Nusr-Et Steakhouse'un Bebek ÅŸubesi mÃ¼hÃ¼rlendi

Nusr-Et Steakhouse'un Bebek ÅŸubesi, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi ZabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan ruhsatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle mÃ¼hÃ¼rlendi.

Dünyaca ünlü iÅŸletmeci Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et Steakhouse'un Bebek ÅŸubesi, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi ZabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan ruhsatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle mühürledi.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapÄ±nda üne kavuÅŸan et restoranÄ± zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin Bebek CevdetpaÅŸa Caddesi üzerinde bulunan ÅŸubesi Nusr-Et Steakhouse, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi ZabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan ruhsatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle mühürlendi. Ünlü restoranÄ±n önüne ise “Sizin için yenileniyoruz” yazan pankart asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Bebek’te esnaflÄ±k yapan Metin Koca “Biz burada esnafÄ±z. DuyduÄŸumuza göre sabah zabÄ±ta ekipleri gelip mühürlemiÅŸ. Zaten bir sene olmuÅŸtu açÄ±lalÄ±” dedi. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:28

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