BÃ¶lge BarolarÄ±: Hedef gÃ¶steren kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± dil terk edilmeli

BÃ¶lge BarolarÄ±: BÃ¶lge barolarÄ±nÄ± hedef gÃ¶stererek yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n ve kullanÄ±lan dilin terk edilmesi gerektiÄŸini yineliyoruz.

ÅžÄ±rnak Cizre’de toplanan 13 ilin baro baÅŸkanÄ± OHAL’e iliÅŸkin kaygÄ±larnÄ± dile getirildi. AçÄ±klanan sonuç bildirgesinde, “BazÄ± yasal düzenleme ve uygulamalarÄ±n OHAL’i yerel makamlarÄ±n inisiyatifi ile uygulanabilecek ÅŸekilde kalÄ±cÄ± hale getirilmesinin demokratik toplumun gerekleri ile temel hak ve özgürlükler yönünden kabul edilemez” denildi.

DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu Baro BaÅŸkanlarÄ±, 14 - 15 Temmuz’da ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde gerçekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±nÄ±n sonuç bildirgesini yayÄ±nladÄ±. ToplantÄ±ya, ÅžÄ±rnak, AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Batman, Bitlis, Bingöl, DiyarbakÄ±r, Hakkari, MuÅŸ, Siirt, Urfa, Van ve Dersim baro baÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±. YayÄ±nlanan bildirgede ÅŸu ifadelerde bulunuldu:

*15 Temmuz darbe giriÅŸiminin 2. yÄ±l dönümüne denk gelen toplantÄ±mÄ±zda FETÖ/PDY darbe teÅŸebbüsünü bir kez daha kÄ±nÄ±yoruz.

*OlaÄŸanüstü bir yönetim ÅŸekli olan OHAL’in giderek olaÄŸan bir yönetim modeline dönüÅŸmüÅŸ olmasÄ±ndan kaygÄ± duymaktayÄ±z. 2 yÄ±llÄ±k sürecin ve KHK hukukunun sadece hak arama özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlamakla kalmadÄ±ÄŸÄ± giderek hukuksuzluÄŸu kalÄ±cÄ± hale getirdiÄŸi yönünde toplumun tüm kesimlerinde ortak bir kanÄ± oluÅŸmuÅŸtur. OHAL ile gelen maÄŸduriyetleri giderme konusunda kurulan OHAL Komisyonunun hÄ±zlÄ± ve adil bir ÅŸekilde karar vermesi saÄŸlanmalÄ±, yeni maÄŸduriyetlere sebebiyet verilmemelidir. OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, hÄ±zla normalleÅŸmeye dönülmesi, demokratik, temel hak ve özgürlüklerin korunduÄŸu bir toplum düzeni inÅŸa edilmesi hukuk kurumlarÄ± olarak temel talep ve beklentimizdir. OHAL uygulamasÄ±na son verilmesi yönündeki açÄ±klamalar tarafÄ±mÄ±zca olumlu bir geliÅŸme olarak deÄŸerlendirilirken; bazÄ± yasal düzenleme ve uygulamalarÄ±n OHAL’i yerel makamlarÄ±n inisiyatifi ile uygulanabilecek ÅŸekilde kalÄ±cÄ± hale getirilmesinin demokratik toplumun gerekleri ile temel hak ve özgürlükler yönünden kabul edilemez olduÄŸunu vurgulamak isteriz.

* DiyarbakÄ±r Barosu özelinde bölge barolarÄ±nÄ± hedef göstererek yapÄ±lan talihsiz açÄ±klamanÄ±n ve kullanÄ±lan dilin kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir siyaset yöntemi olduÄŸu bu nedenle terk edilmesi gerektiÄŸini yineliyoruz. Ülkede kutuplaÅŸma yaratan ve seçim atmosferinde kullanÄ±lan dilin derhal bÄ±rakÄ±lmasÄ± yönündeki çaÄŸrÄ±mÄ±zÄ± da bu vesileyle yineliyoruz.

*Bölge BarolarÄ± olarak, her fÄ±rsatta ve platformda dile getirdiÄŸimiz üzere bir darbe ürünü olan ve toplumun ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayan, defalarca deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸrayan 1982 AnayasasÄ±nÄ±n yerine yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduÄŸuna iliÅŸkin görüÅŸümüzü bir kez daha tekrarlamak isteriz.

*DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± sevgili dostumuz Av. Tahir Elçi’nin soruÅŸturmasÄ±nÄ±n halen tamamlanamamÄ±ÅŸ olmasÄ±, hatta dosyada tek bir ÅŸüphelinin dahi olmamasÄ±, faillerinin yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± kabul edilemez niteliktedir. Tahir Elçi’nin faillerinin bulunacaÄŸÄ±, olayÄ±n tüm yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lacaÄŸÄ± yönündeki sözlerini tutmalarÄ±nÄ± tekrar talep ediyor ve dosyanÄ±n faili meçhul dosyalar arasÄ±na eklenmesine müsaade etmeyeceÄŸimizi bir kez daha vurguluyoruz.

*Son dönemlerde ne yazÄ±k ki çocuk istismarÄ± ülkemizin en önemli gündemlerinden birini oluÅŸturmaktadÄ±r. Ancak idam konusunun bu tartÄ±ÅŸmalar içerisinde yer almasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, idam veya idam cezasÄ±nÄ±n bu sorunun çözümünde etkili olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulamak istiyoruz.

*703 sayÄ±lÄ± KHK ile getirilen hukuk fakültesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki üniversite mezunlarÄ±na idari yargÄ± hakimi olma yolunun açÄ±lmasÄ± ciddi anlamda kaygÄ± vericidir. Hukuk eÄŸitimini almamÄ±ÅŸ kiÅŸilerden hukuka uygun ve doÄŸru bir karar beklemek mümkün deÄŸildir. Bu düzenlemenin hukuk devletinde ve baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±da yeri yoktur. Bu yanlÄ±ÅŸtan ivedi olarak dönülmesini beklemekteyiz.

* YaÅŸam hakkÄ± kutsaldÄ±r; bu hakka saldÄ±rÄ± niteliÄŸindeki her türlü eylem ve müdahaleyi kabul edilemez olarak görüyoruz.

*Bölge barolarÄ± olarak, Kürt meselesinin kalÄ±cÄ± çözümü için demokratik ve sivil siyaset kanallarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸine inanÄ±yor; toplumsal tüm sorunlarÄ±mÄ±zÄ± diyalog, hukuk, akÄ±l ve vicdan ekseninde çözmenin mümkün olacaÄŸÄ±nÄ± vurguluyoruz. Bu anlamda siyasal iktidardan, tüm siyasi partilerden, seçilmiÅŸ tüm milletvekillerinden yeniden bir barÄ±ÅŸ ve huzur ortamÄ±nÄ± hayata geçirmelerini beklemekteyiz. Kamuoyu ile saygÄ±yla paylaÅŸÄ±yoruz. (ÅžÄ±rnak/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 19:45

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