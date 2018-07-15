FotoÄŸraf: Mehmet Demir/DHA
Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'da fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Ankara'nÄ±n GÃ¶lbaÅŸÄ± ilÃ§esinde, kablo ve Ã§eÅŸitli elektrik malzemesi Ã¼retimi yapÄ±lan fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Ankara'nÄ±n GölbaÅŸÄ± ilçesi Ankara- Konya Karayolu, Vilayetler Evi kavÅŸaÄŸÄ±nda faaliyet gösteren, kablo ve çeÅŸitli elektrik malzemesi üretimi yapÄ±lan fabrikada, belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.
Saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda fabrikanÄ±n depo kÄ±smÄ±nda çÄ±kan ve kÄ±sa sürede büyüyen yangÄ±na, GölbaÅŸÄ± ve Ankara BüyükÅŸehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Ä°tfaiye erlerine saÄŸlÄ±k görevlileri müdahalede bulundu.
GölbaÅŸÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Duruay da olay yerine gelerek, söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izledi. Saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda çÄ±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerinin müdahalesine raÄŸmen henüz kontrol altÄ±na alÄ±namadÄ±.
Ekipler, büyüyen yangÄ±nÄ±n, fabrikanÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan mobilya fabrikasÄ±na sÄ±çramasÄ±nÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. (Ankara/DHA)
Fatih ve GÃ¶lbaÅŸÄ±'da okul bahÃ§elerinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 17:33
Ege ve Akdeniz'de orman yangÄ±nlarÄ±