Bu kez BaÄŸcÄ±lar: 392 hamile Ã§ocuÄŸun kaydÄ± bildirilmemiÅŸ

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'nin ardÄ±ndan BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde istismar sonucu hamile kalan 392 Ã§ocuÄŸun kaydÄ±nÄ±n bildirilmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde 2017 yÄ±lÄ± boyunca cinsel istismar sonucu hamile kalan 392 çocuÄŸun g adli makamlara bildirilmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma açtÄ±.

Ä°stanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne 5 ayda gelen 115 çocuÄŸun hamile olduÄŸu halde adli makamlara bildirilmediÄŸi saptanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu kez benzer bir olay BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yaÅŸandÄ±.

348'Ä° KESÄ°NLEÅžMÄ°Åž 392 ÇOCUK GEBELÄ°ÄžÄ°

oda tv’nin haberine göre; 7 MayÄ±s 2018 tarihinde yapÄ±lan ÅŸikayetle ortaya çÄ±kan skandalda, 2017 yÄ±lÄ± boyunca 348'inin gebeliÄŸi kesinleÅŸmiÅŸ 392 çocuk gebeliÄŸi vakasÄ±nÄ±n, adli makamlara kanuna uygun ÅŸekilde bildirilmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± skandalÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay hakkÄ±nda soruÅŸturma açtÄ±. Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden de olayda sorumluluÄŸu olan doktorlar hakkÄ±nda soruÅŸturma yürütmek için izin istedi.

59 DOKTOR HAKKINDA SORUÅžTURMA

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, BaÅŸhekim Profesör Ahmet Yaser MüslümanoÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu kamu görevlisi 59 doktor hakkÄ±nda soruÅŸturma izni verdi. Vali Åžahin, 20 Haziran tarihinde aldÄ±ÄŸÄ± 2018/110 sayÄ±lÄ± kararÄ±, BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi BaÅŸhekimliÄŸi'ne de bildirdi.

Kararda doktorlar için; "2017 yÄ±lÄ±nda 18 yaÅŸ altÄ± gebeliÄŸini teÅŸhis ve tespit ettikleri çocuk gebeleri, bildirim yükümlülüÄŸüne raÄŸmen bildirmeyerek 'saÄŸlÄ±k meslek mensuplarÄ±nÄ±n suçu bildirmemesi fiilini' iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na izin verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

BÄ°RÄ° 13, 14'Ü 14 YAÅžINDA

"2017 yÄ±lÄ±nda gebelik ön tanÄ±sÄ±yla 392 gebe çocuk kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu hastalardan 348'inin gebe olduÄŸu, 42'sinin gebeliÄŸinin kesinleÅŸtirilemediÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" ifadeleriyle hastanedeki durumun vehameti ortaya konurken çocuklarÄ±n yaÅŸ gruplarÄ± da ÅŸöyle anlatÄ±ldÄ±:

"GebeliÄŸi kesinleÅŸtirilen 348 hastadan 1'inin 13 yaÅŸÄ±nda, 14'ünün 14 yaÅŸÄ±nda, 36'sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸÄ±nda, 95'inin 16 yaÅŸÄ±nda ve 203'ünün 17 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±..." (HABER MERKEZÄ°)

'115 hamile Ã§ocuk' skandalÄ±nda baÅŸhekim konuÅŸtu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 17:02

www.evrensel.net