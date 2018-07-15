ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 15 Temmuz aÃ§Ä±klamasÄ±Â 

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: TÃ¼rkiyeâ€™deki demokrasi kurumlarÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z.Â

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 15 Temmuz Darbe GiriÅŸimiyle ilgili açÄ±klama yapÄ±ldÄ±: Ölenlerin ve yaralananlarÄ±n ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü Heather Nauert'in yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, "Ä°ki yÄ±l önce menfur baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminde yaklaÅŸÄ±k 250 Türk vatandaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti ve binlerce kiÅŸi de yaralandÄ±. Ölenlerin ve yaralananlarÄ±n ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Nauert, "BaÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi, demokrasiye bir saldÄ±rÄ±dÄ±r ve demokrasinin korunmasÄ± için azim ve temel özgürlükleri korumanÄ±n gerekli olduÄŸuna iliÅŸkin çarpÄ±cÄ± bir hatÄ±rlatmadÄ±r“ açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 18:44

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