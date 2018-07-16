Belgesel fotoÄŸraflardan belgesel sinemaya: SokaÄŸÄ±n Ã‡ocuklarÄ±

Ã–zcan Yaman, Åževket ÅžahintaÅŸ ve Ufuk KÄ±rayâ€™la gerÃ§ekleÅŸtirmekte olduklarÄ± â€˜â€™SokaÄŸÄ±n Ã‡ocuklarÄ±â€™â€™ sinema filmi belgeseli Ã¼zerine sÃ¶yleÅŸti.

Özcan YAMAN

Hayat kavgasÄ±na bir taksici olarak atÄ±lan Åževket ÅžahintaÅŸ, herkesin uyuduÄŸu gecelerde uzun yÄ±llar taksi ÅŸoförlüÄŸü yapar. Taksici Åževket’in iÅŸinin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla tanÄ±ÅŸmasÄ±yla hafifler ve ‘taksiciden fotoÄŸrafçÄ±’ olunabileceÄŸini gösterir. Åževket ÅžahintaÅŸ ‘BeyoÄŸlu’nun arka sokaklarÄ±nÄ±n’ ya da ‘underground’ dünyanÄ±n belgesel fotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ± olarak sergiler açar, söyleÅŸiler yapar. Åževket’in fotoÄŸraflarÄ± ‘ötekilerin fotoÄŸraflarÄ±’ olarak hafÄ±zalara kazÄ±nÄ±r.

Ufuk KÄ±ray ise, pazarlama ve iÅŸletme okumuÅŸ diplomasÄ±nÄ± cebine koymuÅŸ ama boynuna fotoÄŸraf makinesini asarak baba mesleÄŸi olan fotoÄŸrafçÄ±lÄ±ÄŸÄ± tercih etmiÅŸ. ‘HayatÄ± sorgulama’ aracÄ±na dönüÅŸtürerek ‘’Toplumsal meseleler üzerine eleÅŸtirel fotoÄŸraflar’’ yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Ufuk KÄ±ray ‘Fikrin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yapÄ±yor’; kolaj, montaj, kurgu ile fotoÄŸraflarÄ±nÄ± biçimlendiriyor.

PhotoPlay fotoÄŸraf merkezinde Åževket ÅžahintaÅŸ ve Ufuk KÄ±ray’la gerçekleÅŸtirmekte olduklarÄ± ‘’SokaÄŸÄ±n ÇocuklarÄ±’’ sinema filmi belgeseli üzerine söyleÅŸtik:

Biriniz belgesel fotoÄŸrafçÄ± biriniz kavramsal fotoÄŸrafçÄ±. Böyle bir projeye nasÄ±l karar verdiniz? Neden bir belgesel sinema filmi?

Åževket ÅžahintaÅŸ: Ufuk’un çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izliyordum. YÄ±llardÄ±r fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çektiÄŸim dünyanÄ±n belgesel filmini yapmak istiyordum. Ufuk’la konuÅŸunca onun da benim gibi düÅŸündüÄŸünü anladÄ±m ve birlikte yapmaya karar verdik. Ben 6 yÄ±l o dünyanÄ±n içinde çalÄ±ÅŸarak fotoÄŸraf çektim. O dünyayÄ± tanÄ±dÄ±m, tanÄ±ndÄ±m, ahbaplÄ±klar edindim. Ama ahbaplÄ±k 3-5 dakika fotoÄŸraf çekene kadar sürüyordu. Bu nedenle onlarla geceleri de paylaÅŸarak özellerine dahil oldum ve yapmak istediÄŸimizi anlatarak sokak çocuklarÄ±nÄ±n dünyasÄ±na girmeyi baÅŸardÄ±m. BaÅŸlarda nasÄ±l yapacaÄŸÄ±z diye biraz tedirgindik tabii. UyuÅŸturucu içildikten sonra her ÅŸey deÄŸiÅŸebilirdi. Hayati tehlikemiz bile vardÄ±. Bu anlamda çok gözü kara girdik. Ama süreç içinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir kabulleniÅŸ yaÅŸandÄ±.

FotoÄŸraf: Åževket ÅžahintaÅŸ

Ufuk KÄ±ray: ‘’SokaÄŸÄ±n ÇocuklarÄ± ‘’sinema belgeselinin çekimlerine KasÄ±m 2017’de baÅŸladÄ±k. Evet kafamÄ±zda bir plan vardÄ± ama süreç içinde ÅŸekillendi diyebiliriz. Biz baÅŸlarda biraz ön yargÄ±lÄ± davrandÄ±k ama çekimler baÅŸlayÄ±p, onlarla, onlarÄ±n dünyasÄ±na dahil olunca onlarÄ± ötekileÅŸtirmeyince, endiÅŸelerimiz azaldÄ±, samimiyetimizi gördükçe karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir güven duygusu oluÅŸtu.

Bu tür filmler genellikle teleobjektifle uzaktan ve gizli kamera kullanÄ±larak çekilir. Siz neden bu yöntemi tercih etmediniz.

Ufuk KÄ±ray: Sorunuza bir sokak çocuÄŸunun aÄŸzÄ±ndan yanÄ±t vereyim: Bir baÅŸka sokak çocuÄŸunu göstererek “Bu bir kömür. YanÄ±yor. Türkiye Cumhuriyeti’nin sobasÄ±nda yanan bir kömür bu çocuk. Bu çocuk iÅŸlense belki içinden elmas çÄ±kacak. Elmas bile bir kömür parçasÄ±ndan çÄ±kar. Yeter ki iÅŸlenilsin’’ demiÅŸti.

Çok etkileyici. Böylece o kömürlerden, en azÄ±ndan bu çekimlerde, elmas bazÄ± çocuklar çÄ±karma fikri oluÅŸtu mu?

Åževket ÅžahintaÅŸ: DediÄŸiniz gibi biz bir film yapma fikriyle girdik ama çocuklarÄ±n içlerinde karakterler çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Bu karakterlerin toplamda beÅŸ on dakikalÄ±k rolleri olacak ama bu yeterli olmayacak. Çünkü her biri baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir film. O yüzden biz belgesellerin seri olarak devam ettirilmesini düÅŸünüyoruz. Bir ana belgeselimiz olacak tüm karakterlerin olduÄŸu sonra devam edecek. Yani Ana filmimiz ‘’SokaÄŸÄ±n ÇocuklarÄ±’’ devam belgesellerimiz ise ‘’SokaÄŸÄ±n ÇocuÄŸu / Muhammed’’, ‘’SokaÄŸÄ±n ÇocuÄŸu / Kadir’’ gibi yaklaÅŸÄ±k on karakter var. AyrÄ±ca bunlardan 14 yaÅŸÄ±nda olanÄ± 18 yaÅŸÄ±na kadar takip ederek ondaki geliÅŸmeyi belgeleyeceÄŸiz. En uzun belgeselimiz olacak.

FotoÄŸraf: Åževket ÅžahintaÅŸ

Siz 40-45 dakikalÄ±k bir film düÅŸünürken on civarÄ±nda belgesel fikri çÄ±ktÄ± ve bunlardan biri dört yÄ±l sürecek. Genel belgeseli ne zaman izleriz?

Åževket ÅžahintaÅŸ: Çekimlerimiz hÄ±zla sürüyor. Ama kimi aksilikler de yaÅŸÄ±yoruz, çocuklardan biri hapse giriyor ya da baÅŸka bir ÅŸehre gidiyor. Mümkün olduÄŸunca gece gündüz onlarla olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama onlarla olamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanlarda ne yapÄ±yorlardÄ±. Bunun için içlerinden makine kullanmaya meraklÄ± ve yetenekli olanlarÄ± seçtik. Ona kamera verip sorumluluk verdik. Bu film sizin dedik ve onlara bir anlamda kendi filmlerini de çektiriyoruz. Bu sokak çocuÄŸunun gözünden sokak çocuklarÄ± filmi olarak ayrÄ± bir film bile olabilir. ÖrneÄŸin; Kadir’in gözünden, Ahmet’in gözünden gibi ayrÄ± bir film olabilir bakalÄ±m...

Ufuk KÄ±ray: AynÄ± anda hem genel hem karakterlerin devam filmlerini çekiyoruz. YÄ±l sonu ya da yÄ±lbaÅŸÄ± gibi bitirebileceÄŸimizi düÅŸünüyoruz. Her gecen gün bütçemizi zorluyor. Bunun için kitlesel fonlama kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k. Ay sonuna kadar hedeflediÄŸimiz rakama ulaÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Gönlü bizlerle olan insanlarÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± bekliyoruz. Çocuklarla randevulaÅŸmak buluÅŸmak zor oluyor. Çünkü hiç birinin telefonu yok. NumaramÄ±zÄ± yazÄ±p verdiÄŸimiz kaÄŸÄ±dÄ± kaybediyorlar. NumaramÄ±zÄ± geçici dövme kollarÄ±na yazmayÄ± düÅŸünüyoruz. BaÅŸlarÄ±na bir ÅŸey geldiÄŸinde ya da bize ulaÅŸmak istediklerinde arasÄ±nlar diye.

SOKAK KENDÄ° ÇOCUÄžUNU DOÄžURMAZ

Åževket ÅžahintaÅŸ: Sonuç; Bu projeye verdiÄŸimiz parayla bir iki çocuÄŸu kurtarabiliriz belki... Ama bizim sorunumuz tüm sokak çocuklarÄ±. Birey olarak yardÄ±mla bir iki çocuÄŸu kurtarmak sorunu çözmüyor. Sosyal bir devlet gücü gerekiyor. Bizim derdimiz devletin bu konuda etkili ve çözüm getirici yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak. Derdimiz yapacaÄŸÄ±mÄ±z film ya da filmler çok izlensin deÄŸil, (Tabii izlenirse iyi olur) sesimiz yetkililere ulaÅŸsÄ±n onlarÄ± ikna etsin. Belediye baÅŸkanlarÄ± hatta BaÅŸbakan izlesin. Sosyal medyadan ve belgesel yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kullanarak hakikati gösterip gerçeÄŸi sorgulatmak istiyoruz.

FotoÄŸraf: Ufak KÄ±ray

Ufuk KÄ±ray: ‘Sokak çocuÄŸu diye bir ÅŸey yoktur. Sokaklar kendi çocuÄŸunu doÄŸurmaz’ diye bir söz vardÄ±r. Biz ‘Sokak kendi çocuÄŸunu doÄŸurur’ diyoruz. Olgu olarak gerçek bu. Biz yok sayarsak, görmezden gelirsek bu soruna el atmazsak sokak bir sokak çocuÄŸu daha doÄŸuruyor. Sokak çocuklarÄ±nÄ±n doÄŸmasÄ±na ortam hazÄ±rlayan nedenler ortadan kaldÄ±rÄ±lmalÄ±.

‘ANNESÄ° BABASI OLAN ÇOCUKLARLA OYNADIK’

23 Nisan’dÄ± Çocuk BayramÄ±’nda acaba ne yapÄ±yorlardÄ±r diye onlarÄ± aradÄ±k. Ancak gece bulduk. Muhammed’e Çocuk BayramÄ±’nda ne yaptÄ±nÄ±z diye sorduk. ‘’Top oynamaya gittik aÅŸaÄŸÄ±ya TarlabaÅŸÄ±’ya arkadaÅŸlarla’’ dedi. Ne oynadÄ±nÄ±z baÅŸka dedim. SaydÄ± onu bunu oynadÄ±k diye. Kim vardÄ±, hangi çocuklarla oynadÄ±nÄ±z diye sorunca ‘’Annesi, babasÄ± olan çocuklarla ‘’ deyince biz çok etkilendik. 15 gün falan aklÄ±mdan onun bu sözleri hiç çÄ±kmadÄ±. Åžu anda bile tüylerim diken diken oluyor.

ANNEMÄ° BABAMI GÖRMEK Ä°ÇÄ°N Ä°ÇÄ°YORUM

Åževket ÅžahintaÅŸ: Ana karakterlerimizden biri, yaÅŸÄ± oldukça küçük, suça bulaÅŸmamÄ±ÅŸ çok tatlÄ± bir çocuk. Bali, tiner gibi uyuÅŸturucu kullanÄ±yor. “Ben içiyorum keyif için, trip atmak için deÄŸil” diyor. AslÄ±nda hikayesi burada baÅŸlÄ±yor. ‘’Hayal kurmak için içiyorum. Annemi, babamÄ± görmek için içiyorum’’ diyor. ‘’Tineri içince annem babam karÅŸÄ±ma geliyor, benimle konuÅŸuyorlar’’ diyor. Ne diyorlar sana diyorum? ‘’Ä°yi çocuk ol, kötülük yapma deyip kafamÄ± okÅŸuyorlar’’ diyor. Bu mesela bizi çok etkilemiÅŸtir.

‘... MARTILAR KÄ° SOKAK ÇOCUKLARIDIR DENÄ°ZÄ°N’

FotoÄŸraf: Ufak KÄ±ray

(Muhammed Suriyeli mülteci bir çocuk. SavaÅŸÄ±n bölüp parçaladÄ±ÄŸÄ± çocukluÄŸun acÄ± bir gerçekliÄŸinin de karakteri olmuÅŸ.)

Muhammed çok merak ediyormuÅŸ Galata Kulesi’ni. Hatta birkaç arkadaÅŸ sÄ±raya girip ziyaretçilerin çocuklarÄ±ymÄ±ÅŸ gibi girmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Bir keresinde birinci kata kadar çÄ±kabilmiÅŸler ama yakalanmÄ±ÅŸlar. Bir gün Muhammed’le çÄ±ktÄ±k. Çok sevindi gözlerinin içi parlÄ±yordu. Galata Kulesi çok kalabalÄ±ktÄ±. Bir martÄ± iyice yaklaÅŸmÄ±ÅŸ kenar demirin üstünde duruyordu. Herkes fotoÄŸraf çekiyordu. Fakat büyük bir martÄ± sanki poz veriyordu. Selfi falan çekiliyorlar. Muhammed martÄ±yÄ± görür görmez ‘’Ya bunun karnÄ± aç, neden yemek vermiyorlar’’ dedi. Hemen içeriye koÅŸtu restoran gibi bir yer var biraz sonra geldi belli ki bir dilim ekmek alamamÄ±ÅŸ üzgündü. Biz izliyoruz ne yapacak diye. Biraz sonra nereden bulduysa elinde simit parçalarÄ±yla geldi ve eliyle martÄ±yÄ± besledi. Biz ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. O anda fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekebildik. AklÄ±mÄ±za Can Yücel’in ÅŸiiri geldi. MartÄ±lar için ÅŸöyle der; ‘’... MartÄ±lar ki sokak çocuklarÄ±dÄ±r denizin.’’ Bu iliÅŸki bizi çok etkiledi. MartÄ±larÄ±n dilinden sokak çocuklarÄ± anlar. Orada bizler anlamamÄ±ÅŸtÄ±k ama Muhammed martÄ±nÄ±n aç olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda bu durum insanlarÄ±n sokak çocuklarÄ±na yaklaÅŸÄ±mÄ±yla, sokak çocuÄŸunun martÄ±ya yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n çeliÅŸkisiydi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 21:12

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