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FotoÄŸraf: MA
Geziâ€™de yaralanan Kesanbilici gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
15 Temmuz 2018 15:01
Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda sol gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaybeden Volkan Kesanbilici, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul'da Gezi eylemleri sÄ±rasÄ±nda polisin zÄ±rhlÄ± araçtan sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± plastik mermiyle sol gözünü kaybeden Volkan Kesanbilici, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Gezi Åžehit ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan “Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasÄ± suçlamasÄ±yla evimden emniyete götürülüyorum” diye duyurdu.
Vatan Caddesi’ndeki Ä°stanbul Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen Kesanbilici ifadesinin alÄ±nmasÄ±ndan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 15:05
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