÅŸÄ± tepki gÃ¶steriyor. Ancak 'DeÄŸiÅŸ iÅŸÃ§i deÄŸiÅŸ' demekle iÅŸÃ§iler ve emekÃ§iler deÄŸiÅŸmez.

Kadir YalçÄ±nkaya

Her seçim süreci iÅŸçi ve emekçilerin en fazla kutuplaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bölündüÄŸü, ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönem olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. 24 Haziran seçimlerinde de durum deÄŸiÅŸmedi. AKP seçimden oy kaybetmekle beraber, en fazla oy alan parti oldu. AKP’nin yine dar gelirli, en yoksul kesimlerden, iÅŸçi ve emekçilerden oy almasÄ±, ardÄ±ndan bildik tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirdi. “Ä°ÅŸçi ve emekçiler yine cellatlarÄ±na oy verdi” diyeninden, “Bu halktan bir ÅŸey olmaz”a varana kadar suçlayÄ±cÄ± yorumlar yapÄ±ldÄ±. Fabrikalarda, özellikle CHP tabanÄ± olmak üzere muhalif iÅŸçiler, AKP’ye oy vermiÅŸ iÅŸçilere karÅŸÄ± tepki gösteriyor, birlikte mücadele edilemeyeceÄŸini düÅŸünüyor. AKP’ye oy vermiÅŸ iÅŸçiler ise kendilerini tartÄ±ÅŸmaya kapatÄ±yor, diÄŸerlerinin durumu hazmedemediÄŸini söyleyerek araya mesafe koyuyor.

TartÄ±ÅŸmanÄ±n bu yönde yürütüldüÄŸü yerlerden birisi de sosyal medya. Seçim öncesi ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n bir bölümü özelleÅŸtirme kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu karar sonrasÄ± özelleÅŸtirmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± illerde çeÅŸitli düzeyde tepkiler ortaya çÄ±ktÄ±, mitingler yapÄ±ldÄ± ancak bu tepkiler genel bir harekete dönüÅŸmediÄŸi için özelleÅŸtirme önlenemedi. AKP ise özelleÅŸtirme kapsamÄ±na giren fabrikalarda iÅŸçilere en az beÅŸ yÄ±l istihdam sözü verdi. ÖzelleÅŸtirme kapsamÄ±nda olan illerde 24 Haziran’da AKP’nin oyu kÄ±smen düÅŸmüÅŸ olsa da sandÄ±klardan birinci parti olarak çÄ±ktÄ±. GeçtiÄŸimiz hafta Erzurum Åžeker FabrikasÄ±’nÄ±n özelleÅŸtirilmesi ile birlikte iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Bu haber üzerine sosyal medya tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda, AKP’ye oy veren iÅŸçiler suçlu ilan edildi.

Seçimin hemen ardÄ±ndan CHP Milletvekili Mahmut Tanal’Ä±n suçlayÄ±cÄ± ve ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir dille yazdÄ±ÄŸÄ± tweetler aklÄ±mÄ±zdayken buna bir yenisi eklendi. (Åžeker fabrikalarÄ± satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için sitem eden Çorum, Yozgat, KÄ±rÅŸehir açÄ±k ara birinci çÄ±kartÄ±yorsa millete müstahaktÄ±r.) 26. Dönem CHP Ä°zmir MilletvekilliÄŸi yapmÄ±ÅŸ olan Zeynep AltÄ±ok AkatlÄ± da twitter hesabÄ±ndan, iÅŸten atÄ±lan Erzurum Åžeker FabrikasÄ± iÅŸçilerinin videosunu paylaÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±mÄ±na NazÄ±m Hikmet’in DünyanÄ±n En Tuhaf Mahluku ÅŸiirinden alÄ±ntÄ± ekledi. (-kabahat senin demeÄŸe de dilim varmÄ±yor ama- kabahatin çoÄŸu senin, canÄ±m kardeÅŸim.)

Ä°ÅŸçilere karÅŸÄ± dostane bir sitemle paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸiir sözleri olabilir bunlar. Ancak bu tür sitemler ve sözler sosyal demokratlarÄ±n genel tavrÄ±. Siyasetçilerin kullandÄ±ÄŸÄ± dil elbette seçmen tabanÄ±na yansÄ±yor. Böylesi kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mlar, fikirler fabrikalardan sosyal medyaya kadar yayÄ±lÄ±yor. YazÄ±lan tweetin altÄ±nda “Oh olsunlar, beter olsunlar, daha kötü olsunlar”a kadar varan, öfke ve kin kusan, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± onlarca yorum ve beÄŸeni var. YorumlarÄ±yla tepki gösterenler iÅŸçilerin deÄŸiÅŸmesini, AKP’den kopmasÄ±nÄ± bekliyor. Oysa beÅŸ yÄ±lda bir yapÄ±lan eÅŸitsiz seçim koÅŸullarÄ±nda iÅŸçilerin ve emekçilerin deÄŸiÅŸmesini beklemek hayal olur. Medya gücünü elinde tutan, devlet olanaklarÄ±nÄ± kullanan, türlü ekonomik vaatlerde bulunan AKP, iÅŸçi ve emekçileri dört bir yandan kuÅŸatÄ±yor. Seçim süreçlerinde ise tüm bunlar iki katÄ±na çÄ±kÄ±yor. Tüm bu köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±, sÄ±nÄ±f bilincinden kopukluÄŸu göz ardÄ± edemeyiz. Ä°ÅŸçi emekçinin kapÄ±sÄ±nÄ± yeterince açmayÄ±nca, eÅŸikten içeri girmeyince, onun duygusunu hakkÄ±yla anlamayÄ±nca suçlamak kolaya kaçmak oluyor. “DeÄŸiÅŸ iÅŸçi deÄŸiÅŸ” demekle iÅŸçiler ve emekçiler deÄŸiÅŸmez. Emek ve çaba göstermek gerekiyor. Güven vermek gerekiyor. DuygularÄ±yla birleÅŸmek gerekiyor. AyrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± dilden arÄ±nmak, ne söylemek istediklerini dinlemek ve anlamak gerekiyor. Ä°ÅŸçi ve emekçiler alternatif bulamÄ±yor. CilalÄ± ve tumturaklÄ± sözler söyleyerek durumun deÄŸiÅŸmediÄŸini kaçÄ±ncÄ± defa görüyoruz. Mücadele sadece seçimlerle sÄ±nÄ±rlÄ± bir süreç deÄŸildir. Seçimden seçime gidilen her yer kayÄ±ptÄ±r, yitirilmiÅŸ mevzidir.

AKP ve düzen partileri kendi tarzlarÄ±nda zaten her gün bir ÅŸekilde iÅŸçi ve emekçilerle baÄŸ kuruyor. Esas her gün iÅŸçi ve emekçilerin içinde olmasÄ± gereken bizleriz. Ön yargÄ±larÄ±mÄ±zdan, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± dilimizden, sadece ‘solcularÄ± birleÅŸtirmek’ fikrinden kendimizi kurtarabilirsek durumun deÄŸiÅŸebileceÄŸini göreceÄŸiz. Seçimden seçime deÄŸil, sürekli ve istikrarlÄ±, her gün yenilenen bir çalÄ±ÅŸmayla iÅŸçi ve emekçilerin alternatif arayÄ±ÅŸÄ±na yön verebiliriz. Bizler iÅŸçi ve emekçinin düÅŸüncesinin deÄŸiÅŸmesi için ne yapÄ±yoruz? YaptÄ±klarÄ±mÄ±z yeterli geliyor mu? AKP ve diÄŸerlerinin ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± diline karÅŸÄ± nasÄ±l yapÄ±cÄ± bir dil kullanÄ±rsak durum deÄŸiÅŸir? Bu sorulara yanÄ±t verdiÄŸimiz ve çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± örgütlediÄŸimiz oranda durum deÄŸiÅŸebilir. Yoksa her seçim sonrasÄ± suçlayacak birileri, bir günah keçisi bulmak zor deÄŸildir.

UnutmayalÄ±m; iÅŸçiler eyleme geçtikten sonra, siyasal aidiyetlerini bir kenara tam olarak bÄ±rakmamakla birlikte, mücadele ettikleri talepler üzerinden birleÅŸirler. TÄ±pkÄ± metal fÄ±rtÄ±nada olduÄŸu gibi. Bugün sendikalaÅŸma mücadelesi veren Flormar iÅŸçilerinde olduÄŸu gibi. AKP veya baÅŸka düzen partisine oy vermiÅŸ olmalarÄ± onlarÄ±n mücadeleden geri duracaklarÄ± anlamÄ±na gelmiyor. Yeter ki doÄŸru bir zeminde ve doÄŸru talepler etrafÄ±nda birleÅŸsinler.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 21:29

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