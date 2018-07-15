Geziâ€™de yaralanan Kesanbilici gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FotoÄŸraf: MA

Geziâ€™de yaralanan Kesanbilici gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    • 15 Temmuz 2018 15:01

    Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda sol gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaybeden Volkan Kesanbilici, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

    Ä°stanbul'da Gezi eylemleri sÄ±rasÄ±nda polisin zÄ±rhlÄ± araçtan sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± plastik mermiyle sol gözünü kaybeden Volkan Kesanbilici, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Gezi Åžehit ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan “Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasÄ± suçlamasÄ±yla evimden emniyete götürülüyorum” diye duyurdu.

    Vatan Caddesi’ndeki Ä°stanbul Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen Kesanbilici ifadesinin alÄ±nmasÄ±ndan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:05
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