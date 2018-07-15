EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan'a barÄ±ÅŸ bildirisi davasÄ±

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan'a bildiri daÄŸÄ±tÄ±rken tutuklanan Ã¼yelerinin yargÄ±lanmasÄ±nda mahkeme Ã¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan hakkÄ±nda, barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ± yapan bildiriler daÄŸÄ±tÄ±rken tutuklanan üyelerinin getirildiÄŸi adliye önünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle “terör örgütü propagandasÄ±” iddiasÄ±yla dava açÄ±ldÄ±. DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 9 Ekim 2018 tarihinde Ankara 15. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Emek Partisi’nin barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ± bildirilerini daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± için Ä°stanbul’da tutuklanan Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’Ä±n mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 27 Åžubat 2018 tarihinde, Ä°stanbul Adalet SarayÄ± önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Burada konuÅŸma yapan EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, Afrin operasyonuna iliÅŸkin bildiri daÄŸÄ±tan Karyemez ve Karaman’Ä±n hedef haline geldiÄŸini belirterek, bu davanÄ±n adli ve hukuki deÄŸil siyasi bir dava olduÄŸunu söylemiÅŸti.Ä°sanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Gürkan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n “bir nevi örgütün eylem ve faaliyetlerini övdüÄŸü” gerekçesine dayanak göstererek “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±. Gürkan suçlamalarÄ± reddederek, partilerinin hükümetin Afrin operasyonu kararÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuya iliÅŸkin partilerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bildiriyi daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± için tutuklanan Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’Ä±n davasÄ±nÄ± takip etmek için adliye önünde olduklarÄ±nÄ± söyledi. Afrin operasyonuna iliÅŸkin eleÅŸtirilerini adliye önünde yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda belirttiklerini aktaran Gürkan, bir siyasi parti genel baÅŸkanÄ± olarak siyaset yapma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ddianamenin kabul edilmesi üzerine Gürkan hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 9 Ekim 2018 tarihinde Ankara 15. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 16:19

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