EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± AydoÄŸan: Paran kadar eÄŸitim hayata geÃ§irildi

EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan: Ä°ktidar paran kadar eÄŸitimi tam anlamÄ±yla hayata geÃ§irdi.

EÄŸitimin 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yan hÄ±zla özelleÅŸtirildiÄŸini belirten EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, “Ä°ktidar paran kadar eÄŸitimi tam anlamÄ±yla hayata geçirdi” dedi.

Yeni sistemin ilk kabinesine özel okul sahibi Ziya Selçuk’un Milli EÄŸitim BakanÄ± olarak atanmasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± (EÄŸitim- Sen) Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, eÄŸitimdeki piyasalaÅŸmaya dikkat çekti.

‘SÜREÇ 2012 YILINDA BAÅžLADI’

AydoÄŸan, AKP’nin gerici, piyasacÄ±, cinsiyetçi, tek tipçi bir eÄŸitim inÅŸa edeceÄŸini özellikle 2012 yÄ±lÄ±nda yaÅŸama geçirdiÄŸi 4+4+4 eÄŸitim yasasÄ± ile birlikte net bir ÅŸekilde deklare ettiÄŸini ve uygulamaya koyduÄŸunu söyledi. AydoÄŸan, “Dünya genelinde de tüm rejim inÅŸa süreçleri eÄŸitim sistemi üzerinden inÅŸa edilmiÅŸtir. Bu AKP açÄ±sÄ±ndan da ideolojik bir hattÄ±r ve bu hattÄ± asla ve asla terk etmeyecektir. Çünkü varlÄ±ÄŸÄ± bu ideolojik hatta baÄŸlÄ±dÄ±r. Milli EÄŸitim BakanÄ± olarak Ziya Selçuk isminin seçilmesi ise eÄŸitimdeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n itirafÄ±, ‘eÄŸitimci’ kimliÄŸi öne çÄ±karÄ±larak, kamuoyunda tepkilere neden olan eÄŸitim politikalarÄ±na iliÅŸkin itiraz ve eleÅŸtirileri azaltmaya yönelik bir hamledir” dedi.

‘OLAN YOKSULLARIN ÇOCUKLARINA OLUYOR!’

Bu süreçten en fazla yoksul ailelerin zarar gördüÄŸünü vurgulayan AydoÄŸan, AladaÄŸ ve Kulp’taki öÄŸrenci ölümlerine dikkat çekerek, “En yoksullar taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitme mahkûm edildiÄŸinde cemaatlere mecbur bÄ±rakÄ±lÄ±yor; tacize, tecavüze, istismara uÄŸrayarak ya da eÄŸitimin cemaatlere, taÅŸeronlara devredilmesi sonucunda son derece kötü binalarda, alÄ±nmayan önlemler sonucu yangÄ±nda, patlamalarda yaÅŸanÄ±lmamÄ±ÅŸ hayatlar ülkesinin çocuklarÄ± oluyorlar. Tüm bu tabloya raÄŸmen Maya okullarÄ± tanÄ±tÄ±mÄ±nda ÅŸu cümle kullanÄ±lÄ±yor: ‘BaÅŸarÄ±yÄ± mutlulukla mayalama zamanÄ±’ YaÅŸanÄ±lmamÄ±ÅŸ yüz binlerce hayatÄ± görmeyen bir yerden baÅŸarÄ±yÄ± mutlukla mayalama nasÄ±l mümkün olabilir?” diye sordu.

‘EÄžÄ°TÄ°M HAKKI YAÅžAMSAL BÄ°R MÜCADELE ALANI’

Yeni sistem ile zorlu bir dönemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AydoÄŸan, “ÖÄŸrencileri, kamusal, bilimsel eÄŸitimin bir devlet politikasÄ±yla tamamen yok edildiÄŸi bir süreç bekliyor. SÄ±nÄ±fsal eÅŸitsizliklerin eÄŸitime ulaÅŸÄ±mda daha da artacaÄŸÄ±nÄ±n verileri fazlasÄ±yla mevcut. Yoksul ailelerin çocuklarÄ±na 2 adres gösteriliyor ya meslek liselerine giderek staj süreçlerinden baÅŸlayarak ucuz hatta bedava iÅŸgücü olacaksÄ±nÄ±z ya da kindar-dindar nesil çaÄŸrÄ±sÄ±nda da net bir ÅŸekilde ifade edildiÄŸi gibi imam hatipli olacaklar. Aileler açÄ±sÄ±ndan eÄŸitim hakkÄ± artÄ±k yaÅŸamsal bir mücadele alanÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

AydoÄŸan, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: “EÄŸitim Sen olarak iktidarÄ±n tüm saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± dimdik ayaktayÄ±z. Bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸmayÄ±, mücadeleyi örgütledik. Önümüzdeki dönemde de eÄŸitim ve bilim emekçilerinin haklarÄ±na, öÄŸrencilerimize, geleceÄŸimize sahip çÄ±kma mücadelesine devam edeceÄŸiz. Her okul, her üniversite bir mücadele alanÄ±dÄ±r. Bu hattÄ± birlikte ellerimizle inÅŸa edeceÄŸiz."

‘ÖZEL OKULA GÄ°DEN ÖÄžRENCÄ° SAYISI 12 KAT ARTTI’

ÖzelleÅŸtirmenin adÄ±m adÄ±m geldiÄŸini anlatan AydoÄŸan, ÅŸöyle devam etti: “AKP döneminde özel okullara giden öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 12 kat arttÄ±. Örgün eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kan öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 1,5 milyona ulaÅŸtÄ±. Örgün eÄŸitime devam ediyor görünen öÄŸrencilerden meslek ve imam hatip liselerine giden öÄŸrencilerin yüzde 40’Ä± devamsÄ±z. Örgün eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kan veya okula devam ediyor görünse bile devamsÄ±z olan öÄŸrencilerin büyük bir çoÄŸunluÄŸu yoksul ailelerin çocuklarÄ±. 1989’da 305 kiÅŸi ile baÅŸlayan taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim AKP döneminde köy okullarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± ile birlikte 1 milyon 400 bine ulaÅŸtÄ±.”

‘ÖZELE MÄ°LYONLARCA LÄ°RA TEÅžVÄ°K’

YÄ±llardÄ±r devlet okullarÄ±na ayrÄ±lmayan bütçelerin, milyonlarca liralÄ±k teÅŸvikler adÄ± altÄ±nda özel okullara aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AydoÄŸan sözlerini ÅŸöyle sürdürdü “DünyanÄ±n her yerinde çok iyi bilindiÄŸi gibi ranta dayalÄ± bir eÄŸitim sisteminden mutlu ve baÅŸarÄ±lÄ± çocuklar beklenemez. ÖzelleÅŸtirme politikasÄ± AKP iktidara geldiÄŸinden bu yana izlenilen ideolojik bir hattÄ±r. Ä°ktidar paran varsa; o da yetmez paran kadar eÄŸitimi tam anlamÄ±yla hayata geçirdi. YalnÄ±zca liseye geçiÅŸ sÄ±nav sistemi sürecinde bile eÄŸitimcilerle, eÄŸitim sendikalarÄ± ile veliler, öÄŸrencilerle bir araya gelmeyen MEB defalarca özel okul sahipleri ile bir araya gelmiÅŸ ve özel okullarÄ±n tüm taleplerini yaÅŸama geçirmiÅŸtir. Bu sÄ±nav sistemi ile de amaçlananlarÄ±n en baÅŸÄ±nda gelen özel okullara giden öÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmaktÄ±r ve tüm yerleÅŸtirmeler tamamlandÄ±ktan sonra bu artÄ±ÅŸÄ±n fotoÄŸrafÄ± da net bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kacaktÄ±r.” (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 18:56

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