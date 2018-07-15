Finlandiyaâ€™da Trump-Putin zirvesi eylemleri

Trump ve Putinâ€™in Finlandiyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Helsinkiâ€™de gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi buluÅŸma Ã¶ncesi Trump-Putin karÅŸÄ±tÄ± ve yanlÄ±sÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in pazartesi günü gerçekleÅŸtirecekleri buluÅŸma öncesi Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de Trump-Putin karÅŸÄ±tÄ± ve yanlÄ±sÄ± gösteriler düzenlendi.

Yazar, gazeteci ve aydÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu ‘Helsinki ÇaÄŸrÄ±sÄ±’ tarafÄ±ndan ‘Ä°nsan HaklarÄ± Ä°çin Helsinki ÇaÄŸrÄ±sÄ±’ parolasÄ±yla düzenlenen eylem saat 14.00’de Kajsaniemi ParkÄ±’nda baÅŸladÄ±. Parkta bir araya gelen yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 kiÅŸi, mitingin gerçekleÅŸeceÄŸi Senatstorget MeydanÄ±’na doÄŸru yürüyüÅŸe geçti.

Helsinki ÇaÄŸrÄ±sÄ±, amacÄ±nÄ±n demokrasi, insan ve azÄ±nlÄ±klarÄ±n haklarÄ±, iklim sorunlarÄ± ve barÄ±ÅŸÄ± zirve nedeniyle kamuoyunun gündemine getirmek olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

‘FAÅžÄ°STLER EVÄ°NÄ°ZE DÖNÜN’

YürüyüÅŸten hemen önce katÄ±lÄ±mcÄ±lara kadÄ±nlarÄ±n kürtaj haklarÄ±nÄ± temsil eden elbise askÄ±larÄ± daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Gösteride insan haklarÄ± ve barÄ±ÅŸÄ± talep eden pankratlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra üzerinde “Trump ve Putin Helsinki’ye hoÅŸ gelmediniz. FaÅŸistler evinize dönün” yazÄ±lÄ± pankrat taÅŸÄ±ndÄ±.

Meydanda Yazar Sofi Oskanen, YeÅŸiller Milletvekili Heidi Hautula Finlandiya-Suriye Dostluk DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mania al-Khatib, UluslararasÄ± Af Örgütü Finlandiya Seksiyonu BaÅŸkanÄ± Frank Johansson, ABD’li insan haklarÄ± savunucusu hukukçu Ty Wesley Cobb, UkraynalÄ± insan haklarÄ± savunucusu Gennadiy Naumov, ABD ve Rusya’nÄ±n politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren konuÅŸmalar yaptÄ±.

IRKÇI VE YABANCI KARÅžITLARI DA TRUMP Ä°ÇÄ°N GÖSTERÄ°LER YAPIYOR

YabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± ve popülist parti Gerçek Finlilerin gençlik örgütü de, saat 13.00 sularÄ±nda Kajsaniemi ParkÄ±’nda 60 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla ”HoÅŸ geldin Trump” pankratÄ± açarak bir gösteri düzenledi.

Gerçek Finlilerin oluÅŸturduÄŸu “Helsinki Trump’Ä± seviyor” adlÄ± grup, akÅŸam saatlerinde de hava limanÄ±na giderek Trump’Ä± ABD bayraklarÄ± ve çiçeklerle karÅŸÄ±layacak.

Kendini ‘Odin’in Askerleri’ olarak adlandÄ±ran ve göçmenlere yönelik düzenledikleri saldÄ±rÄ±larla bilinen grup da ”Trump, AmerikayÄ± yeniden büyük yap pankratÄ±” taÅŸÄ±yarak bir gösteri gerçekleÅŸtirdi.

GÖSTERÄ°LER YARIN DA DEVAM EDECEK

Helsinki ÇaÄŸrÄ±sÄ±, gösteriyi zirvenin yapÄ±lacaÄŸÄ± pazartesi günü yapmayÄ± planlÄ±yordu. Gösteriyi pazara almasÄ± tartÄ±ÅŸmalara ve tepkilere yol açtÄ±. Sosyalist ve ilerici parti ve örgütler, Pazartesi günü saat 12.00’de gazetecilere tahsis edilen Finlandiya BinasÄ± önünde gösteri yapma kararÄ± aldÄ±. Gösteriye otonom gruplarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kürtler ve Ruslar da katÄ±lacak.

Rus-Fin DerneÄŸi, Trump ve Putin’i destek için gösteri yapacaklarÄ±nÄ± açÄ±klarken bir kÄ±sÄ±m Ruslar, Putin ve Trump karÅŸÄ±tÄ± gösteri düzenleyecek.

Ulusal Koalisyon Partisi’nin gençlik örgütü ABD’nin ticaret politikasÄ±nÄ± protesto, KadÄ±n Federasyonu Unionun de kadÄ±n haklarÄ± için ayrÄ± ayrÄ± gösteriler yapacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 18:46

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