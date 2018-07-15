Irakâ€™ta gÃ¶steriler sÃ¼rÃ¼yor, polis iki kiÅŸiyi daha Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Irakâ€™ta elektrik ve su kesintileri ile iÅŸsizlik ve yolsuzluÄŸa isyan olarak Basra kentinde baÅŸlayan gÃ¶steriler devam ediyor.

Irak’Ä±n Basra kentinde su ve elektrik kesintileriyle baÅŸlayan gösteriler bugün de devam ediyor. Göstericilerin, Basra Ä°l Meclis binasÄ±na girdiÄŸi, polis ateÅŸ açmasÄ± üzerine iki kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi öÄŸrenildi.

AA muhabirine konuÅŸan Basra Emniyet TeÅŸkilatÄ±’nda görevli Cebbar el-Mansuri, onlarca göstericinin, çevresindeki sÄ±kÄ± güvenlik önlemlerine raÄŸmen Basra Ä°l Meclis binasÄ±na girdiÄŸini söyledi. Emniyet güçlerinin, protestocularÄ± uzaklaÅŸtÄ±rmak ve daÄŸÄ±tmak için havaya ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak binaya ulaÅŸmalarÄ±nÄ± engelleyemediÄŸini belirten Mansuri, gönderilen destek güçlerin bölgeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

NASIL BAÅžLADI?

Irak’Ä±n petrol zengini kenti Basra’da, geçen pazar günü baÅŸlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef’e, son olarak da baÅŸkent BaÄŸdat’a sÄ±çramÄ±ÅŸtÄ±. Meysan kentinde önceki gün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerince açÄ±lan ateÅŸ sonucu 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesinin talep edildiÄŸi gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklÄ±klar, iÅŸsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Ä°BADÄ°’DEN AÇIKLAMA

BaÅŸbakan Haydar Ä°badi ise, kamu hizmetlerinin iyileÅŸtirilmesi amacÄ±yla Basra’ya yaklaÅŸÄ±k 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan açÄ±klamada, “Ä°badi’nin, su, elektrik ve saÄŸlÄ±k hizmeti alanlarÄ±nda kullanÄ±lmak üzere Basra’ya acilen 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiÄŸi” belirtildi.

Öte yandan önceki akÅŸam da Necef’te toplanan göstericiler, Necef HavaalanÄ±’nÄ± basarak, siyasi partilerin havaalanÄ±nÄ±n gelirlerini kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla, havaalanÄ± müdürünün görevinden alÄ±nmasÄ±nÄ± ve söz konusu gelirlerin kente yönelik hizmetlere aktarÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Ä°badi’nin, Necef HavaalanÄ± Yönetim Kurulu’nu da feshettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

FotoÄŸraf: Hayder Abu Rizq/AA

SOKAÄžA ÇIKMA YASAÄžI Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

Öte yandan Basra, Kerbela ve Necef illerinde, hizmet yoksunluÄŸu ve elektrik kesintileri nedeniyle düzenlenen gösterileri kontrol altÄ±na almak amacÄ±yla sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi duyuruldu. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli, isminin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir subay yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkenin güneyinde Åžiilerin yoÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Basra, Kerbela ve Necef’te, gösterileri kontrol altÄ±na almak amacÄ±yla ikinci bir uyarÄ±ya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini belirtti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 16:59

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