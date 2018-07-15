ErdoÄŸan 15 Temmuz'un 2. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde konuÅŸtu

ErdoÄŸan: Yeni yÃ¶netim sistemimizle TÃ¼rkiye'yi istedikleri gibi yÃ¶nlendirenlerin bir kozlarÄ±nÄ± daha ellerinden aldÄ±k.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesinde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle;

* Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarÄ±nÄ± tÄ±kayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarÄ±nÄ± daha ellerinden aldÄ±k.

* FETÖ ihanet çetesinin PKK, DEAÅž, diÄŸer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliÄŸi, beraberliÄŸi ve geleceÄŸidir.

* Ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancÄ±mÄ±zla, davamÄ±zla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediÄŸi kahramanlÄ±ÄŸÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± keÅŸfetmek isteyen, asÄ±rlardÄ±r süregelen bu büyük mücadeleye bakmalÄ±dÄ±r."

* FETÖ'nün arkasÄ±ndan gelenler bitmez. OnlarÄ±n girdiÄŸi bütün hücreleri keÅŸfederek söküp atacaÄŸÄ±z. Durmak yok. 15 Temmuz'u unutturmayacaÄŸÄ±z, unutmayacaÄŸÄ±z."

*Milletimiz asÄ±rlardÄ±r sahada kanÄ±yla, canÄ±yla ve bileÄŸinin hakkÄ±yla kazandÄ±klarÄ±nÄ± masada söz oyunlarÄ±yla, diplomasi tuzaklarÄ±yla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bÄ±kÄ±p usanmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz kaybetmeyeceÄŸiz. Åžehitlerimizin kanlarÄ±, gazilerimizin fedakarlÄ±ÄŸÄ± ve bu yola baÅŸ koymuÅŸ milyonlarÄ±n mücadelesi uÄŸruna kazandÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± masada tehlikeye atmamakta kararlÄ±yÄ±z.

* 15 Temmuz'u önemsizleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸanlar ülkemize ve milletimize karÅŸÄ± ruhlarÄ±nda biriktirdikleri kibir, kin ve nefretlerini dile getiriyor.

* Åžehitlerimizin aziz ruhlarÄ±nÄ±n muazzep edilmesine, gazilerimizin incitilmesine izin vermeyiz. Bunu yapanlar karÅŸÄ±larÄ±nda önce bizi bulur.

* Her ÅŸehit ailesi ve her gazi benim öz kardeÅŸim mesabesindedir. Onlara yapÄ±lan her yanlÄ±ÅŸÄ± ÅŸahsÄ±ma yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayarÄ±m, ona göre davranÄ±rÄ±m.

*Cehalet okuma yazma bilmemek deÄŸil, tarihini kültürünü medeniyetini öÄŸrenmemektir.

* Dinini, milliyetini, dilini, vatanÄ±nÄ±, devletini bilmeyen her çocuk, terör örgütlerinin potansiyel hedefidir. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:47

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