Avukat YaÅŸar Kaya: Hukukun kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± arÄ±yoruz

Ardahanâ€™da yargÄ± kÄ±skacÄ±ndaki HDP ve DBPâ€™lilerin avukatÄ± YaÅŸar Kaya, davalarÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± hukuk dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ± anlattÄ±.

Müjdat CAN

Ardahan’da son üç yÄ±lda 450’den fazla HDP ve DBP’liye dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten avukat YaÅŸar Kaya, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± uygulamalar karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, “Biz burada hukuk kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± arÄ±yoruz” dedi.

Kürt sorununun çözümü için PKK Lideri Abdullah Öcalan ile AKP Hükümeti arasÄ±nda baÅŸlayan “Çözüm süreci”nin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ardahan merkez ve ilçelerinde HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il ve ilçe yöneticileri sürekli yargÄ± kÄ±skacÄ±nda. Keyfi uygulamalara dikkat çeken avukat YaÅŸar Kaya, Ardahan’da belge, delil ve olgulardan uzak açÄ±lan davalarda ceza almayan kiÅŸilerin parmakla dahi gösterilemeyecek kadar az olduÄŸunu söyledi.

‘SAVCI GÖRÜÅžMÜYOR’

Somut iddialara dayanmayan ihbar, gizli tanÄ±k beyanlarÄ± ile açÄ±lan davalardan bazÄ±larÄ±na deÄŸinen avukat Kaya, savcÄ±larÄ±n kendileriyle görüÅŸmediÄŸini belirtti. GeçtiÄŸimiz hafta görülen aralarÄ±ndan HDP ve DBP Ä°l eÅŸ baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da olduÄŸu 18 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± “Hayali kiÅŸi” davasÄ±nÄ± örnek veren Kaya, adalet sisteminin çöktüÄŸünü ifade etti. Kaya, “Bundan 3-4 ay önce dosyanÄ±n ne aÅŸamada olduÄŸuna dair baÅŸsavcÄ± ile görüÅŸmeye gittim, baÅŸsavcÄ± yerinde yoktu. DosyayÄ± yürüten savcÄ± ile görüÅŸmeye gittim. SavcÄ± görüÅŸme müracaatÄ±mÄ±zÄ± kabul etmedi. Ben de dilekçe ile müracaat etmedim ve durumu protesto ettim. Maalesef böyle keyfi bir uygulamada söz konusudur. DosyayÄ± yürüten savcÄ±nÄ±n ve baÅŸsavcÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tamamen keyfi bir uygulamadÄ±r” dedi.

Ardahan’da özü ve esasÄ± itibariyle hukukun yok hükmünde olduÄŸunu vurgulayan avukat Kaya, ÅŸöyle devam etti: “Ä°nsanlarÄ±n en son sÄ±ÄŸÄ±nacaÄŸÄ± liman hukuktur. Biz de hukuk kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± aramaya devam ediyoruz. 2017’de sonuçlanan baÅŸka bir dosyada 43 kiÅŸi yargÄ±lanÄ±yor. Bu dosyada yargÄ±lananlarÄ±n tümü Ardahan ve Göle HDP ve DBP il ve ilçe baÅŸkanlarÄ± ile yöneticileridir. Burada bir itirafçÄ±nÄ±n beyanlarÄ± üzerine dosya sonuçlandÄ±. Bu dosyada ilginç bir durum var. Ä°tirafçÄ±nÄ±n, itiraf etmediÄŸi, üzerine ÅŸahitlik yapmadÄ±ÄŸÄ± insanlar bile ceza aldÄ±. Türk hukuk sisteminde 1 kiÅŸiye ceza verebilmek için delil dediÄŸimiz somut olgularÄ±n olmasÄ± lazÄ±m. 43 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± KCK ana dosyasÄ±nda 25 kiÅŸi ceza aldÄ±.”

‘GÖZALTI VE TUTUKLAMALARDA REKOR KIRDI’

Ardahan’da 2015’te bu yana tam net olmamakla birlikte 450-500 kiÅŸiye dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kaya ÅŸunlarÄ± söyledi: “BunlarÄ±n büyük bir bölümü ceza aldÄ±. Cezalar YargÄ±tay ve istinafta devam ediyor. Ardahan’daki siyasi, yürütme erki adreslerimiz üzerinde tamamen vesayet yetkisi kurmuÅŸ ve bugün de soruÅŸturmalar ve davalar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Diyebilirim ki nüfus sayÄ±sÄ± itibariyle Ardahan davalarda Türkiye rekoru kÄ±rÄ±yor. Ardahan’Ä±n 5 ilçesi var. Bu davalar sadece Ardahan merkez ve Göle ilçesindeki HDP-DBP’lilere açÄ±lÄ±yor. DiÄŸer ilçelerde açÄ±lmÄ±yor. Burada özel bir uygulama söz konusudur. OHAL’den kaynaklÄ± keyfi, hukuki gerekçelerden uzak, gülünç kanÄ±tlarla davalar açÄ±lÄ±yor. ArtÄ±k öyle bir aÅŸamaya geldik ki bir hukukçu olarak ÅŸu kanÄ±ya vardÄ±k; Ardahan’da kime soruÅŸturma ve dava açÄ±lmÄ±ÅŸsa kesin ceza alacaktÄ±r. Burada usul hukuku, maddi hukuk maalesef yok. KiÅŸiler dosyada kanÄ±t varsa bu kanÄ±tlara göre ceza alÄ±r veya beraat eder ancak buradaki HDP-DBP yöneticileri bu ceza tehdidi altÄ±nda mücadele etmektedir. Bir hukukçu olarak dosyalardaki bilgi, belge, kanÄ±t ve ÅŸahitlere istinaden insanlarÄ±n ceza aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce bu ülkede bir tek insanÄ±n hukuki güvencesinin olmadÄ±ÄŸÄ± kanÄ±sÄ±na vardÄ±m.”

SOSYAL PAYLAÅžIM DAVALARINDA Ä°RONÄ°K DURUM

Kentte öÄŸrencilere yönelik açÄ±lan davalardan 11 öÄŸrencinin tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlatan YaÅŸar Kaya, 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana 100’ü aÅŸkÄ±n öÄŸrenciye dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti. sosyal medya davalarÄ±nda ironik bir durum yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kaya, “Burada yaklaÅŸÄ±k 100’e yakÄ±n kiÅŸiye dava açÄ±lÄ±yor. VatandaÅŸlar Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir’de bir ÅŸey paylaÅŸÄ±yor. Türk hukuk sistemine göre paylaÅŸÄ±m nerede yapÄ±lmÄ±ÅŸsa orada dava açÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ama soruÅŸturmayÄ± Ardahan’da ki savcÄ±lÄ±k yaparak bu insanlarÄ± Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir’den buraya getirerek, yaklaÅŸÄ±k 3-4 ay tutukladÄ±ktan sonra ilk celsede 10 ay ile 3 yÄ±l arasÄ±nda ceza verip tahliye ediyor” dedi. (Ardahan/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:36

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