Haiti BaÅŸbakanÄ± Jack Guy Lafontant, istifa etmek zorunda kaldÄ±

Haiti Devlet BaÅŸkanÄ± Jovenel Moise (beyaz gömlekli) ve yanÄ±nda istifa eden BaÅŸbakan Jack Guy Lafontant. FotoÄŸraf: B. Magloire/VOA

AkaryakÄ±t zammÄ±na iliÅŸkin protestolarda 7 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Haiti'de BaÅŸbakan Jack Guy Lafontant istifa etti.

Haiti BaÅŸbakanÄ± Jack Guy Lafontant, hükümetin geri çektiÄŸi akaryakÄ±ta zam planÄ±na karÅŸÄ± düzenlenen protestolarda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa etti.

Lafontant, Temsilciler Meclisi’nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, istifa mektubunu Devlet BaÅŸkanÄ± Jovenel Moise’ye sunduÄŸunu belirtti.

Milletvekilleri, Lafontant’dan, 6-8 Temmuz’da düzenlenen protestolarda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±yla ilgili sorulara cevap vermesini istemiÅŸti.

Haiti’de geçtiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda IMF ile yapÄ±lan anlaÅŸmalar gereÄŸi olarak akaryakÄ±ta yüzde 38 ila 51 zam yapÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸ, bunun üzerine 6 Temmuz’da gösteriler patlak vermiÅŸ, hükümet, ertesi gün planÄ± rafa kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Gösteriler sÄ±rasÄ±nda en az 7 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 17:18

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