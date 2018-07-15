Fatih ve GÃ¶lbaÅŸÄ±'da okul bahÃ§elerinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul Fatih'te Ã¶zel bir okulun bahÃ§esinde ve AdÄ±yaman GÃ¶lbaÅŸÄ±'da yapÄ±mÄ± devam eden okulun bahÃ§esinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Fatih’te, özel bir okulun bahçesindeki oyun parkÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±nda parktaki oyuncaklar kullanÄ±lamaz hale geldi. AdÄ±yaman'Ä±n GölbaÅŸÄ± ilçesinde de yapÄ±mÄ± süren bir okulun bahçe kÄ±smÄ±nda çÄ±kan yangÄ±nda hasar oluÅŸtu

FATÄ°H'TEKÄ° OKULDA YANGIN

Edinilen bilgiye göre, yangÄ±n TopkapÄ± Mahallesi Åžeyhülislam SokaÄŸÄ±'ndaki özel bir okulun bahçesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle bahçede oyuncaklar tutuÅŸtu. Kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± okulda çÄ±kan yangÄ±nÄ± gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alarak söndürdü. YangÄ±n nedeniyle oyun parkÄ±ndaki oyuncaklar kullanÄ±lamaz hale geldi.

YangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ sebebi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

ADIYAMAN'DA YAPIMI DEVAM EDEN OKULUN BAHÇESÄ°NDE YANGIN

FotoÄŸraf: Emin Tezerdi/AA

AdÄ±yaman'Ä±n GölbaÅŸÄ± ilçesinde yapÄ±mÄ± devam eden okulun bahçesinde çÄ±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yapÄ±mÄ± süren bir okulun bahçe kÄ±smÄ±ndaki montajÄ± yapÄ±lmak üzere bekleyen klimalarÄ±n bulunduÄŸu yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. YangÄ±n, GölbaÅŸÄ± Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

YangÄ±nda klimalarda meydana gelen patlama nedeniyle okulun bazÄ± camlarÄ± hasar görürken 12 klima kullanÄ±lamaz hale geldi.

Olayla ilgili çevredekilerin bilgisine baÅŸvuran polis ekipleri, okul bahçesinde bir süre inceleme yaptÄ±. (Ä°stanbul-AdÄ±yaman/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:16

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