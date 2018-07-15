Cami abdesthanesinin musluklarÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez Ã§alÄ±ndÄ±

Kayseri'deki Alpaslan Camii'nin abdesthanesinde bulunan musluklar 3. kez Ã§alÄ±ndÄ±. Ä°syan eden muhtar, hÄ±rsÄ±zlara 'Ä°nsafa gelin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Kayseri'de mahalle muhtarÄ± Fatih ÇalÄ±ÅŸkan, cami abdesthanesindeki musluklarÄ±n 3'üncü kez çalÄ±ÅŸmasÄ±na tepki gösterdi, hÄ±rsÄ±zlara "Ä°nsafa gelin ve musluklarÄ±mÄ±zÄ± geri getirin" dedi.

Merkez Melikgazi ilçesine baÄŸlÄ± Alpaslan Mahallesi'nde bulunan KÄ±zÄ±lÄ±rmak Alpaslan Camii'nin abdesthanesinde bulunan musluklar, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce çalÄ±ndÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hÄ±rsÄ±zlarÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Abdesthanenin musluklarÄ±nÄ±n 3'üncü kez çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÇalÄ±ÅŸkan, "Gece yarÄ±sÄ± kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler, caminin abdesthanesine gelerek musluklarÄ± çalmÄ±ÅŸlar. Burada hÄ±rsÄ±zlara sesleniyorum. Kamu malÄ±na zarar veren ve çalan benim gözümde vatan hainidir. Ä°nsafa gelin ve musluklarÄ±mÄ±zÄ± geri getirin" diye konuÅŸtu. (Kayseri/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:06

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