Putin-Trump zirvesi sona erdi

Putin ve Trump, ilk kapsamlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in bugÃ¼n Finlandiyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Helsinki'de bir araya geldi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ilk kapsamlÄ± görüÅŸmeleri için bugün Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de bir araya geldi.

Finlandiya CumhurbaÅŸkanÄ± Sauli Niinistö’nün ev sahipliÄŸinde yapÄ±lan zirve, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nda gerçekleÅŸti.

TRUMP: Ä°YÄ° BÄ°R BAÇLANGIÇ

Trump ikili görüÅŸmeyi, 'iyi bir baÅŸlangÄ±ç' olarak niteledi.

Rossiya 24 televizyonuna göre, Putin ile Trump'Ä±n bire bir görüÅŸmesi Türkiye saati ile 16.20'de sona erdi.

Liderlerin bire bir görüÅŸmesi beklenenden uzun sürdü. Zira programa göre 1.5 saat sürmesi beklenen görüÅŸme, planlanandan 55 dakika geç baÅŸlayÄ±p 2 saat 10 dakika sürdü.

BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda salonda Putin ve Trump dÄ±ÅŸÄ±nda sadece çevirmenlerinin bulunduÄŸu belirtiliyor.

DiÄŸer taraftan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, heyetlerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilecek 'çalÄ±ÅŸma yemeÄŸine' geçmeden önce Putin'le bire bir görüÅŸmesine iliÅŸkin olarak, "Ä°yi bir baÅŸlangÄ±çtÄ±" dedi.

Rusya ve ABD heyetlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla devam eden görüÅŸmelerin ardÄ±ndan Putin ve Trump'Ä±n ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlemesi bekleniyor.

NELERÄ°N KONUÅžULMASI BEKLENÄ°YORDU?

Trump’Ä±n gündeminde Rusya’nÄ±n ABD seçimlerine müdahalesine yönelik iddialar, Suriye, nükleer silahsÄ±zlanma, Rusya’nÄ±n Ukrayna’daki askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore konularÄ± yer almasÄ± bekleniyordu. Putin’in gündeminde ise KÄ±rÄ±m’Ä±n ilhakÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi olmasÄ± bekleniyordu. Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde gazetecilere açÄ±klama yapan Trump, ABD seçimlerine Putin’in müdahalesi konusunu da gündeme getireceÄŸini söylemiÅŸti.

KAPSAMLI Ä°LK GÖRÜÅžME

Ä°ki lider, geçen yÄ±l uluslararasÄ± zirveler kapsamÄ±nda iki kÄ±sa görüÅŸme yapmÄ±ÅŸtÄ±. Liderlerin bir araya geleceÄŸi geniÅŸ kapsamlÄ± bir görüÅŸmeye yönelik planlar ise, Rusya’nÄ±n, 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmalar ve mart ayÄ±nda Ä°ngiliz istihbaratÄ±na bilgi satan eski bir Rus ajanÄ±n Ä°ngiltere’de zehirlenmesi yüzünden iliÅŸkilerin bir kez daha gerilmesi nedeniyle ertelenmiÅŸti.

RUSYA: FAZLA HEYECANLANMAYIN

Trump’Ä±n Putin’le görüÅŸmesi ABD’de Demokrat Partililer tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi. Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü Mariya Zaharova da “görüÅŸme konusunda fazla heyecanlanÄ±lmamasÄ±nÄ± ve bir dönüm noktasÄ± beklentisine girilmemesini” tavsiye etmiÅŸti.

Russia Today’de Larry King’in konuÄŸu olan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov da, “Zirvenin ideal sonucu, ihtilaf yaÅŸanan konularla ilgili tüm iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± devreye alma konusunda mutabakat saÄŸlamayÄ±, bu konularda ortak noktada buluÅŸup buluÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlamayÄ± ve stratejik istikrar için çözümünde iÅŸbirliÄŸi yapabileceÄŸimiz sorunlarÄ± tespit etmeyi baÅŸarmak olacak” demiÅŸti.

TRUMP 'BEKLENTÄ°M DÜÅžÜK' DEMÄ°ÅžTÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da, Rusya lider ile görüÅŸmesinden “beklentilerinin düÅŸük” olduÄŸunu söylemiÅŸti.

CBS Televizyonuna konuÅŸan Trump, görüÅŸmeden “hiçbir kötü ÅŸey çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ±” ve “belki iyi bir ÅŸeyler çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±” belirtti.

Trump Ä°ngiltere merkezli Daily Mail gazetesine verdiÄŸi röportajÄ±nda ise, “Putin’in acÄ±masÄ±z biri olduÄŸunu düÅŸünüp düÅŸünmediÄŸi” sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Öyle olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyemem. Muhtemelen öyle olduÄŸunu sanÄ±yorum. Öyle olan baÅŸkalarÄ±nÄ± da sayabilirim. Rusya ile iyi geçinirsek, bu iyi bir ÅŸey olur. Putin’i tanÄ±mÄ±yorum. Onunla birkaç kez bir araya geldim. Muhtemelen çok iyi anlaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum.” (DIÅž HABERLER)

Trump-Putin zirvesinde Ukrayna ve Suriye Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

GUARDIAN: ZÄ°RVENÄ°N KAZANANI PUTÄ°N OLACAK

Ä°ngiltere’de yayÄ±n yapan Guardian’Ä±n köÅŸe yazarlarÄ±ndan Natalie Nougayrede’e göre, zirvenin tek bir kazananÄ± olacak. Nougayrede bu noktada “(Kazanacak) Arabayla golf sahasÄ±nda dolaÅŸan kiÅŸi (Trump) deÄŸil, Sibirya’da üssüz at binerken fotoÄŸrafÄ±nÄ±n çekilmesinden hoÅŸlanan adam (Putin)” ifadesini kullandÄ±. ABD BaÅŸkanÄ±’nÄ±n müttefiklerini küçük düÅŸürdüÄŸünü, NATO’yu sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, “AB’yi muhtemelen Çin kadar kötü” diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nougayrede, “Elbette ki geriye kalan herkes kaybedecek” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABD’deki düÅŸünce kuruluÅŸu Brookings Enstitüsünden Pavel K. Baev de zirvenin “hem çok cesaret verici hem de son derece rahatsÄ±z edici” olduÄŸunu kaydederek, Suriye, Kuzey Kore, Ä°ran gibi çok sayÄ±da zor ve çözüm isteyen konu olduÄŸunu ancak bunlardan hiçbirinde ilerleme beklemediÄŸini yazdÄ±. Baev, sonucun “karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z jestler ve içi boÅŸ vaatler” ÅŸeklinde olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Oxford Üniversitesi St. Antony’s College UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü OrtadoÄŸu AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Samuel Ramani ise her iki liderin de muhtemelen Suriye’nin kimyasal silah kabiliyetlerini sona erdirme taahhüdünde bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi. Ramani, “2013’teki Rusya ve ABD arasÄ±nda Suriye’nin kimyasal silahlarÄ±na son vermek için imzalanan anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunun yarÄ±nki görüÅŸmede tekrar masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± muhtemel” dedi. (AA)

FÄ°N GAZETECÄ°LERDEN LÄ°DERLERE MEKTUP

Finlandiya’nÄ±n en büyük gazetesi Helsingin Sanomat’ta liderlere hitaben bir açÄ±k mektup yayÄ±nlandÄ±. Helsingin Sanomat muhabirleri Saska Saarikoski ile Laura Saarikoski’nin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan açÄ±k mektup Ä°ngilizce, Fince ve Rusça olmak üzere üç ayrÄ± dilde basÄ±ldÄ±.

Mektupta, zirvenin sonucunu önceden tahmin etmenin kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çünkü son dönemde hem Rusya hem de ABD’de iÅŸlerin çabucak deÄŸiÅŸebildiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gergin olmasÄ±nÄ±n hiç kimseye yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak zirvenin bu nedenle sadece iki ülke için deÄŸil tüm dünya için önemli olduÄŸu ifade edildi. (DIÅž HABERLER)

Finlandiyaâ€™da Trump-Putin zirvesi eylemleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 16:51

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