'Ä°ÅŸÃ§i, canÄ±na sahip Ã§Ä±kmak iÃ§in Ã¼lke yÃ¶netimine mÃ¼dahale etmeli'

Bilecikâ€™te ÅžiÅŸecam iÅŸÃ§ileri, Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi eÄŸitimde meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±, silikozisi ve iÅŸ cinayetlerini tartÄ±ÅŸtÄ±.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Bilecik’te iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi eÄŸitimi düzenledi. Meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ve iÅŸ cinayetlerinin sorumlusunun gerekli önlemleri almayan patronlar olduÄŸuna dikkat çekilen eÄŸitimde, “Ä°ÅŸ cinayetlerinin ve meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n beslendiÄŸi ana damar ise kapitalist sömürü düzenidir. Ä°ÅŸçi ve emekçiler, sendikal örgütlülüklerini güçlendirmeli ve talepleri etrafÄ±nda birleÅŸerek politik olarak ülke yönetimine müdahale etmelidir” dendi.

Åžeyh Edebali Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlene eÄŸitime; Cam Keramik-Ä°ÅŸ sendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu ÅžiÅŸecam’a baÄŸlÄ± CamiÅŸ Madencilik iÅŸçileri, Durden Plastik iÅŸçileri ve farklÄ± iÅŸkollarÄ±ndan iÅŸçiler katÄ±ldÄ±. EÄŸitimde; Disk GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Levent Gökçek, Avukat Orhan Atan, Bozüyük Engelliler DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Yüksel ve iÅŸyeri hemÅŸiresi AyÅŸe KuÅŸ sunumlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

YÜZDE 100 PATRON SORUMLU

Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi eÄŸitiminde ilk olarak Ä°ÅŸyeri HemÅŸiresi AyÅŸe KuÅŸ ve Bozüyük Engelliler DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Yüksel, silikozis ve meslek hastalÄ±ÄŸÄ± üzerine bir sunum gerçekleÅŸtirdi. Ä°ÅŸyeri HemÅŸiresi KuÅŸ; iÅŸyerinde silikozise yol açan sebepleri anlatarak, patronlarÄ±n almasÄ± gereken önlemleri anlattÄ±. AynÄ± zamanda kendisi de silikozis hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanan Gürhan Yüksel; “Silikosiz baÅŸta olmak üzere tüm meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n asÄ±l sorumlusu yüzde 100 patrondur. Ä°ÅŸçiler meslek hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na bile varamÄ±yor. Meslek hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti de Türkiye’de çok yetersiz ve bürokratik mekanizmalara takÄ±lÄ±yor” dedi.

PATRONLAR SERVET KAZANIYOR Ä°ÅžÇÄ° ÖLÜYOR

Türkiye’de artan iÅŸ cinayetleri ve bu iÅŸ cinayetlerinin nedenleri üzerine bir sunum gerçekleÅŸtiren GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Levent Gökçek; “Ülkemizde 2017 yÄ±lÄ±nda, en az 2006 iÅŸçi, iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Patronlar büyürken, servetlerine servet katarken iÅŸçi ve emekçiler ölüyor. Ä°ÅŸ cinayetlerinin ve meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n sebebi; iÅŸçiler üzerindeki üretim baskÄ±sÄ±, patronlarÄ±n maliyet hesabÄ± yaparak almadÄ±ÄŸÄ± önlemler ve görevini yerine getirip çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ± denetlemeyen hükümettir. Sermayenin, siyasi iradenin ve patron iÅŸ birlikçisi sendikalarÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ± ile iÅŸ cinayetleri rejimi kuruldu. Ä°ÅŸ cinayetlerinin ve meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n beslendiÄŸi ana damar ise kapitalist sömürü düzenidir. Tüm bu olumsuzluklara karÅŸÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±z ve emekçiler, sendikal örgütlülüklerini güçlendirmeli ve talepleri etrafÄ±nda birleÅŸerek politik olarak ülke yönetimine müdahale etmelidir” dedi.

ZORUNLU ARABULUCULUK VE TAZMÄ°NAT FONU

Avukat Orhan Atan ise zorunlu arabuluculuk, kÄ±dem tazminatÄ± ve taÅŸeronlaÅŸtÄ±rma üzerine bir sunum gerçekleÅŸtirdi. Atan; “Zorunlu arabuluculuk, iÅŸçileri hakkÄ±ndan azÄ±na razÄ± eden bir düzenlemedir. Oysa ki, iÅŸçilerin kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ± pazarlÄ±k konusu yapÄ±lamaz. Kendilerinin de itiraf ettiÄŸi gibi büyük sermayenin isteÄŸi üzerine zorunlu arabuluculuk yasasÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±” dedi. Önümüzdeki dönemde kÄ±dem tazminatÄ± fonu tehdidinin yeniden gündeme geleceÄŸi konusunda uyarÄ±larda bulunan Orhan Atan; “KÄ±dem tazminatÄ± her ÅŸeyden önce iÅŸ güvencesidir. KÄ±dem tazminatÄ± güvencesi olmayan bir iÅŸçi, çok daha rahat bir ÅŸekilde kapÄ±nÄ±n önüne konulabilecektir. Kendi isteÄŸiyle iÅŸten ayrÄ±lanlara ve 1 yÄ±lÄ±n altÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere de kÄ±dem tazminatÄ± verilmesini saÄŸlayacak bir düzenleme için örgütlü bir ÅŸekilde mücadele etmeliyiz” dedi.

EÄžÄ°TÄ°MLERE HIZ VERÄ°LECEK

KatÄ±lÄ±mcÄ± iÅŸçilerin söz aldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimde, fabrikalarda yaÅŸanan somut sorunlar üzerinden tartÄ±ÅŸma gerçekleÅŸtirildi. FarklÄ± iÅŸkollarÄ±ndan iÅŸçiler; “SendikasÄ±z iÅŸyerlerine sendikayÄ± sokmak ve orada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere örgütlenmenin faydalarÄ±nÄ± anlatmak asÄ±l olarak yine biz iÅŸçilerin sorumluluÄŸundadÄ±r” fikrinde birleÅŸti. EÄŸitimin son bölümünde konuÅŸan Cam Keramik-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Ergin Ay ise; “SendikalaÅŸmanÄ±n oldukça zayÄ±f olduÄŸu Bilecik’te, CamiÅŸ Madencilik iÅŸçileri sendikamÄ±zla bütünleÅŸerek çok önemli eylemlere imza attÄ±. Ve bu mücadelenin sonunda önemli kazanÄ±mlar elde edildi. Bu birliÄŸimizin gücüdür. Åžimdi ise Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak Bilecik-EskiÅŸehir-Kütahya sanayi havzasÄ±nda sendikasÄ±z iÅŸyerlerindeki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± düzeltmek için mücadelemize devam ediyoruz. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirmek için eÄŸitimlerimize hÄ±z vereceÄŸiz. Bu eÄŸitimde katkÄ±sÄ± olan DÄ°SK’e ve FES’e teÅŸekkürlerimizi sunarÄ±z” dedi. (Bilecik/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 14:53

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