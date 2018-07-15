EsnafÄ±n ekonomisi alarm veriyor

'HayvancÄ±lÄ±k ve tarÄ±m bitti, her gÃ¼n yeni bir zam belimizi bÃ¼ktÃ¼' diyen Varto esnafÄ±, memleketin barÄ±ÅŸa ve huzura ihtiyacÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

Nimet ÖLMEZ

“Gurbetçiler gelmez oldu, hayvancÄ±lÄ±k ve tarÄ±m bitti, her gün yeni bir zam ve OHAL baskÄ±sÄ±, belimizi büktü” diyen Varto esnafÄ±, memleketin barÄ±ÅŸa ve huzura ihtiyacÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Seçimlerden sonra iyiden iyiye kendini hissettiren ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±dan en fazla etkilenen kentlerin baÅŸÄ±nda tüm geçimleri hayvancÄ±lÄ±k olan MuÅŸ geliyor. TopraklarÄ±nÄ±n yüzde 34’ü verimli ovalardan oluÅŸan MuÅŸ’ta yanlÄ±ÅŸ politikalar tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirme noktasÄ±na getirdi. Nüfusunun önemli bir oranÄ±nÄ±n Avrupa ülkelerinde yaÅŸayan Varto ilçesinde son birkaç yÄ±lda nüfus giderek azaldÄ±. Zamlarla beli bükülen ilçe esnafÄ±, OHAL’in ve baskÄ± ortamÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ekonomiye getirilecek tek çözüm olduÄŸunu kaydetti.

‘BÖLGENÄ°N BARIÅžA HUZURA Ä°HTÄ°YACI VAR’

18 yÄ±ldÄ±r ilçede tuhafiye dükkanÄ± olan Erdal Özer, yün, yazma, boncuÄŸa kadar tüm ürünlere zam geldiÄŸini söyledi. Özer, “10 gün önce elyafÄ± 8 TL’ye alÄ±yordum, ÅŸimdi 11 TL oldu. Haftada bir zam geliyor. Bu pahalÄ±kta artÄ±k ne olur biz de bilmiyoruz. Ham maddenin hepsi dÄ±ÅŸarÄ±dan geliyor. Son iki yÄ±ldÄ±r iÅŸler gerçekten kötüdür. KazancÄ±mÄ±z yarÄ±ya düÅŸtü. Varto yazlarÄ± Avrupa’dan gelenler sayesinde ayaktaydÄ±. Åžimdi onlar da gelmiyor. Bölgenin barÄ±ÅŸa huzura ihtiyacÄ± var. Bu ekonomik krizinde kalkmasÄ±nÄ±n tek yolu buradan geçer” diye belirtti.

‘FAÄ°ZLER DÜÅžMELÄ°, OHAL KALKMALI’

Beyaz eÅŸya satÄ±cÄ±sÄ± SavaÅŸ Akbal da, son yÄ±llarda Avrupa’dan gelenlerin sayÄ±sÄ±nda düÅŸüÅŸ olduÄŸuna dikkat çekti. “Onlar olmasa dükkanÄ± kapatÄ±rÄ±z” diyen Akbal, devam etti: “Bizim geçim kaynaÄŸÄ±mÄ±z Avrupa’dan yazÄ±n tatil için memleketine gelen gurbetçilerimizdedir. Birkaç yÄ±l önce aylÄ±k kazancÄ±mÄ±z 2 bin TL oluyordu. Åžimdi aylÄ±k neredeyse hiçbir ÅŸey kazanmÄ±yoruz. Bu uçurum farkÄ± görmek gerekiyor. Faiz ödemekten baÅŸka bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yok. Esnaf sadece bankalara borç ödüyor. Faizlerin düÅŸmesi ve biran evvel OHAL’in kalkmasÄ± gerekiyor.”

‘MÜÅžTERÄ°LERÄ°LERÄ°ME Ä°KÄ°NCÄ° ZAMI SÖYLEYEMÄ°YORUM’

Ä°lçede esnaflÄ±k yapan sayÄ±lÄ± kadÄ±nlardan biri olan Tuna Han da, OHAL’in bölgede hep olduÄŸunu dile getirdi. Geçen yÄ±l günlük 2 ile 3 bin TL arasÄ±nda ciro yaptÄ±klarÄ±nÄ± bu yÄ±l ise bu oranÄ±n yarÄ± yarÄ±ya azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Han, “Ä°nsanlarÄ±n alÄ±m gücü yok. O olmayÄ±nca parada dönmüyor. Böyle olunca ister istemez her ÅŸeye yansÄ±yor. RakÄ±ya geçen ay zam geldi ama iki gün önce tekrar zam geldi. MüÅŸterilerime ikinci zammÄ± söyleyemiyorum. Ürünün fiyatÄ±nÄ± söyleyince insanlar kabullenmiyor. Ä°ÅŸte o dönemde satÄ±ÅŸlar bir daha düÅŸüyor. AlÄ±cÄ± tam o zamma alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸken, belli bir süreden sonra tekrar zam geliyor. Bu dükkanda tekelden, gÄ±daya kadar her ÅŸeyi zamlÄ± satÄ±yorum ÅŸuan” ifadelerinde bulundu. Ä°lçede yaÅŸanan baskÄ±lara iÅŸaret eden Tuna, “EÄŸer sokaÄŸÄ±n baÅŸÄ±nda ikide bir polis seni çevirip kimlik soruyorsa tabi ki kimse gelmez. Bizimde iÅŸ yapmamÄ±zÄ±n tek yolu bu baskÄ± ortamÄ±nÄ±n kalkmasÄ±dÄ±r, huzurun gelmesidir” dedi.

‘KÄ°MSE ET ALAMIYOR’

2004 yÄ±lÄ±nda kasap dükkanÄ± açtÄ±klarÄ±nÄ± ve o dönem etin çok ucuz olduÄŸunu hatÄ±rlatan esnaf Serhat Sever, eski fiyatlarla ÅŸimdiki fiyatlar arasÄ±nda uçurum olduÄŸunu kaydetti. Sever, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°lk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda etin kilosu 12 ile 13 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyordu. 2013 yÄ±lÄ±nda 20 TL’ye kadar çÄ±ktÄ±. Åžuan 40-42 TL’ye kadar yükselmiÅŸ. Esnaf olarak etin bu kadar yükselmesinden dolayÄ± iÅŸ yapamÄ±yoruz. MüÅŸteri geliyor, etin kilosunu öÄŸrenince geri dönüyor. Et fiyatlarÄ± düÅŸmeden bizim iÅŸ yapmamÄ±zÄ±n imkanÄ± görünmüyor.” (MuÅŸ/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:55

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