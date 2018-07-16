'Bu kabine halk iÃ§inÂ  Ã§alÄ±ÅŸmayacak'

Ä°stanbul'dan bir iÅŸÃ§i Evrensel'e mektup yazdÄ±: Bu kabinenin halk iÃ§in ve toplum iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ± bellidir.

Ä°zzettin AKIN

Ä°ÅŸçi/Ä°stanbul

Merhaba Evrensel okuyucularÄ±;

9 Temmuz’dan itibaren yeni baÅŸkanlÄ±k sistemine girilmiÅŸtir. Kabine seçilirken herkes heyecanla beklemekteydi. Ancak seçilen kabine toplumu heyecanlandÄ±rmadÄ±. Kabine, patronlarÄ±n çok olduÄŸu büyük bir ÅŸirket haline geldi. Bu kabinenin halk için ve toplum için çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ± bellidir.

*Bir turizm ÅŸirketinin turizm bakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmesi ülkeye ne kadar yararlÄ± olabilir. DiÄŸer turizm ÅŸirketlerine tarafsÄ±z kalabilecek mi ilerleyen günlerde göreceÄŸiz.

*Ülkede sayÄ±lÄ± büyük hastanelerin birinin kurucusu ne kadar saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ± görevinde baÅŸarÄ±lÄ± olabilir. Hastanenin de bu ana kadar nasÄ±l büyüdüÄŸü anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

*ÇalÄ±ÅŸma bakanlÄ±ÄŸÄ± ne kadar görevini yerine getirebileceÄŸini, iÅŸçi patron iliÅŸkileri hangi derecede nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸini ilerleyen günlerde göreceÄŸiz.

*EÄŸitim bakanlÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim sistemini nasÄ±l kuracaÄŸÄ± malum. Bu sene tekrar eÄŸitimin deÄŸiÅŸeceÄŸi muhakkak ama ne kadar görevini yerinde kullanÄ±r ilerleyen günlerde göreceÄŸiz.

*En çok halkÄ± ilgilendiren konu tabi ki ekonomi. Bu konuda hazine ve maliye bakanlÄ±ÄŸÄ± bu kriz ortamÄ±nÄ± ve ekonomiyi nasÄ±l normale getirecek onu da ilerleyen günlerde göreceÄŸiz.

*CumhurbaÅŸkanÄ± 15 Temmuz’dan bu yana eski genelkurmay baÅŸkanÄ±nÄ± yanÄ±ndan bir an bile ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonrasÄ±nda Savunma BakanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünün. Sonra o eski genel kurmay baÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu ordunun CumhurbaÅŸkanÄ±na darbe yapmaya kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayÄ±n.

*Yeni sisteme göre baÅŸkan istediÄŸini rektör, istediÄŸini yargÄ±ç, istediÄŸini komutan atayacak. Bütün yeterlilik ÅŸartlarÄ±, seçim gibi gereksiz iÅŸlemler ve prosedürler kalktÄ±. Ä°spati 703 sayÄ±lÄ± KHKnin 136/a maddesi. Buna göre herhangi bir 4 yÄ±llÄ±k lisans mezunu idari yargÄ±ç olabilecek. NasÄ±l bir hukuk sistemi olacaÄŸÄ±nÄ± varÄ±n siz düÅŸünün.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 21:14

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