Tokat'ta kaybolan 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Evrim'i arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Tokat Turhal'da kaybolan 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Evrim'in ekinlerin arasÄ±nda olabilme ihtimaline karÅŸÄ± kÃ¶ylÃ¼ler hasada baÅŸladÄ±.

Tokat’Ä±n Turhal ilçesinde, 6 gün önce sabah yayladaki çadÄ±rlarÄ±nÄ±n önünde kardeÅŸiyle oynarken kaybolan 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Evrim AtÄ±ÅŸ'Ä± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. ÇocuÄŸun yolunu kaybedip tarlada ekinlerin arasÄ±na girdikten sonra geri çÄ±kamayacaÄŸÄ± ihtimali gözönünde bulundurularak, köylüler hasada birkaç gün önce baÅŸladÄ±.

Turhal'da Dilek- Burhan AtÄ±ÅŸ çiftinin 2 çocuÄŸundan büyüÄŸü olan Evrim AtÄ±ÅŸ, 6 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasÄ±ndaki çadÄ±rdan hayvanlarÄ± suya götürmek için ayrÄ±lan babaannesi SatÄ± AtÄ±ÅŸ'Ä±n peÅŸinden gitti. Evrim'in arkasÄ±ndan geldiÄŸini gören SatÄ± AtÄ±ÅŸ, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadÄ±ra bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Evrim'i çadÄ±ra götüren ve en son çadÄ±rÄ±n önünde kardeÅŸi SatÄ± AtÄ±ÅŸ (1,5) ile oynarken gören Dilek AtÄ±ÅŸ, ahÄ±ra girdi. Bir süre sonra dönen SatÄ± AtÄ±ÅŸ, torununun çadÄ±rda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayÄ±nca komÅŸulardan yardÄ±m istendi, jandarmaya haber verildi. Ä°hbar üzerine yaylada arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmalarda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 2 JÖH timi, AFAD, UMKE personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanÄ± sÄ±ra çevre köylerden gelen vatandaÅŸlar da yer aldÄ±, Ankara'dan bölgeye sevk edilen JAK timi de arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±. AralÄ±ksÄ±z sürdürülen çalÄ±ÅŸmalarda, drone ve termal görüÅŸ özelliÄŸi bulunan insansÄ±z hava aracÄ± 'SkyRanger' ile de havadan bölge tarandÄ±.

EYLÜL'Ü BULAN KÖPEK DE BÖLGEDE

Aramalarda, Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül YaÄŸlÄ±kara'nÄ±n cansÄ±z bedenini bulan, Samsun Ä°l Afet ve Acil Durum (AFAD) MüdürlüÄŸü bünyesindeki kadavra köpeÄŸi 'Abrek' de kullanÄ±ldÄ±. JAK timinin kadavra köpeÄŸi 'Mavi' ile iz takip köpeÄŸi 'Durgun' da çalÄ±ÅŸmalarda yer aldÄ±. 'Durgun'a, Evrim'in giydiÄŸi elbiseler ve ayakkabÄ±lar köpeklere koklatÄ±larak, çevrede arama yapÄ±ldÄ±.

Dün gece sonlandÄ±rÄ±lan Evrim AtÄ±ÅŸ'Ä± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±, bugün sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla yeniden baÅŸladÄ±. Ekipler, Evrim'in kaybolduÄŸu bölgenin çevresinde geniÅŸ bir alanda arama yaptÄ±. AÄŸaçlÄ±k alanlar, dere yataklarÄ± arandÄ±, bölge hem karadan hem de havadan tarandÄ±. Ancak Evrim'e dair tek bir ipucuna dahi rastlanmadÄ±.

'EVRÄ°M Ä°ÇÄ°N EKÄ°NLER BÄ°ÇÄ°LÄ°YOR'

Evrim'in buÄŸday ekili tarlalara girebileceÄŸi ihtimali göz önünde bulundurularak yayla çevresindeki ekinlerin hasadÄ±, birkaç gün önceye alÄ±ndÄ±. Köyüler, ekinleri biçmeye baÅŸladÄ±. Ekinlerin biçilmesi sÄ±rasÄ±nda çiftçilerin azami dikkat ettiÄŸi belirtildi.

'YAVRUMUN OYUNCAKLARI Ä°LE AVUNUYORUM'

Anne Dilek AtÄ±ÅŸ, artÄ±k kÄ±zÄ± Evrim'in en sevdiÄŸi oyuncak bebek ile avunduÄŸunu söyleyerek, "Yavrum bulunsun. Yavrumun oyuncaklarÄ± ile avunuyorum. Ä°nÅŸallah bulunur. VicdanÄ± olan getirsin kÄ±zÄ±mÄ±. Ben onu çok özlüyorum. Hala gözlerinin gülüÅŸü, aÄŸlayÄ±ÅŸÄ± hiç gitmiyor. Ä°nÅŸallah bulunur ve gelir. Evrim'in en sevdiÄŸi oyuncaklarÄ± bunlar. Çok seviyordu oyuncaklarÄ±nÄ±, kardeÅŸinin elinden tutup oynuyorlardÄ±. Bari rüyamda görsem kÄ±zÄ±mÄ±" dedi.

Baba Burhan AtÄ±ÅŸ ise tüm aramalara raÄŸmen kÄ±zÄ± Evrim'i bulamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. (Tokat/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 16:01

www.evrensel.net