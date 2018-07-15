SPK, piyasa bozucu eylemlerle ilgili dÃ¼zenlemesini kaldÄ±rdÄ±

SPK: Umulan faydalarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na mani olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinden kararÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu'ndan (SPK) yapÄ±lan açÄ±klamada, 13 Temmuz'da Piyasa Bozucu Eylemler TebliÄŸi'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na dair alÄ±nan karara iliÅŸkin, "Kurul kararÄ±nÄ±n kamuya açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan spekülasyonlar ve yaratÄ±lan olumsuz algÄ±nÄ±n; mezkur Kurul KararÄ± ile piyasaya saÄŸlanmasÄ± umulan faydalarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na mani olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinden, Kurul Karar OrganÄ±'nÄ±n 15.07.2018 tarihli toplantÄ±sÄ±nda, söz konusu kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir." denildi.

SPK'den, Piyasa Bozucu Eylemler TebliÄŸi'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na dair 13 Temmuz'da alÄ±nan karara iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, söz konusu kararÄ±n, paylarÄ± Borsa Ä°stanbul AÅž'de iÅŸlem gören ÅŸirketlerce yapÄ±lan pay geri alÄ±m programlarÄ±nÄ±n desteklenmesi ve bu ÅŸirketlerin iÅŸtirak ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan 30 Haziran tarihli mali tablolarÄ±n açÄ±klanmasÄ±na kadar geçecek sürede yapÄ±lacak pay alÄ±m iÅŸlemlerine iliÅŸkin belirsizliklerin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla piyasadan gelen talep üzerine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Piyasa Bozucu Eylemler TebliÄŸi'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±na uyum konusunda sadece alÄ±m iÅŸlemlerine yönelik olarak düzenleme yapan söz konusu kararla paylarÄ± Borsa Ä°stanbul AÅž'de iÅŸlem gören ÅŸirketlerin paylarÄ±nÄ±n ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n desteklenmesinin amaçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"Bilgi Suistimali (Insider trading) suçu SPK'nin 106. maddesi ile düzenlenmekte olup, 13.07.2018 tarihli kurul kararÄ± ile bu suça ve cezasÄ±na yönelik herhangi bir deÄŸiÅŸiklik getirilmemiÅŸtir. KaldÄ± ki, kanunla suç olarak düzenlenmiÅŸ fiillere yönelik kurul kararÄ± ile herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± izahtan varestedir. Buna ek olarak, 13.07.2018 tarihli kurul kararÄ±, Piyasa Bozucu Eylemler TebliÄŸi'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na yönelik olup, söz konusu tebliÄŸdeki düzenleme SPK'nin 104. maddesinde de açÄ±kça yer aldÄ±ÄŸÄ± üzere, suç oluÅŸturmayan eylem ve iÅŸlemleri konu almaktadÄ±r."

'KARARIN KALDIRILMASINA KARAR VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R'

AçÄ±klamada, söz konusu kararÄ±n, Yöneticilerin Net AlÄ±m SatÄ±m KazançlarÄ±nÄ± Ä°hraççÄ±lara Ödemeleri HakkÄ±nda TebliÄŸ'in uygulanmasÄ±na iliÅŸkin herhangi bir deÄŸiÅŸiklik getirmediÄŸini belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Bu tebliÄŸin 5'inci maddesi uyarÄ±nca, ihraççÄ±larÄ±n yöneticilerinin, herhangi bir altÄ± aylÄ±k dönem içerisinde ilgili sermaye piyasasÄ± araçlarÄ±nda gerçekleÅŸtirdikleri alÄ±m, satÄ±m, alÄ±m ve satÄ±m veya satÄ±m ve alÄ±m iÅŸlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancÄ± ihraççÄ±lara ödemeleri gerekmekte olup, söz konusu yükümlülüÄŸün yerine getirilmemesi durumunda elde edilen menfaatin iki katÄ± tutarÄ±nda idari para cezasÄ± öngörülmüÅŸtür.

Bununla beraber, yukarÄ±da amacÄ± ve kapsamÄ± açÄ±klanan, pay piyasalarÄ±nÄ± ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± desteklemeye yönelik 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayÄ±lÄ± kurul kararÄ±nÄ±n kamuya açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan spekülasyonlar ve yaratÄ±lan olumsuz algÄ±nÄ±n; mezkur kurul kararÄ± ile piyasaya saÄŸlanmasÄ± umulan faydalarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na mani olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinden, Kurul Karar OrganÄ±'nÄ±n 15.07.2018 tarihli toplantÄ±sÄ±nda, söz konusu kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir."

UZMANLAR UYARMIÅžTI

KararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Prof. Dr. Hayri KozanoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: “Bilanço, gelir tablosu vb bazÄ± mali tablolarÄ±n bir hazÄ±rlanma süreci var, bir de kamuoyuna ilan etme süreci var. Bir ÅŸirketin yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, muhasebe ve finans yöneticileri gibi bazÄ± insanlar bunu kamuoyuna açÄ±klamadan önce biliyorlar. SonuçlarÄ±n iyi veya kötü geleceÄŸine iliÅŸkin de pozisyon almalarÄ±, hisse senedi alÄ±p satmalarÄ± mümkün. Bunun için bilanço döneminde yasaklÄ±yorlardÄ±. Åžimdi bu yasak kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. DeÄŸeri düÅŸen ÅŸirketlerini kendi sahiplerinin almasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yorlar. Bunlar kendi hisselerini alÄ±p yükseltebilirler. Ama tersi bir durum da çÄ±kabilir. Çünkü kimin alÄ±p, sattÄ±ÄŸÄ± izlenebiliyor. Kimler bunu yapmÄ±yorsa bu hisselerin daha da düÅŸeceÄŸi sonucu da çÄ±kabilir. Hükümetin hedeflediÄŸi silah, kendini vurabilir." (HABER MERKEZÄ°)

Prof. Hayri KozanoÄŸlu: SPK'nin borsa adÄ±mÄ±, belirsizliÄŸi artÄ±racak

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