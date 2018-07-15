TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partili Hamdi DoÄŸan (HamdoÅŸ DayÄ±) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisinden Antep milletvekili adayÄ± olan ve HamdoÅŸ DayÄ± olarak bilinen Hamdi DoÄŸanâ€™Ä±n cenaze tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸti. Â

1937 yÄ±lÄ±nda Antep’te dünyaya gelen Hamdi DoÄŸan, çocukluk yaÅŸlarÄ±ndan itibaren Ä±rgatlÄ±k, çobanlÄ±k iÅŸleri yaptÄ±. 25 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde sosyalist hareketle tanÄ±ÅŸan Hamdi DoÄŸan Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’ne üye oldu ve 1965 yÄ±lÄ±nda Antep’ten milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Antep çevresindeki AdÄ±yaman, Malatya, Adana gibi illerde de TÄ°P adÄ±na faaliyet yürüten ve kamuoyunda HamdoÅŸ DayÄ± olarak bilinen Hamdi DoÄŸan, 1972 yÄ±lÄ±nda TÄ°P’in bölünmesi üzerine Sosyalist Devrim Partisi’nin kurucularÄ± arasÄ±na girdi.

Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±’ndan “Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’ne âÅŸÄ±k oldum” ismiyle çÄ±kan anÄ± kitabÄ±nda tüm Türkiye’ye adÄ±nÄ± duyuran Hamdi DoÄŸan, 13 Temmuz Cuma günü 81 yaÅŸÄ±ndayken ani bir kalp krizi sonucu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± fakat akÅŸam saatlerinde hastanedeyken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 15 Temmuz Pazar günü 10.30’da Düztepe Cemevinden ÇapalÄ± köyüne doÄŸru yola çÄ±kan cenazesine binlerce yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±. Emek ve demokrasi güçlerinden pek çok ismin bulunduÄŸu cenazede HamdoÅŸ DayÄ±’nÄ±n vasiyeti üzerine semah dönüldü ve mezarÄ± baÅŸÄ±nda marÅŸlar çalÄ±ndÄ±. (Antep/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 22:59

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